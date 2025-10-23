La trayectoria nuclear de Irán se asemeja más a un deslizamiento cauteloso por una ruta familiar que a un salto hacia lo desconocido. Está compuesta por pasos tácticos y reversibles orientados a ganar tiempo, en lugar de un cambio fundamental del proyecto.
En Nueva York, funcionarios iraníes exploraron discretamente si se podría negociar una breve demora a la reimposición de sanciones de la ONU ('snapback') al margen de la Asamblea General si las negociaciones abordaban su reserva enriquecida al 60%.
La propuesta, descrita por medios estatales iraníes y chinos como incluyendo un margen de 45 días e incluso contacto directo con homólogos estadounidenses, no se concretó; la fecha límite pasó, la reunión nunca se materializó, y las sanciones de la ONU fueron debidamente reinstauradas, con Washington y las capitales aliadas imponiendo designaciones adicionales.
Desde la perspectiva estadounidense y europea, las viejas salvaguardias siguen siendo vistas como esenciales —enriquecimiento cero, límites creíbles a los misiles y restricciones al financiamiento de aliados regionales— mientras que, en Teherán, las mismas demandas son consideradas impuestas externamente y, por esta razón, ilegítimas.
Los mecanismos legales del ‘snapback’ son suficientemente severos, con restricciones renovadas sobre armas, misiles, viajes y activos, pero su arista más afilada es política.
Cada vez que se implementa el marco de sanciones, el argumento a favor del compromiso disminuye en ambos lados de esta disputa, y las facciones que desconfían de la diplomacia ven validada su postura.
Entre sanciones y ataques
A lo largo de la región, Israel indica que nuevos ataques contra Irán siguen siendo una posibilidad, mientras las capitales del Golfo se preparan para brotes esporádicos y el agotador ciclo de incursiones y represalias.
Dentro de Irán, las últimas sanciones impactan el sentimiento del mercado y la moneda, sin embargo, los funcionarios mantienen la resiliencia e insisten en que las decisiones nucleares seguirán fluyendo a través del Consejo Supremo de Seguridad Nacional.
Dentro de ese marco, los futuros probables son modestos: ya sea una crisis congelada gestionada justo antes de la guerra, o un acuerdo limitado y de duración determinada en el cual Irán limite el enriquecimiento y restablezca el acceso intrusivo para los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) a cambio de pausas específicas en la aplicación de sanciones y cierto alivio económico.
La propia contabilidad de la Agencia ayuda a explicar la urgencia: para mediados de junio, los inspectores habían determinado que la reserva al 60% de Irán era de aproximadamente 441 kilogramos, una cifra aún más alarmante por el hecho de que la verificación in situ ha sido irregular o inexistente desde los ataques de verano a las instalaciones nucleares.
Lo que limita cualquier posible entendimiento no es simplemente la influencia, sino la autoridad.
A pesar de los pronósticos confiados tras la guerra de 12 días con Israel, Ali Jamenei, líder supremo de Irán, sigue decidiendo cuándo aparecen estrechas aperturas y cuándo se cierran de golpe.
Las concesiones, ya sea para restablecer el acceso de la OIEA o para apoyar un proceso de alto el fuego, son presentadas por sus lugartenientes como actos de "racionalidad revolucionaria", no de capitulación.
De manera similar, el Ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha vinculado cualquier nuevo marco de inspección al consentimiento del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y ha aclarado que, con el ‘snapback’ ya en vigor, esos acuerdos están suspendidos a menos que y hasta que el liderazgo en Teherán considere que las circunstancias justifican su restablecimiento.
Diplomacia cautelosa, poder limitado
El presidente iraní Masoud Pezeshkian habla en tonos de pragmatismo gerencial, prometiendo moderación sociocultural y fiscal en casa y pasos medidos en el exterior, sin embargo, repite la premisa central del sistema: nada procede contra la orientación del líder supremo.
En la práctica, esto resulta en continuidad en lugar de una ruptura. La cooperación incremental es permisible; la entrega de beneficios soberanos no lo es.
Los funcionarios occidentales, por su parte, insisten en que sin la verificación in situ reinstaurada y límites estrictos a los niveles de enriquecimiento, la crisis simplemente persistirá y se repetirá.
Para entender por qué Teherán sigue tanteando la temperatura de los canales secretos incluso mientras rechaza condiciones maximalistas, ayuda escuchar un argumento familiar desde dentro del ‘establishment’.
El veterano diplomático Abdolreza Faraji Rad, hablando para el medio iraní Fararu, argumentó que Israel ejerce "amplia influencia" sobre el asunto nuclear entre EE.UU. e Irán e incluso sobre la política europea; sostuvo que, por esta razón, la diplomacia no debería ser "desactivada" durante tiempos difíciles y que el contacto discreto con Washington debería mantenerse para evitar que las puertas se cierren.
El punto no es invitar al lector a adoptar esta tesis, sino registrar que tal razonamiento —parte agravio, parte cautela— sustenta la preferencia de Teherán por sondeos silenciosos que eviten la apariencia de capitulación mientras preservan espacio para maniobrar.
Al otro lado, el planteamiento occidental es tajante y, a su manera, igualmente lineal.
Cuando el enriquecimiento sube a niveles sin precedentes sin una razón civil convincente, y cuando los inspectores no pueden verificar los materiales de manera confiable, solo negociaciones directas y consecuentes, combinadas con límites verificables al enriquecimiento, restricciones creíbles a los misiles y frenos al financiamiento externo —es decir, el apoyo de Irán a grupos armados como Hezbolá y los hutíes— serán efectivas.
Funcionarios europeos añaden que el ‘snapback’ nunca fue su remedio preferido, que la puerta a la diplomacia debería permanecer entreabierta, y que la crisis nuclear no se presta a una solución militar que no recrearía, con el tiempo, los mismos peligros que se propuso eliminar.
En esta narrativa, las salvaguardias no son un castigo sino el precio de cualquier alivio que pueda resistir el próximo ciclo de provocación y respuesta.
Mientras tanto, Gaza permanece en el centro de la dinámica más amplia del conflicto.
Un frágil alto el fuego está ahora en vigor después de que Hamás liberara a los últimos 20 rehenes vivos, mientras Israel liberó alrededor de 2.000 detenidos palestinos.
Sin embargo, las tensiones persisten: Hamás ha entregado algunos cuerpos más de rehenes fallecidos, aunque muchos permanecen sin recuperar.
Teherán, ausente de la cumbre de alto el fuego en Egipto, emitió fuertes condenas a las acciones israelíes e instó a los garantes a hacer cumplir los términos de la tregua.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, tras una notable pausa, emitió un lenguaje de apoyo cauteloso que fue estrictamente enmarcado dentro del derecho humanitario, dando la bienvenida a cualquier iniciativa que detenga las atrocidades, permita la ayuda y la reconstrucción, retire las fuerzas de ocupación y afirme la autodeterminación palestina.
Al mismo tiempo, los medios iraníes leales al establishment de seguridad atacaron ferozmente las disposiciones que desarmarían o marginarían a Hamás.
El resultado es una dualidad familiar: Washington pregona el impulso, Teherán evita la etiqueta de saboteador, y cada uno administra su influencia para el capítulo que sigue.
Y sin embargo, cuando la retórica se intensifica, la fricción sigue. Después de que el presidente Trump advirtiera que Estados Unidos no "esperaría mucho" antes de atacar nuevamente si Irán reanudara la actividad nuclear, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Teherán respondió que tal lenguaje equivalía a una admisión de ilegalidad y declaró que no tenía intención de negociar bajo amenaza.
Declaraciones de este tipo endurecen la postura de la línea dura en Teherán mientras reducen el espacio en el que los tecnócratas intentan mantener una vía abierta hacia la (OIEA) y hacia intermediarios regionales; también subrayan una verdad más simple sobre el momento actual: que cada propuesta está acompañada de una contra-señal, y cada contra-señal por una nueva prueba de voluntad.
Nada de esto ocurre en un vacío estratégico.
En Teherán, hay una reorganización silenciosa para una contienda prolongada en lugar de un arreglo decisivo: un Consejo de Defensa en tiempos de guerra bajo el Consejo Supremo de Seguridad Nacional está siendo utilizado para cerrar brechas entre el Artesh (fuerzas armadas regulares) y la Guardia Revolucionaria, para acelerar operaciones conjuntas y para absorber lecciones de ataques que expusieron vacíos en la defensa aérea y el mando.
Los defensores del cambio doctrinal militar piden una dispersión genuina, defensa pasiva y un control operacional más estricto; los escépticos advierten que sin una delegación real de autoridad, las nuevas estructuras equivaldrán a simbolismo.
La trampa práctica es bastante clara: reconstruir sitios sensibles demasiado rápido e invitas otro golpe; reconstruir demasiado lento y sangras prestigio.
Un enfoque sensato priorizaría "pausas" verificables de inspección y contabilidad de materiales desde el principio, mientras dedica esfuerzo a las tareas menos llamativas de dispersión y fortificación. Estas medidas son menos espectaculares que un gran acuerdo, pero más prácticas bajo sanciones y snapback.
En el extranjero, Irán se apoya en una cobertura familiar, apostando a que Rusia y, especialmente, China pueden mitigar los bordes más afilados de la presión occidental.
Moscú puede ofrecer paraguas procedimentales en la ONU en Nueva York y una medida de cobertura política. Sin embargo, no puede reabrir vías del dólar, conjurar seguros o contener a Israel a expensas de sus propios intereses.
Pekín difiere en escala y estructura: ancla la captación de petróleo iraní a través de conductos sin dólares que amortiguan los flujos de ingresos, sin embargo, equilibra carteras mucho más grandes con estados del Golfo e Israel.
No respaldará la infraestructura financiera que un verdadero alivio requeriría.
Para los responsables políticos en Washington y Bruselas, este es precisamente el punto: el mayor poder del ‘snapback’ reside en su efecto de legitimidad sobre bancos, transportistas y aseguradoras reacias al riesgo, que recalibran la exposición cuando regresa la autoridad de la ONU, reduciendo el acceso de Irán incluso si Moscú y Pekín impugnan públicamente las medidas.
La pista de aterrizaje restante es deliberadamente estrecha, pero aún existe. Teherán ve el ‘snapback’ como coerción orquestada externamente y por lo tanto prefiere pasos que puedan ser revertidos; Washington ve esas mismas medidas como inadecuadas a menos que estén respaldadas por límites verificables que prevengan una bomba y reduzcan la lógica de ataques frecuentes.
Entre estas dos lógicas yace el único espacio en el que puede crecer algo duradero: intercambios en los que Irán negocia tiempo y transparencia por tiempo y alivio específico, y en los que Occidente negocia pausas en la aplicación de sanciones por restricciones que puedan ser inspeccionadas, contadas y sostenidas.
En ausencia de tal coreografía, lo predeterminado es un equilibrio costoso —sanciones desgastando el crecimiento, golpes intermitentes reestableciendo la disuasión, y sistemas políticos en ambos lados que recompensan el desafío sobre el compromiso.
La continuidad, en lugar del avance, es por lo tanto lo predeterminado; persistirá hasta que la presión, el riesgo o la oportunidad obliguen a un enfoque diferente.