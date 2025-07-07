Río de Janeiro, Brasil — Un hito ha marcado la XVII Cumbre del BRICS, que se celebra en Río de Janeiro este 6 y 7 de julio: es la primera con 11 miembros plenos tras la incorporación de Indonesia. Y además cuenta con la participación de nueve países como socios estratégicos del Sur Global, entre ellos Bolivia, Chile, Colombia, México y Uruguay.

Bajo el lema “Fortaleciendo la cooperación del Sur Global para una gobernanza más inclusiva y sostenible”, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha querido mostrar que el bloque BRICS puede ser más que un club económico y llegar representar al Sur Global, pero aún hay trabajo por hacer.

Lula propone que los BRICS sean un bloque no alineado





Desde su creación, el BRICS se ha presentado como una alternativa a las instituciones internacionales, especialmente las económicas, dominadas por potencias occidentales. De hecho, en la Declaración de Líderes esto se reconoce esto como un objetivo: "Creemos que los países BRICS continúan desempeñando un papel fundamental al expresar las preocupaciones del Sur Global, y promover un orden internacional más justo, sostenible, inclusivo, representativo y estable".

En esa línea, Lula da Silva, anfitrión de la cumbre, mencionó en su discurso la constitución de la ONU hace 80 años y cómo el mundo enfrenta ahora la mayor amenaza al multilateralismo. También señaló que los BRICS son herederos de la Conferencia de Bandung de 1955, en la que 29 países de África y Asia se declararon no alineados ni con el bloque estadounidense ni con el soviético. Por lo que reiteró que “con el multilateralismo bajo ataque, nuestra autonomía está nuevamente en jaque”.

Para mejorar esta representación, tanto el presidente brasileño como la Declaración de Líderes destacaron la necesidad de “que la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debe dar lugar a una voz más amplia del Sur Global”.

Durante su intervención virtual, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que el orden unipolar “está siendo reemplazado por un mundo multipolar más justo. Todo indica que el modelo de globalización liberal está quedando obsoleto, y que el centro de la actividad empresarial se está desplazando hacia los mercados en desarrollo”.

Por una arquitectura financiera más justa





Uno de los ejes más potentes del encuentro fue la crítica al sistema financiero internacional actual, todavía regido por estructuras creadas tras la Segunda Guerra Mundial que no reflejan el peso económico de los países emergentes hoy en día.

La Declaración de Líderes insiste en que se debe llevar a cabo una reforma del Fondo Monetario Internacional (FMI) para que sea más representativo. Sin embargo, advierte que “un mayor reajuste de cuotas en el FMI no debe ir en detrimento de los países en desarrollo, lo que refleja la posición relativa de estos países en la economía mundial”.

Además, se anunciaron iniciativas como el lanzamiento del mecanismo de Garantías Multilaterales del BRICS (BMG, por sus siglas en inglés) para atraer inversión privada en países del Sur Global; el impulso al uso de monedas locales en el comercio entre miembros; el desarrollo de sistemas de pago transfronterizo entre los países del bloque y el fortalecimiento del Nuevo Banco de Desarrollo (NDB, por sus siglas en inglés) como alternativa de financiamiento sin condicionalidades neoliberales.

El periodista Michael Fox, especialista en Latinoamérica, remarcó en conversación con TRT Español que el componente económico es crucial para entender el impacto de los BRICS: "Aunque se toman muchas decisiones políticas, lo económico es muy importante. Es abrir nuevos mercados, crear nuevas alianzas".

Durante su intervención en la sesión sobre el fortalecimiento del multilateralismo, asuntos económicos, financieros y la inteligencia artificial, Lula dijo que “las estructuras del Banco Mundial y el FMI apoyan un Plan Marshall a la inversa, en el que las economías emergentes y en desarrollo financian al mundo más desarrollado”. De ahí que haya añadido que “el modelo neoliberal profundiza las desigualdades”.

Es precisamente en el ámbito económico donde los BRICS encuentran mayor concordancia y donde han tenido el mayor impacto. Esto queda claro cuando se tiene en cuenta la dificultad que han enfrentado para articular posiciones comunes ante conflictos internacionales.