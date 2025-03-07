Al menos 16 miembros de las fuerzas de seguridad de Siria han muerto o resultaron heridas este jueves en la provincia de Latakia tras ataques de grupos armados identificados como remanentes de las fuerzas del régimen caído de Bashar Al-Assad, según informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

Los grupos vinculados a las fuerzas de Assad atacaron al personal y vehículos del Ministerio de Defensa, en la localidad rural de Beit Ana, matando a un soldado e hiriendo a otros, según reportó la agencia estatal siria de noticias SANA.

Aunque la agencia SANA no proporcionó un recuento oficial de víctimas, el Observatorio Sirio publicó un informe que confirma al menos 16 afectados, sin ofrecer más detalles.

Citando a una fuente de seguridad, la agencia también afirmó que los atacantes dispararon contra las ambulancias que intentaban evacuar a los heridos. Tras la llegada de refuerzos, los militantes tomaron posiciones en Beit Ana y atacaron directamente a las fuerzas de seguridad, añadió la fuente.

Otro funcionario citado por SANA afirmó que grupos vinculados a Assad también atacaron un puesto de control de la Administración de Seguridad General cerca de Jableh, en Latakia, alcanzando vehículos civiles.

"Nuestras fuerzas han establecido ahora un cordón de seguridad alrededor de los remanentes de grupos vinculados a Assad y de bandas ilegales en las aldeas de Beit Ana y Daliyah", dijo el funcionario.

Agregó que los grupos armados que se enfrentan con las fuerzas de seguridad en Latakia “fueron anteriormente leales a Suheil Al-Hassan, acusado de cometer atrocidades masivas contra los sirios”.

En paralelo, la agencia SANA informó que el fotógrafo de Al Jazeera Riyad Al-Hussein resultó herido tras ser atacado directamente por remanentes de Assad mientras cubría los hechos en Jableh.

Más tarde, el Ministerio del Interior de Siria citó al jefe de seguridad de Latakia, el teniente coronel Mustafa Knaifati, quien calificó el ataque como una agresión premeditada.

“Varios grupos remanentes de las fuerzas de Assad lanzaron ataques coordinados contra nuestros puestos de seguridad y controles”, dijo Knaifati en el canal de Telegram del ministerio.