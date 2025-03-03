En medio de los esfuerzos por reconstruir Siria, el presidente del gobierno de transición del país, Ahmed Al-Sharaa, anunció la formación de un comité que redactará la declaración constitucional de la nación tras el derrocamiento del régimen de Bashar Al-Assad.

Las nuevas autoridades se concentrarán en la reconstrucción de Siria y de sus instituciones tras la caída de Assad el pasado 8 de diciembre, poniendo fin así a más de medio siglo del régimen con el que gobernó esa familia y a 13 años de guerra devastadora.

La presidencia anunció este domingo "la formación de un comité de expertos", encargado de redactar "la declaración constitucional que regula la fase de transición" en Siria.

El comité, conformado por siete miembros, incluida una mujer, "presentará sus propuestas al presidente", explicó el comunicado oficial, sin especificar un plazo.

Al-Sharaa, líder del grupo HTS que lideró el derrocamiento de Assad, fue nombrado a finales de enero presidente de transición por un período no especificado.

Las nuevas autoridades de Siria han derogado la constitución de la era de Assad, y Al-Sharaa ha dicho que redactar una nueva podría llevar hasta tres años. En enero, prometió una "declaración constitucional" que sirva como "referencia legal" durante el período de transición del país.

El anuncio del domingo corresponde “a las aspiraciones del pueblo sirio de construir su estado basado en el imperio de la ley, y en los resultados de la conferencia de diálogo nacional sirio", dijo la presidencia. También se dio "con el obje tivo de preparar el marco legal que regule la fase de transición”.

Asimismo, la Conferencia de Diálogo Nacional celebrada esta semana en Damasco trazó un camino para la nueva Siria.

Miembros del comité

En el comité se encuentran Abdul Hamid al Awak, doctor en Derecho Constitucional y profesor universitario en Türkiye, y Yasser al Huwaish, nombrado este año decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Damasco.

También forman parte Bahia Mardini –la única mujer–, periodista y doctora en Derecho que ha estado viviendo en Gran Bretaña, e Ismail al Khalfan, doctor especializado en Derecho Internacional, que este año fue nombrado decano de la facultad de Derecho de la Universidad de Alepo.

Otro miembro del comité es Mohammed Reda Jalkhi, también doctor especializado en Derecho Internacional.

La declaración final de la Conferencia de Diálogo Nacional pedía "un comité constitucional para preparar un proyecto de constitución permanente para el país que logre el equilibrio entre las autoridades, establezca los valores de la justicia, la libertad y la igualdad, y establezca un estado de derecho e instituciones".