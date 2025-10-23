La trayectoria nuclear de Irán se asemeja más a un deslizamiento cauteloso por una ruta familiar que a un salto hacia lo desconocido. Está compuesta por pasos tácticos y reversibles orientados a ganar tiempo, en lugar de un cambio fundamental del proyecto.

En Nueva York, funcionarios iraníes exploraron discretamente si se podría negociar una breve demora a la reimposición de sanciones de la ONU ('snapback') al margen de la Asamblea General si las negociaciones abordaban su reserva enriquecida al 60%.

La propuesta, descrita por medios estatales iraníes y chinos como incluyendo un margen de 45 días e incluso contacto directo con homólogos estadounidenses, no se concretó; la fecha límite pasó, la reunión nunca se materializó, y las sanciones de la ONU fueron debidamente reinstauradas, con Washington y las capitales aliadas imponiendo designaciones adicionales.

Desde la perspectiva estadounidense y europea, las viejas salvaguardias siguen siendo vistas como esenciales —enriquecimiento cero, límites creíbles a los misiles y restricciones al financiamiento de aliados regionales— mientras que, en Teherán, las mismas demandas son consideradas impuestas externamente y, por esta razón, ilegítimas.

Los mecanismos legales del ‘snapback’ son suficientemente severos, con restricciones renovadas sobre armas, misiles, viajes y activos, pero su arista más afilada es política.

Cada vez que se implementa el marco de sanciones, el argumento a favor del compromiso disminuye en ambos lados de esta disputa, y las facciones que desconfían de la diplomacia ven validada su postura.

Entre sanciones y ataques





A lo largo de la región, Israel indica que nuevos ataques contra Irán siguen siendo una posibilidad, mientras las capitales del Golfo se preparan para brotes esporádicos y el agotador ciclo de incursiones y represalias.

Dentro de Irán, las últimas sanciones impactan el sentimiento del mercado y la moneda, sin embargo, los funcionarios mantienen la resiliencia e insisten en que las decisiones nucleares seguirán fluyendo a través del Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

Dentro de ese marco, los futuros probables son modestos: ya sea una crisis congelada gestionada justo antes de la guerra, o un acuerdo limitado y de duración determinada en el cual Irán limite el enriquecimiento y restablezca el acceso intrusivo para los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) a cambio de pausas específicas en la aplicación de sanciones y cierto alivio económico.

La propia contabilidad de la Agencia ayuda a explicar la urgencia: para mediados de junio, los inspectores habían determinado que la reserva al 60% de Irán era de aproximadamente 441 kilogramos, una cifra aún más alarmante por el hecho de que la verificación in situ ha sido irregular o inexistente desde los ataques de verano a las instalaciones nucleares.

Lo que limita cualquier posible entendimiento no es simplemente la influencia, sino la autoridad.

A pesar de los pronósticos confiados tras la guerra de 12 días con Israel, Ali Jamenei, líder supremo de Irán, sigue decidiendo cuándo aparecen estrechas aperturas y cuándo se cierran de golpe.

Las concesiones, ya sea para restablecer el acceso de la OIEA o para apoyar un proceso de alto el fuego, son presentadas por sus lugartenientes como actos de "racionalidad revolucionaria", no de capitulación.

De manera similar, el Ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha vinculado cualquier nuevo marco de inspección al consentimiento del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y ha aclarado que, con el ‘snapback’ ya en vigor, esos acuerdos están suspendidos a menos que y hasta que el liderazgo en Teherán considere que las circunstancias justifican su restablecimiento.

Diplomacia cautelosa, poder limitado





El presidente iraní Masoud Pezeshkian habla en tonos de pragmatismo gerencial, prometiendo moderación sociocultural y fiscal en casa y pasos medidos en el exterior, sin embargo, repite la premisa central del sistema: nada procede contra la orientación del líder supremo.

En la práctica, esto resulta en continuidad en lugar de una ruptura. La cooperación incremental es permisible; la entrega de beneficios soberanos no lo es.

Los funcionarios occidentales, por su parte, insisten en que sin la verificación in situ reinstaurada y límites estrictos a los niveles de enriquecimiento, la crisis simplemente persistirá y se repetirá.

Para entender por qué Teherán sigue tanteando la temperatura de los canales secretos incluso mientras rechaza condiciones maximalistas, ayuda escuchar un argumento familiar desde dentro del ‘establishment’.

El veterano diplomático Abdolreza Faraji Rad, hablando para el medio iraní Fararu, argumentó que Israel ejerce "amplia influencia" sobre el asunto nuclear entre EE.UU. e Irán e incluso sobre la política europea; sostuvo que, por esta razón, la diplomacia no debería ser "desactivada" durante tiempos difíciles y que el contacto discreto con Washington debería mantenerse para evitar que las puertas se cierren.

El punto no es invitar al lector a adoptar esta tesis, sino registrar que tal razonamiento —parte agravio, parte cautela— sustenta la preferencia de Teherán por sondeos silenciosos que eviten la apariencia de capitulación mientras preservan espacio para maniobrar.

Al otro lado, el planteamiento occidental es tajante y, a su manera, igualmente lineal.