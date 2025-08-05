Sin duda lo habrás notado. Hay hombres y mujeres racionales en los principales medios de comunicación de Occidente que todavía permiten que figuras retóricas desgastadas habiten su lenguaje común cuando describen los demenciales horrores de Gaza, como si lo que ocurriera allí fuera una "guerra", usualmente un conflicto militar abierto y prolongado entre fuerzas armadas de dos naciones o grupos.

Lo que en realidad estamos presenciando en este enclave atormentado de 367 kilómetros cuadrados de tierra —antes descrito como un campo de prisioneros al aire libre y ahora como un campo de muerte al aire libre— no es, por supuesto, una guerra. Es la catástrofe humanitaria más angustiante del siglo XXI, que desafía el sentido compartido de moralidad inherente a nuestro diálogo global entre culturas.

No necesitamos describir estos horrores infligidos a los 2,3 millones de almas que “viven” –sí, esta palabra necesita ir entre comillas– en Gaza, un pueblo perseguido más allá de toda resistencia humana.

Ya conocemos estos horrores. Los hemos leído. Los hemos visto en nuestras pantallas. Y nos han conmocionado hasta lo más profundo de nuestra humanidad.

Dos mundos

Hoy el enclave que llamamos Gaza es un terreno arrasado cuya destrucción ha tenido una escala cartaginesca, donde los palestinos hambrientos no están ni vivos ni muertos. Ellos y sus hijos esqueléticos han sido descritos de manera macabra como "cadáveres que caminan".

Se les ve en los peligrosos centros de distribución de alimentos, donde soldados israelíes de gatillo fácil matan gratuitamente a diario a decenas de ellos, y donde su humanidad se ha reducido tanto que están dispuestos a morir por una bolsa de arroz, un litro de leche o un bidón de agua.

Sin embargo, a pocos kilómetros, al otro lado de la frontera, los supermercados están llenos de comida y las personas llevan una vida normal. Caminan por sus calles. Beben su café. Ven sus películas. Leen sus Torás. Visitan a sus dentistas. Abrazan a sus hijos. Escuchan música. Y hacen el amor.

Sin duda, se trata de dos órdenes de realidad cuya coexistencia espacial y temporal la mente se resiste a conciliar y la imaginación se niega a concebir.

Las preguntas nos asaltan.

¿Qué justificación tienen aquellos que niegan a los niños el acceso a los alimentos y les impiden satisfacer sus necesidades básicas? ¿Qué impulsa a un pueblo a infligir de forma calculada una y otra vez una crueldad indescriptible a otro?

¿Y qué lleva a israelíes aparentemente normales a dar un eco tan masivo de aprobación a los alaridos racistas de sus líderes políticos y militares, en lugar de apartarse de ellos con un asco incrédulo, reduciendo así lo que queda de humano en ellos y restaurando lo que hay de bestial? (Es un hecho triste que los israelíes progresistas siempre hayan fracasado a la hora de insinuar, y mucho menos imponer en la sociedad, el rigor humano inherente a sus convicciones).

Los escritores, como otros profanos, harían bien en abstenerse de participar en un debate como este que la comunidad terapéutica considera de su competencia. Pero debe de haber razones, aunque sean oscuras e inquietantes.