Para los palestinos en Gaza, finalmente llegó el día esperado. Las matanzas y la inhumanidad a la que se han visto sometidos diariamente durante los últimos 470 días de asedio israelí cesarán. Al menos por ahora.

Habría que ser un optimista absoluto o tener el don de la autodecepción para albergar la ilusión de que, al aceptar finalmente un alto el fuego el miércoles –al que estuvo a punto de renunciar al día siguiente–, Israel pretende poner fin a su ofensiva brutal contra el pueblo que habita esta pequeña y atormentada franja de tierra.

En Gaza, sólo los muertos, incluidos los quizás decenas de miles de muertos que están aún enterrados bajo los escombros o en tumbas improvisadas, han visto el fin de la ofensiva.

Los vivos aún tendrán que lidiar con el agravio constante del estado sionista, solo por ser palestinos –un reproche que el Estado sionista ha mantenido desde que se metió en Palestina hace casi ocho décadas.

Aún así, el alto el fuego fue bien recibido por la población de Gaza, donde la gran mayoría han quedado con sus cuerpos mutilados o con sus almas heridas por el inmenso dolor de haber perdido a sus seres queridos. El cese de violencia se celebró el martes con estallidos espontáneos de alegría e incluso demostraciones públicas de afecto, expresando una abrumadora sensación de alivio en medio de las calles llenas de escombros. Sin embargo, en medio de este alivio y júbilo, seguía presente el hecho de que el acuerdo que tanto estaban celebrando es extremadamente frágil.

Sí, el alto el fuego fue bien recibido por los palestinos y por quienes los apoyan en todo el mundo. está lejos de parecerse a eso. Muy lejos.

Sin embargo, eran conscientes de que este cese de hostilidades no se asemejaba al acordado, por ejemplo, en el frente occidental el 24 de noviembre de 1914, cuando soldados franceses, británicos y alemanes celebraron durante toda la semana previa a la Navidad, intercambiando saludos y canciones navideñas entre las trincheras. Sabían que este acuerdo está lejos, muy lejos de ser así.

Así, el miércoles, un día después de la firma del acuerdo y tres antes de su aplicación sobre el terreno, el ejército israelí lanzó ataques horrendos contra el centro y el norte de Gaza, mataron a 123 personas, entre ellas, 33 niños y 33 mujeres, y dejaron 270 heridos.

Esto, sin duda, señala una potencial infrahumanidad latente en el arquetipo del estado sionista. ¿De qué otra manera se podría explicar una mentalidad tan vengativa?

Una tregua frágil

Por lo tanto, nuestro escepticismo por la viabilidad de un alto el fuego y por su sostenibilidad en su tercera fase, durante la retirada de las tropas israelíes de Gaza, no es del todo injustificado, teniendo en cuenta dos hechos incuestionables.

Según informes, el acuerdo fue redactado de forma tan ambigua y sus términos formulados de manera imprecisa por mediadores ansiosos por concluido que podría desmoronarse con facilidad.

Luego, está el inestable, errático e impredecible gobierno de coalición de Israel. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se encuentra presionado por lo que se reconoce generalmente como extremistas de derecha, que están desenfrenados, mesiánicos y acérrimos. Y cuyas acciones han desenmascarado los profundos desacuerdos dentro de la sociedad israelí y los caprichos de la política israelí actual.

No hace falta decir que ellos, mientras sigan siendo parte de esta coalición, representan una amenaza para la continuidad del acuerdo de alto el fuego a lo largo de sus tres fases, todas ellas plagadas de incertidumbre.