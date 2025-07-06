Las negociaciones para un cese de hostilidades entran en una fase crucial, con la reunión prevista este lunes entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu. En este contexto, Hamás mostró unidad al aceptar una propuesta internacional de alto el fuego, mientras Israel continúa con sus mortíferos ataques.

El grupo palestino Hamás anunció este sábado que existe un “consenso nacional” en torno a su respuesta a la última propuesta de alto el fuego y canje de prisioneros. En un comunicado emitido la noche anterior, la organización informó haber entregado una respuesta conjunta y favorable al marco negociador presentado para frenar los ataques israelíes en Gaza.

“Hemos mantenido amplias comunicaciones con líderes de las facciones palestinas para coordinar y consultar sobre nuestra respuesta al documento marco relativo al cese de la agresión contra Gaza y los mecanismos para su aplicación”, declaró Hussam Badran, jefe de la Oficina de Relaciones Nacionales de Hamás.

Badran aseguró que las consultas “fueron serias y prácticas” y desembocaron en una posición común de las fuerzas de la resistencia. “La respuesta fue elaborada de forma unánime y con una actitud constructiva. Todas las facciones palestinas han respaldado esta postura”, afirmó.

El dirigente destacó que estos esfuerzos reflejan una “dirección palestina responsable que busca preservar los logros de nuestro pueblo y garantizar una postura común para detener la ofensiva genocida contra nuestra gente en Gaza”.

Por el momento, el gobierno israelí no ha emitido respuesta oficial al anuncio de Hamás. La declaración llega en vísperas de la reunión prevista para este lunes en Washington entre el primer ministro Benjamín Netanyahu y el presidente estadounidense, Donald Trump, quien confirmó que la respuesta del grupo palestino ha sido “positiva” y expresó su expectativa de que se pueda alcanzar un acuerdo “a lo largo de la próxima semana”.

Ataques mortales mientras avanza la negociación