"Lo que vi entre las mujeres en Gaza fueron madres que no podían bañarse todos los días porque preferían usar el agua para bañar a sus hijos”, dice Imane Maarifi, una enfermera francesa de origen marroquí que ha trabajado como voluntaria en Gaza. En medio de los escombros y el hambre, las mujeres palestinas no solo enfrentan la violencia desmedida de Israel, sino también la carga de mantener a sus familias con los pocos recursos a los que tienen acceso.

Este 8 de marzo, mientras el mundo conmemora el Día Internacional de la Mujer, las mujeres en Gaza enfrentan una situación de vulnerabilidad extrema, exacerbada por el conflicto y la escalada de violencia. De entre los más de 48.400 civiles asesinados por la ofensiva israelí, se estima que el 70% son mujeres y niños. Así, hay una grave crisis de protección que afecta particularmente a mujeres solteras, jefas de hogar, adolescentes, mujeres con discapacidad y mujeres mayores, como se detalla en un Informe de ONU Mujeres enfocado en la situación de Palestina. Según este, a 14 de enero de 2025, 936.700 mujeres y niñas habían sido desplazadas de sus hogares, y 155.000 mujeres estaban embarazadas o en período de lactancia.

El sacrificio de las madres en Gaza

Además de la violencia física, las mujeres en Gaza enfrentan enormes dificultades para acceder a productos básicos, como toallas sanitarias, y a menudo priorizan las necesidades de sus hijos por encima de las suyas. Como relató la enfermera Imane Maarifi a la agencia de noticias Anadolu, "Lo que vi entre las mujeres allí fueron madres que no podían bañarse todos los días porque preferían usar el agua para bañar a sus hijos".

Los refugios sobrepoblados no brindan la privacidad necesaria para mujeres y niñas, y la falta de acceso a alimentos y agua pone en grave riesgo a mujeres lactantes y jóvenes. La ausencia de instalaciones sanitarias adecuadas, la falta de higiene menstrual y la insuficiencia de servicios básicos hacen aún más difícil su supervivencia.

La situación alimentaria es también crítica: la población en Gaza es obligada a subsistir principalmente a base de arroz, lo que ha provocado serios problemas digestivos entre los habitantes.

La enfermera destacó que cuando las madres lograban acceder a alimentos ricos en fibra y suplementos dietéticos, los destinaban primero a sus hijos, por encima de sus propias necesidades. Como ella misma expresó, “Por supuesto, una madre siempre tiene ese instinto, pero en Gaza, bajo un genocidio, se vuelve aún más fuerte. Pierden por completo el sentido de las prioridades personales: su única prioridad son sus hijos”.