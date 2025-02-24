*Este artículo está basado en la investigación de Werner Rügemer, autor del libro “BlackRock in Germany”.

Las elecciones en Alemania dieron la victoria a la Unión Cristianodemócrata Alemana (CDU). Si, como todo indica, Friedrich Merz se convierte en el próximo canciller, será el primero con una trayectoria corporativa que incluye un puesto clave en BlackRock, marcando un posible punto de inflexión en la política alemana al estrechar su vínculo con el poder financiero.

Merz trabajó en BlackRock entre 2016 y 2020, no solo como intermediario, sino participando en la toma de decisiones clave. Bajo su supervisión, la firma se convirtió en accionista de importantes empresas alemanas, consolidando su influencia en Alemania.

De hecho, su libro “Atrévete a ser más capitalista” parece anticipar el rumbo que posiblemente tomará su gobierno, con tendencia a la privatización, la desregulación y la alineación de las políticas gubernamentales con los intereses corporativos.

Cabe destacar que, durante su campaña, Merz utilizó el lema "Por una Alemania de la que podamos estar orgullosos nuevamente", una consigna que recuerda al Make America Great Again del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. No obstante, en este caso tiene un enfoque en la liberalización económica y en el camino hacia una Alemania privatizada.

Trayectoria entre las corporaciones y la política

La carrera de Merz no se limita a BlackRock, donde se unió hace nueve años. Antes, en 2014, fue consejero senior en Mayer Brown, un influyente bufete de abogados y firma de lobby con sede en Estados Unidos, donde facilitó inversiones estadounidenses en empresas alemanas.

También ocupó cargos en los consejos de supervisión y administración de corporaciones alemanas como HSBC Trinkaus & Burkhardt y AXA Konzern AG.

En política, Merz fue miembro del Bundestag entre 1994 y 2009, llegando a ser presidente del grupo parlamentario CDU/CSU en el año 2000.

Sin embargo, tras conflictos internos con la excanciller Angela Merkel, se retiró gradualmente de la política en 2009 y regresó al sector privado. Regresó en 2021, tras el retiro de Merkel, para asumir el liderazgo de la CDU.