EUROPA
4 min de lectura
Ucrania presenta sus condiciones para un alto el fuego antes de la cumbre entre Trump y Putin
Acompañado por líderes europeos, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, expuso a Donald Trump sus condiciones para un alto el fuego con Rusia. Trump anticipó que, tras reunirse con Vladimir Putin, planea una cumbre que incluya a Zelenskyy.
Ucrania presenta sus condiciones para un alto el fuego antes de la cumbre entre Trump y Putin
Trump anunció que buscará una reunión trilateral con Zelenskyy y Putin tras su cumbre en Alaska, para poner fin al conflicto en Ucrania. / AFP
14 de agosto de 2025

La expectativa crece a medida que se acerca la reunión entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se llevará a cabo en Alaska este viernes. Aunque Ucrania no tendrá representación, durante una llamada con Trump presentó, junto a líderes europeos, sus condiciones para un alto el fuego.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, comunicó a Trump este miércoles sus términos en una conversación telefónica, subrayando que Kiev debe estar representada en las negociaciones. Del diálogo con el mandatario de EE.UU. participaron líderes europeos, tal como explicó el canciller alemán, Friedrich Merz.

"Hemos dejado claro que Ucrania debe estar presente en la mesa tan pronto como se celebren reuniones de seguimiento", declaró Merz el miércoles en una conferencia de prensa conjunta con Zelenskyy. "Queremos que las negociaciones avancen en el orden correcto, con un alto el fuego al inicio", añadió.

Merz señaló que Ucrania estaba dispuesta a negociar cuestiones territoriales, pero que "el reconocimiento legal de la ocupación rusa no está en debate". Además, afirmó que el país necesitaría “garantías de seguridad sólidas”, aunque sin entrar en detalles. 

No obstante, si no hubiera avances por parte de Rusia en Alaska, advirtió Merz, "entonces Estados Unidos y nosotros, los europeos, deberíamos y debemos aumentar la presión", añadiendo que "el presidente Trump es consciente de esta posición y, en gran medida, la comparte".

"Si Estados Unidos ahora trabaja por la paz en Ucrania, de una manera que salvaguarde los intereses europeos y ucranianos, podrá contar con nuestro pleno apoyo en este esfuerzo", agregó.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó después de la llamada que Europa, Estados Unidos y la OTAN habían “reforzado la base común para Ucrania”.

Mientras, el jefe de la OTAN, Mark Rutte, declaró: “La pelota está ahora en el campo de Putin”.

La persistencia de los ataques rusos y la ausencia de Zelenskyy en Alaska han generado preocupación sobre la posibilidad de que Trump y Putin alcancen un acuerdo que no contemple plenamente las demandas de Kiev.

Zelenskyy también expresó dudas sobre las intenciones de Moscú, afirmando: “He dicho a mis colegas –al presidente de Estados Unidos y a nuestros amigos europeos– que Putin definitivamente no quiere la paz”.

En contraste, el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso calificó esta intensa ronda diplomática de “políticamente y prácticamente insignificante” y de un intento de “sabotear” los esfuerzos de Estados Unidos y Rusia para poner fin al conflicto.

RelacionadoTRT Global - ¿Por qué Putin y Trump se reunirán en Alaska y cuál es el simbolismo de este lugar?

Recomendados

¿Se acerca una reunión trilateral?


Tras una “muy buena” llamada con líderes europeos, Trump anunció que buscará una reunión trilateral con Zelenskyy y Putin tras su cumbre en Alaska, para poner fin a la ofensiva de tres años en Ucrania.

"Si la primera sale bien, tendremos rápidamente una segunda", dijo Trump a periodistas al ser preguntado sobre el encuentro cara a cara con su homólogo ruso en la ciudad de Anchorage, Alaska, previsto para el viernes.

"Me gustaría hacerlo casi de inmediato, y tendremos una segunda reunión rápida entre el presidente Putin, el presidente Zelenskyy y yo, si ellos quieren que esté allí".

“Consecuencias severas”


No obstante, Trump advirtió que retiraría la propuesta de una segunda reunión si consideraba que Putin no respondía de forma apropiada. “Puede que no haya segunda reunión. Si siento que no es apropiado tenerla porque no obtuve las respuestas que necesitamos, entonces no vamos a tener una segunda reunión”, dijo el presidente de EE.UU., quien también advirtió que Rusia enfrentaría “consecuencias severas” si no detenía sus ataques.

El lunes, Trump había restado importancia a la posibilidad de un gran avance en Alaska, aunque expresó su expectativa de mantener “conversaciones constructivas” con Putin. “Esta es, en cierto modo, una reunión para tantear el terreno”, señaló. Sin embargo, añadió que, eventualmente, “habrá intercambios, habrá cambios de territorio”.

La cumbre llega mientras Trump enfrenta dificultades para mediar el fin del conflicto. Zelenskyy y sus aliados europeos le han instado a presionar por un alto el fuego, pero, pese a prometer en campaña que acabaría con la guerra en su primer día de mandato, ha avanzado poco en la búsqueda de un acuerdo de paz.

RelacionadoTRT Global - Trump y Putin en Alaska: ¿lograrán un “deshielo” para el fin de la guerra en Ucrania?

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
La crisis de confianza que atraviesa la ONU y qué debe hacer para superar la brecha de expectativas
Por Jaffar Hasnain
Portugal reconocerá a Palestina como Estado este domingo, antes de la Asamblea General de la ONU
España avanza en medidas contra Israel y cancela contratos de armas por más de $1.100 millones
¿Qué está en juego para Rusia y la OTAN tras las incursiones de drones en Europa del Este?
Por Murat Sofuoglu
Las protestas en La Vuelta eran contra el genocidio en Gaza, no contra el deporte
Por Luqman Nieto
Cómo la Vuelta de España se convirtió en símbolo de boicot a Israel por el genocidio en Gaza
“Ataque injustificable" contra palestinos: España revela medidas contra Israel por genocidio en Gaza
Ataque de Rusia en Ucrania deja varias víctimas y daña un edificio gubernamental
¿Qué pasa con la Flotilla Sumud que intenta llegar a Gaza y debió regresar por una tormenta?
Irán rechaza diálogo con EE.UU. sobre programa nuclear, pero sostendrá reunión con 3 países europeos
Rusia está lista para paz con Ucrania, pero Occidente frena conversaciones, advierte ministro Lavrov
Cumbre entre Putin y Zelenskyy, cada vez más incierta ante nuevas condiciones para negociar tregua
¿Por qué los incendios en España han sido tan voraces este verano y qué se puede hacer?
¿Cumbre entre Putin y Zelenskyy? Trump dice que está “en proceso” y Rusia plantea sus condiciones
¿Cómo van los esfuerzos para la paz entre Rusia y Ucrania? Seguridad y territorios, los puntos clave
La guerra retratada por Gervasio Sánchez: el dolor de las víctimas y la fotografía como memoria
Por Ahmed Bajouich, Jessica Costa