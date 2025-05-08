Entre aplausos y una creciente expectativa, Robert Prevost apareció este jueves en el balcón de la basílica de San Pedro como el nuevo papa de la Iglesia católica. Su elección, con el nombre de León XIV, se hizo oficial una hora después de que el humo blanco saliera de la Capilla Sixtina.

Su elección, en el segundo día del cónclave, marca el inicio de un nuevo capítulo para los 1.400 millones de católicos del mundo. Los purpurados necesitaron dos días para elegir al nuevo papa, al igual que en 2005, cuando escogieron a Benedicto XVI, y en 2013, con Francisco.

El nombre de Prevost surgió del mayor y más internacional cónclave de la historia de la Iglesia, que reunió en la Capilla Sixtina a 133 cardenales electores procedentes de cinco continentes y unos 70 países. Aunque los detalles de la elección permanecerán en secreto, salvo que el nuevo papa decida lo contrario, lo único seguro es que obtuvo al menos dos tercios de los votos (89).

Antes de su presentación al mundo, la tradición establece que el flamante pontífice entre en la Sala de las Lágrimas, ubicada al fondo de la Capilla Sixtina, para poder llorar ante la magnitud de la tarea que le espera. Allí viste su primera sotana blanca entre las tres tallas disponibles y, antes de dirigirse al balcón de la logia de la basílica para presentarse, los cardenales le prometen obediencia.

Primer discurso del papa León XIV