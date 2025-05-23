A medida que Israel intensifica su genocidio sobre Gaza y refuerza su bloqueo, se enfrenta a un creciente aislamiento diplomático por parte de sus aliados occidentales. Mientras, decenas de palestinos han muerto en los recientes bombardeos israelíes, y otros miles más se ven nuevamente forzados a huir, despojados de refugio e infraestructura esencial.

Con el lanzamiento de una invasión a gran escala y un bloqueo implacable, algunos de los aliados más cercanos de Israel han comenzado a tomar distancia —en términos diplomáticos, económicos y morales— del gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu.

El 16 de mayo de 2025, las fuerzas israelíes lanzaron la primera fase de su ofensiva terrestre, denominada “Los carros de Gedeón”. La ofensiva, fue a probada por el gabinete de seguridad de Netanyahu el 5 de mayo y siguió a más de dos meses de un bloqueo total de alimentos, agua, medicinas y combustible, empujando a la población de Gaza al borde de la hambruna.

El 20 de mayo, solo se permitió la entrada de cinco camiones con ayuda humanitaria, muy por debajo de los 500 necesarios a diario. El temor a una ocupación prolongada se intensificó tras la confirmación de funcionarios israelíes, el 7 de mayo, de que las tropas permanecerán en Gaza más allá del fin de la ofensiva.

Según el analista político Husamettin Inac, la estrategia actual de Israel ha sobrepasado los límites de lo que muchos en Occidente pueden justificar.

“Las políticas de genocidio y expansión territorial han superado lo que la Unión Europea puede defender”, declaró a TRT World. “Incluso el Reino Unido, que ayudó a fundar Israel, ya no puede tolerar al gobierno de Netanyahu”.

Un punto de inflexión en Londres

El 17 de mayo, medio millón de personas marcharon hasta Downing Street exigiendo que el Reino Unido rompa lazos con Israel. Los manifestantes, que también llegaron desde Gales e Irlanda del Norte, conmemoraron el 77º aniversario de la Nakba y pidieron al Reino Unido que actúe ante lo que calificaron de limpieza étnica del pueblo palestino.



El 19 de mayo, el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Lammy, suspendió las negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio con Israel, condenando como “monstruosos” y “extremistas” los llamados de ministros israelíes a “purificar Gaza”.

“Gran Bretaña fue el actor más decisivo en la creación del Estado de Israel, desde la Declaración Balfour hasta el Mandato Británico”, señala el profesor Husamettin Inac. “El hecho de que incluso el Reino Unido ya no pueda tolerar las acciones del gobierno de Netanyahu marca un punto de inflexión”.

El Reino Unido convocó al embajador israelí y anunció sanciones contra colonos israelíes violentos en la Cisjordania ocupada. En el Parlamento, Lammy calificó las acciones de Israel como “monstruosas” e “incompatibles con los principios que sustentan nuestra relación bilateral”. También indicó que las conversaciones más amplias sobre una hoja de ruta futura entre ambos países están siendo revisadas.

El Reino Unido fue la potencia más relevante en la configuración del Estado de Israel, actuando como autoridad mandataria hasta 1947. Desde 1920 hasta ese año, tuvo un rol protagónico en el establecimiento del Estado israelí en la región, especialmente a través de la Declaración Balfour de 1917.

Por ello, para Inac, resulta sumamente significativo que incluso esta potencia histórica ya no pueda tolerar al actual gobierno israelí.

Europa cambia de postura