Con la promesa de hacer a Estados Unidos grande de nuevo, Donald Trump regresa a la Casa Blanca amenazando con aumentarles aranceles a México, Canadá y China. Y, por si fuera poco, también habló de un arancel universal, por lo que el mundo está expectante a las consecuencias que pueda acarrear una nueva guerra comercial.

El arancel es una política proteccionista que busca favorecer la producción nacional en detrimento de la extranjera. En épocas históricas, el proteccionismo se asoció con la guerra, como ocurrió durante el mercantilismo que, varios siglos atrás, hizo del comercio internacional una pugna en que los Estados buscaban engrandecerse a costa de los demás. Desde el auge del liberalismo económico, el proteccionismo generalmente se asoció con coyunturas de crisis.

Trump justificó la imposición de aranceles en la competencia desleal que, según él, sufre Estados Unidos de parte de otras economías. Pero también insistió en utilizar esta estrategia para frenar la inmigración ilegal y el comerio de drogas culpando especialmente a México y Canadá. El presidente electo sostuvo que la inmigración ilegal causa inseguridad, elevados costos de vivienda, así como la crisis del fentanilo que azota a Estados Unidos. Por esto último, también responsabilizó a China, señalado como el principal exportador de precursores para esa droga sintética.

Sin embargo, más allá de la cuestión de la inmigración y las drogas ¿por qué Trump apuntó especialmente a esas tres economías?

El costo económico: la pérdida de competitividad

En su primer mandato (2017-2021), Trump desencadenó conflictos comerciales que dieron lugar a la denominada guerra comercial, sobre todo con China, pero también obligó a sus dos socios del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) a renegociar el acuerdo que derivó en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Estados Unidos es la economía más grande del mundo, pero, a la vez, una de las que tiene menor apertura comercial, sobre todo, si se lo compara con sus socios del T-MEC.

México y Canadá, junto con China, son los principales socios comerciales de Estados Unidos, representando en conjunto cerca del 42% del comercio exterior total de ese país en 2023. Por su parte, China y México representaron ese año alrededor del 40% del déficit comercial de Estados Unidos. En términos porcentuales, el déficit de Washington con China es superior al que tiene frente a México. Sin embargo, el total en relación con este último país aumentó en 2023.

México es el principal proveedor de Estados Unidos para equipos de transporte y agricultura, mientras Canadá ocupa el segundo lugar. Además, después de China, es el segundo proveedor de equipos eléctricos, maquinaria y metales.

En lo que respecta a Canadá, es el principal proveedor de combustibles a Estados Unidos, aunque también la industria automotriz tiene un rol importante en el comercio de los dos países.

Inevitablemente, un incremento en los aranceles encarecerá las importaciones en Estados Unidos. Pero el impacto desfavorable en el resto de las economías será mayor cuanto más grande sea su dependencia del mercado estadounidense, como sucede con México y Canadá.

Como señaló la carta que envió Claudia Sheinbaum, presidenta de México, a Trump, gran parte del intercambio comercial entre ese país y Estados Unidos se explica por el comercio que realizan las transnacionales estadounidenses, sobre todo, en la industria automotriz. Con mayores aranceles, México será uno de los grandes afectados en la guerra comercial, ya que su dependencia del comercio con Washington es elevada (alrededor del 80%), pero las empresas estadounidenses también sufrirán el incremento de sus costos.

La economía de Canadá también se verá golpeada. Aunque es muy abierta, su principal destino de exportaciones es Estados Unidos, que representó alrededor del 77% en 2022.

Por lo pronto, se espera que el aumento de aranceles unilateralmente en Estados Unidos desencadene represalias comerciales por parte de los países afectados. En cuanto al T-MEC, aunque hay establecidos mecanismos de solución de controversias, la apuesta de Washington está alrededor de la revisión del acuerdo prevista para 2026.

La presencia de China en la región

Una de las cuestiones que viene desvelando a la Casa Blanca es el incremento de inversiones chinas en México, con el fin de usar a este país como puerta de acceso sin aranceles al mercado estadounidense.

Esto se explica no sólo por las restricciones que impuso Trump a China, en su anterior guerra comercial, sino por la gestión de Joe Biden que recaudó más aranceles a ese país que el propio Trump.