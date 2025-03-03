En medio de los esfuerzos por reconstruir Siria, el presidente del gobierno de transición del país, Ahmed Al-Sharaa, anunció la formación de un comité que redactará la declaración constitucional de la nación tras el derrocamiento del régimen de Bashar Al-Assad.
Las nuevas autoridades se concentrarán en la reconstrucción de Siria y de sus instituciones tras la caída de Assad el pasado 8 de diciembre, poniendo fin así a más de medio siglo del régimen con el que gobernó esa familia y a 13 años de guerra devastadora.
La presidencia anunció este domingo "la formación de un comité de expertos", encargado de redactar "la declaración constitucional que regula la fase de transición" en Siria.
El comité, conformado por siete miembros, incluida una mujer, "presentará sus propuestas al presidente", explicó el comunicado oficial, sin especificar un plazo.
Al-Sharaa, líder del grupo HTS que lideró el derrocamiento de Assad, fue nombrado a finales de enero presidente de transición por un período no especificado.
Las nuevas autoridades de Siria han derogado la constitución de la era de Assad, y Al-Sharaa ha dicho que redactar una nueva podría llevar hasta tres años. En enero, prometió una "declaración constitucional" que sirva como "referencia legal" durante el período de transición del país.
El anuncio del domingo corresponde “a las aspiraciones del pueblo sirio de construir su estado basado en el imperio de la ley, y en los resultados de la conferencia de diálogo nacional sirio", dijo la presidencia. También se dio "con el obje tivo de preparar el marco legal que regule la fase de transición”.
Asimismo, la Conferencia de Diálogo Nacional celebrada esta semana en Damasco trazó un camino para la nueva Siria.
Miembros del comité
En el comité se encuentran Abdul Hamid al Awak, doctor en Derecho Constitucional y profesor universitario en Türkiye, y Yasser al Huwaish, nombrado este año decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Damasco.
También forman parte Bahia Mardini –la única mujer–, periodista y doctora en Derecho que ha estado viviendo en Gran Bretaña, e Ismail al Khalfan, doctor especializado en Derecho Internacional, que este año fue nombrado decano de la facultad de Derecho de la Universidad de Alepo.
Otro miembro del comité es Mohammed Reda Jalkhi, también doctor especializado en Derecho Internacional.
La declaración final de la Conferencia de Diálogo Nacional pedía "un comité constitucional para preparar un proyecto de constitución permanente para el país que logre el equilibrio entre las autoridades, establezca los valores de la justicia, la libertad y la igualdad, y establezca un estado de derecho e instituciones".
El conflicto sirio estalló en 2011, después de que Assad reprimiera brutalmente las protestas antigubernamentales. Se convirtió en un conflicto complejo que ha matado a más de 500.000 personas, ha desplazado a millones más dentro y fuera del país y ha golpeado duramente la economía, la infraestructura y la industria.
Netanyahu ordena al Ejército “prepararse para defender” a los drusos de Siria
Este domingo, Israel intensificó su postura contra la nueva administración de Siria bajo el pretexto de proteger a una de las minorías del país: la comunidad drusa de la ciudad de Yaramana, ubicada al sur de la capital Damasco.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó a las fuerzas militares de su país “prepararse para defender” a la comunidad, argumentando que está bajo ataque del gobierno sirio. Sin embargo, líderes locales han rechazado cualquier intervención de Tel Aviv, asegurando que nunca han solicitado su protección y que es el tejido social sirio el que garantiza su seguridad.
Yaramana, ubicada aproximadamente a 60 kilómetros de la frontera israelí, es una ciudad diversa, hogar de drusos, cristianos y musulmanes sunitas y chiítas.
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que la ciudad “está actualmente bajo ataque por parte de las fuerzas del régimen sirio”, en referencia a la nueva administración. “Si la administración siria ataca a los drusos, será golpeada por nosotros”, advirtió Katz.
Esta decisión marca una nueva escalada del Gobierno de Netanyahu contra la administración siria, que exige el fin de las reiteradas violaciones israelíes a su soberanía.
Por su parte, Rabie Munzer, miembro del Grupo de Acción Civil de Yaramana, rechazó la intervención israelí en los acontecimientos de la ciudad durante unas declaraciones televisadas. “Hemos vivido en Yaramana durante cientos de años, sin necesitar protección de nadie. Lo que nos resguarda es el tejido social sirio, del cual nos consideramos una parte integral”, afirmó.
Tras la caída de Assad, Israel ha intensificado su ocupación en los Altos del Golán sirios. El país amplió su control al tomar la zona desmilitarizada, lo que constituye una clara violación del acuerdo de separación de fuerzas firmado con Siria en 1974.
Paralelamente, Tel Aviv intensificó sus ataques aéreos contra posiciones militares sirias en distintos puntos del país, contribuyendo al agravamiento de la crisis de seguridad en la región. Estos bombardeos no solo han afectado las capacidades militares del nuevo gobierno sirio, sino que también han incrementado las tensiones en una región ya marcada por décadas de conflicto.