Al sufrimiento de los palestinos en Gaza, marcado por los bombardeos, la escasez y el desplazamiento forzado, se suma ahora un nuevo tormento: el calor sofocante. Con el avance del verano, la situación en el enclave se agrava a un ritmo alarmante, empujando a la población al límite.

“El verano añade una nueva capa de miseria a la lucha diaria por sobrevivir en una Gaza devastada por la ofensiva”, asegura Rida Abu Hadayed, madre de siete hijos, cuya situación se ha vuelto desesperante.

Con temperaturas que superan los 30 °C, sus hijos comienzan a llorar desde el amanecer, sofocados dentro de la estrecha tienda de nylon donde vive la familia desplazada. Afuera, la humedad es insoportable.

La única forma que tiene esta madre de 32 años para aliviarlos es abanicarlos con una bandeja o con trozos de papel, lo que tenga a mano. Si consigue agua, se la echa encima, pero este recurso es cada vez más escaso.

“Nuestras vidas en la tienda son miserables. Pasamos los días echándoles agua en la cabeza y en la piel. Aunque el agua en sí es escasa. Es muy difícil conseguirla”, afirmó su esposo, Yousef Hadayed. La familia, como muchas otras, fue desplazada por las órdenes de evacuación del ejército israelí, que los obligaron a abandonar el este de Jan Yunis.

“No hay electricidad. No hay nada”, afirmó con el rostro cubierto de sudor. “No pueden dormir. Lloran todo el día hasta que se pone el sol”.

El calor abrasador coincide con la falta de agua potable para la mayoría de la población, desplazada a refugios precarios y tiendas improvisadas. Muchos deben caminar largas distancias para conseguir agua y racionar cada gota, lo que limita su capacidad para asearse y mantenerse frescos.

“Y apenas estamos empezando el verano”, señaló Yousef. “Nuestra situación es desesperada”.

La experiencia de los Hadayed refleja una realidad mucho más amplia: el calor extremo ha agravado aún más la vida de los aproximadamente dos millones de habitantes de Gaza. La falta de agua, el deterioro de las redes de saneamiento y la reducción de los espacios habitables amenazan con la propagación de enfermedades, según advierten desde hace meses los grupos humanitarios.

“Mis hijos y yo pasamos los días sudando”, señaló Reham Abu Hadayed, una pariente de 30 años de Rida Abu Hadayed que también tuvo que salir del este de Jan Yunis. Le preocupa la salud de sus cuatro hijos. “Y tampoco tengo suficiente dinero para comprarles medicinas”, añadió.

Para Mohammed al-Awini, de 23 años, lo peor no es el calor. Se agrava por las malas condiciones de higiene y por la presencia constante de moscas y mosquitos que invaden su tienda, especialmente por la noche, lo que hace casi imposible descansar.

Y toda esta desesperación se intensifica por las restricciones impuestas al enclave. Aunque en mayo comenzó a permitir una entrada limitada de ayuda, el combustible necesario para bombear agua o hacer funcionar las plantas desalinizadoras sigue sin llegar.

Como consecuencia, solo el 40% de las instalaciones de producción de agua potable están operativas, y todas enfrentan un colapso inminente, según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Hasta un 93% de los hogares sufre escasez de agua, de acuerdo con el informe de junio.

La situación es tan crítica que el portavoz del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) advirtió recientemente que, si no se levanta el bloqueo, los niños morirán de sed.

Relacionado TRT Global - Contratistas de EE.UU. dispararon a palestinos durante entrega de ayuda en Gaza, revelan testimonios

Crece la amenaza de la meningitis





Mientras los palestinos sufren de calor, sed y hambre, los problemas de salud han alcanzado niveles críticos, con un alarmante aumento de casos de meningitis entre niños desplazados.

El Dr. Ragheb Wersh Agha, jefe del Departamento de Pediatría de los hospitales Al-Nasr y Al-Rantisi, advirtió que se han registrado cientos de infecciones en las últimas semanas. En diálogo con la agencia de noticias palestina WAFA, explicó que esta enfermedad está afectando entre menores que viven en refugios superpoblados, donde no hay agua potable ni condiciones básicas de higiene.

El grupo de resistencia palestino Hamas también alertó sobre la situación, calificándola como una “catástrofe inminente y un nuevo peligro” que amenaza a la infancia en Gaza.

“El brote se produce en un contexto de colapso del sistema de salud, hambruna creciente, desnutrición generalizada y una grave escasez de leche infantil provocada por el bloqueo y los ataques israelíes”, señaló el comunicado.