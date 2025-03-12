NUEVA SIRIA
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, instó a la plena implementación del acuerdo de unidad alcanzado entre la nueva administración siria y las SDF, rama siria del grupo terrorista YPG/PKK.
Erdogan respalda acuerdo de unidad en Siria: “Los verdaderos ganadores son los sirios”
Erdogan afirmó que Türkiye considera cualquier esfuerzo para eliminar el terrorismo de Siria como un paso en la dirección correcta. / AA
12 de marzo de 2025

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, recibió con satisfacción el reciente acuerdo destinado a salvaguardar la integridad territorial de Siria, enfatizando que su plena implementación beneficiará principalmente al pueblo sirio.

Durante un iftar celebrado el martes en el Complejo Presidencial de Ankara, Erdogan afirmó que Türkiye considera cualquier esfuerzo para eliminar el terrorismo de Siria como un paso en la dirección correcta.

"Los ganadores de este acuerdo serán los sirios", declaró, subrayando el compromiso de Ankara con la estabilidad regional.

Acuerdo de unidad en Siria

Las declaraciones de Erdogan llegan un día después de que el gobierno de transición, encabezado por Ahmed Al-Sharaa, anunciara un acuerdo histórico con las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF), la rama siria del grupo YPG/PKK.

El pacto reafirma la unidad territorial de Siria y rechaza cualquier forma de división, según un comunicado de la presidencia siria. También garantiza la participación de todos los sirios en los procesos políticos y en las instituciones estatales, sin importar su origen religioso o étnico.

Además, reconoce a la comunidad kurda como una parte integral del Estado sirio y le asegura derechos de ciudadanía y garantías constitucionales.

Türkiye ha defendido durante mucho tiempo la soberanía de Siria y se ha opuesto a cualquier movimiento separatista, en particular los vinculados al PKK/YPG, considerado un grupo terrorista por Ankara, Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea.

El acuerdo se alinea con la postura de Türkiye de preservar la unidad territorial de Siria mientras se eliminan las amenazas terroristas en sus fronteras.

Apoyo inquebrantable a Palestina

En cuanto a la situación en Gaza, Erdogan reafirmó el profundo compromiso de Türkiye con la causa palestina, declarando que la "hermandad eterna con Palestina no será quebrada".

Criticando las ofensivas militares en Gaza, Erdogan señaló que los últimos 471 días de violencia han dejado una mancha imborrable en la historia de la humanidad.

Reiteró que una paz justa y duradera en la región es "imposible" sin el establecimiento de un Estado palestino independiente basado en las fronteras de 1967, con Jerusalén Este como su capital.

Türkiye ha sido una de las voces más críticas contra las acciones de Israel en Gaza, pidiendo intervención internacional y liderando esfuerzos diplomáticos para lograr un alto el fuego.

Las recientes declaraciones de Erdogan refuerzan la postura firme de Türkiye contra la agresión israelí y su solidaridad inquebrantable con el pueblo palestino.


FUENTE:TRT Español
