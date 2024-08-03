Türkiye es una piedra angular fundamental en la compleja arquitectura de la seguridad europea. El ejército turco es el segundo más grande de la OTAN y el país desempeña un papel importante en la lucha contra las amenazas del terrorismo en la región y en ayudar a mantener la estabilidad regional.

Mientras Europa enfrenta un clima geopolítico tenso e incierto, amenazas terroristas y cibernéticas y oleadas de migración causadas por guerras, crisis climática y pobreza, Türkiye desempeña un papel fundamental para ayudarla a gestionar estos desafíos.

Todos los caminos pasan por Türkiye

Situada entre Europa y Asia, la geografía de Türkiye le confiere una gran importancia estratégica, ya que controla el acceso al Mar Negro y al Estrecho de Estambul, que son rutas cruciales para la logística militar mundial y el suministro de energía y alimentos.

Por Türkiye pasan varios gasoductos que son absolutamente necesarios para la economía y la seguridad europeas: como el gaseoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan (BTC), el Gaseoducto Transanatoliano (TANAP), el Gaseoducto Turco (Türk Akımı) y el Gaseoducto Nabucco.

Gestión de periferias peligrosas

Türkiye también limita con algunos de los paisajes más volátiles de Oriente Medio, el Cáucaso y los Balcanes y asume la responsabilidad de su ubicación estratégica al desempeñar un papel necesario en la gestión y contención de la inestabilidad regional. Al trabajar para estabilizar sus regiones vecinas, Türkiye contribuye directamente a la seguridad y estabilidad europeas.

La pertenencia de Türkiye a la OTAN, que comenzó en 1952, ha fortalecido el flanco sudoriental de la alianza. A lo largo de las décadas, Türkiye ha mejorado significativamente las capacidades de disuasión y defensa de la OTAN al contribuir con sus recursos militares y activos estratégicos. Esto incluye el suministro de bases clave, tecnología militar avanzada y la participación en varias operaciones de la OTAN, que en conjunto refuerzan la seguridad general y las capacidades de respuesta de la alianza.

Türkiye, que alberga bases clave de la OTAN, ha desempeñado un papel crucial en el alcance de los objetivos estratégicos de la alianza. Sus contribuciones militares son parte integral del marco de seguridad colectiva de Europa y sirven como baluarte contra posibles amenazas provenientes del sur y el este.

“Türkiye desempeña un papel vital no solo para la seguridad europea, sino también para la seguridad de toda la alianza occidental, ya que ha sido miembro de la OTAN durante 72 años. Como se vio en la reciente guerra en Ucrania, también es un país vital para la seguridad militar de Europa. Además, la posición de Türkiye en las rutas migratorias críticas hacia Europa y su papel como corredor energético la hacen indispensable para la seguridad de Europa”, explicó a TRT World Enes Bayrakli, profesor adjunto de la Universidad Turco Alemana.

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Israel Katz, atacó recientemente a Türkiye por sus vínculos con la alianza basándose en las declaraciones críticas del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, contra Israel.

Sin embargo, los llamamientos israelíes contra Türkiye seguramente no servirán de nada, ya que Türkiye es un miembro importante y de larga data de la alianza, mientras que Israel es un mero socio.

La alianza no podía permitirse perder su segundo ejército más grande, debilitando sus defensas, especialmente su flanco sureste.