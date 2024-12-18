La expectativa que rodeó este mes la cumbre del Mercosur en Montevideo, apuntaba, sobre todo, a la firma del acuerdo entre este bloque y la Unión Europea (UE). El ambiente de optimismo, pero también de urgencia por cerrar el acuerdo, no pudo disimularse, especialmente en los representantes europeos. Finalmente concretado y listo para su revisión legal, este pacto abre una puerta de esperanzas, pero también de desafíos e interrogantes.

Una relación de progresos y estancamientos

La situación que se cierne sobre el comercio mundial –con el retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y su prometida política proteccionista, así como la complejización de la geopolítica mundial– han obligado a Europa a trazar una estrategia geoeconómica para recuperar el protagonismo perdido en las relaciones con América Latina. Sobre todo, frente al avance de China.

En ese esfuerzo por volver al centro de la escena, la Unión Europea puso el foco en el acuerdo con Mercosur, uno de los más rezagados de la región, atravesado por conflictos internos y un desinterés de décadas.

En 2019, tras 20 años de progresos y estancamiento en las negociaciones, se había logrado un principio de acuerdo, gracias al impulso del entonces presidente argentino, Mauricio Macri. Sin embargo, en 2020, con los efectos de la pandemia y cuestionamientos de ambas partes, el acuerdo volvió a enfriarse.

Del lado europeo, hubo fuertes resistencias de Francia, Austria, e Irlanda. La razón: consideraban que el acuerdo amenaza la protección que por décadas les brindó la Política Agrícola Común, establecida en 1962.

En 2022, los cambios en el escenario geopolítico y económico convulsionaron a Europa. La guerra Rusia-Ucrania y la inflación de la eurozona, agravada por dificultades de acceso a la energía y alimentos, hicieron que la Unión Europea retomara el interés por avanzar en el acuerdo con Mercosur, viéndolo como una necesidad para garantizar su seguridad alimentaria y energética.

El final del mandato de Jair Bolsonaro y la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, así como la prolongación de la guerra Rusia-Ucrania y el recrudecimiento bélico en Oriente Medio, hicieron crecer el optimismo de Europa en que el acuerdo se sellaría en la cumbre del Mercosur de 2023. Pero el cambio de gobierno en Argentina hizo naufragar esa posibilidad.

En marzo de 2023, respondiendo a demandas efectuadas por países del Mercosur, la UE presentó una propuesta para abordar los temas de comercio y desarrollo sostenible. Esta negociación finalizó este 6 de diciembre, conjuntamente con otros compromisos adicionales para reequilibrar el nuevo acuerdo.

Los nuevos compromisos

Hasta ahora, el acuerdo establece una asociación que incluye, por una parte, un pacto con miras a construir una zona de libre comercio, y una segunda parte en la que se establece un diálogo político y de cooperación. Los estados firmantes destacaron que las concesiones reflejan las asimetrías de ambos bloques y así permitieron convenir un tratado moderno y equilibrado.

Entre otros cambios, se resalta la incorporación –a requerimiento de la UE– del Acuerdo de París sobre cambio climático y condiciones en materia de deforestación.

Por otro lado, se introdujeron compromisos adicionales –algunos a iniciativa del Mercosur– sobre ​​comercio y empoderamiento de las mujeres, disposiciones para promover el comercio de productos sostenibles, y productos que ayuden a conservar la biodiversidad y los medios de vida de los pueblos indígenas.

El cambio de opinión de Lula y el intercambio comercial entre bloques

Durante su campaña a la presidencia, Lula había prometido renegociar el acuerdo porque consideraba que no era válido al no respetar el interés de su país a reindustrializarse. Pero, tras asumir el poder, la firma del acuerdo se volvió una obsesión para él, quien enfatizó su interés en hacer crecer los agronegocios de Brasil hacia el mercado europeo.

Esto se explica por la elevada participación que tiene ese país en el total de exportaciones del Mercosur hacia el mercado europeo: Brasil realizó el 85% de las exportaciones del bloque a la UE en 2023. Sin embargo, para el resto de las economías del Mercosur, la situación es diferente.

Brasil es el segundo socio comercial de Argentina, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos de ese país, seguido de China. Para Uruguay y Paraguay, el Mercosur tiene una relevancia similar. La participación de Argentina, Paraguay y Uruguay en el comercio del bloque con Europa es baja.

De acuerdo con la Comisión Europea, las mayores exportaciones del Mercosur a la UE en 2023 fueron productos minerales, alimentos, bebidas y tabaco, y productos vegetales, mientras que las exportaciones del bloque europeo al Mercosur estuvieron conformadas por maquinaria y electrodomésticos, productos químicos y farmacéuticos, y equipos de transporte.