Ucrania y Rusia volverán esta semana a la mesa de negociación, en un nuevo intento de diálogo facilitado por Türkiye, según anunció el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy. La tercera ronda de conversaciones de paz entre ambas partes se llevará a cabo este miércoles.

En un mensaje transmitido este lunes por la noche, Zelenskyy precisó que discutió los preparativos para la reunión con la parte rusa, así como la posibilidad de un nuevo intercambio de prisioneros, junto al secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, Rustem Umerov.

“Umerov informó que la reunión está prevista para el miércoles. Mañana (martes) habrá más detalles”, indicó el mandatario.

Más temprano, durante un encuentro con embajadores ucranianos en Kiev, Zelenskyy señaló que fue Umerov quien propuso la iniciativa, y subrayó que “unas conversaciones realmente efectivas solo pueden tener lugar a nivel de líderes nacionales”.

Instó a los diplomáticos a conseguir apoyo internacional para este formato. “La agenda de nuestra parte es clara”, escribió Zelenskyy en la red social X, anteriormente. “Les pido que informen a sus países sobre la importancia de este marco de negociación”.

Según un alto cargo ucraniano entrevistado por la agencia de noticias AFP bajo condición de anonimato, esta nueva sesión tendrá lugar "muy probablemente en Estambul"

Aunque el Kremlin todavía no confirmó la reunión del miércoles, su portavoz, Dmitri Peskov, declaró el lunes que las propuestas de paz rusas y ucranianas eran por ahora "diametralmente opuestas" y que queda "mucho trabajo" para avanzar.

¿Cuáles son las prioridades de Ucrania?





Más allá de las negociaciones previstas, Zelenskyy reiteró las principales prioridades de Kiev mientras la guerra continúe: ampliar las sanciones internacionales contra Rusia, asegurar más sistemas de defensa aérea y aumentar el suministro y la financiación de drones.

Afirmó que, si bien Ucrania ha logrado una cooperación global significativa, es necesario explorar otras formas de asociación y diálogo.