“¡Muérete, hijo de p***!”, le gritó un grupo de israelíes a Ahmad Manasra, de 13 años, en 2015, mientras él yacía en el suelo, golpeado brutalmente, atropellado por un conductor israelí, con el cráneo fracturado y un sangrado interno.

Poco después del ataque, Manasra fue arrestado. Tras casi una década en prisión, lo liberarion el 10 de abril de 2025. Hoy tiene 23 años.

El mundo recuerda su caso por un video que se volvió viral: mostraba a Ahmad sangrando en el suelo, y poco después siendo interrogado aún siendo menor. Las imágenes circularon ampliamente en redes sociales.

“La ocupación ataca a los niños. Todo nuestro pueblo sufre bajo ocupación: sean niños, mujeres, refugiados, prisioneros o familias”, declaró el ministro de Relaciones Exteriores palestino Mohammed Mustafa en entrevista exclusiva con TRT World durante el Foro Diplomático de Antalya.

Aunque ya está en libertad, Ahmad sufre esquizofrenia y otros trastornos de salud mental, según un informe de Médicos Sin Fronteras de 2021. El aislamiento prolongado al que fue sometido en prisión habría agravado su condición.

“La impactante maltrato a Ahmad Manasra, así como la crueldad que exhibieron las autoridades penitenciarias y el sistema judicial israelíes revela un patrón más amplio de abuso hacia los prisioneros palestinos, especialmente menores”, señaló Heba Morayef , directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“La etapa actual es la más difícil en la historia del movimiento de prisioneros palestinos. Lo que gobierno israelí realiza –a través de restricciones, hostigamientos y violaciones de todas las normas humanitarias– ha hecho que la realidad sea absolutamente difícil para los prisioneros palestinos, ya sean niños o adultos. Lo que están sufriendo son crímenes bajo cualquier perspectiva”, afirmó Faed Mustafa, embajador palestino en Ankara, también en una entrevista con TRT World en el Foro Diplómatico de Antalya.

El día de su liberación, su abogado, Khaled Zabarqa, denunció que las autoridades penitenciarias israelíes lo dejaron “lejos de la prisión de Nafha para impedir que su familia lo recibiera, abandonándolo en un área desierta”. Fue encontrado por un peatón en Beersheba, en el sur de la zona desértica de Néguev, quien contactó a su familia.

Durante casi una década, Ahmad no pudo abrazar, besar ni tocar a sus familiares. Solo una vez logró tocar brevemente la mano de su madre a través de un hueco en la pared de la sala del tribunal. Recién ahora, tras 9 años y medio, pudo abrazarla por primera vez.

Detenido, acusado y condenado siendo menor de edad, el caso de Ahmad se ha convertido en símbolo del maltrato de Israel a los niños palestinos, en un patrón que, según organizaciones de derechos humanos, viola el derecho internacional.

¿Qué pasó en 2015?

Ahmad Manasra fue acusado de intento de asesinato en un caso polémico, a pesar de que no apuñaló a nadie. Una acusación que, según defensores de derechos humanos, demuestra el maltrato israelí a los menores palestinos.

Luego del incidente, a Ahmad lo dejaron desangrándose en el suelo sin atención médica inmediata, junto al cuerpo sin vida de su primo Hassan, de 15 años. En un video explícito, se ve a Ahmad con sangre la cabeza mientras era insultado por israelíes. Las imágenes se viralizaron y acumularon millones de reproducciones.

En 2015, Hassan, primo de Ahmad, supuestamente apuñaló a dos israelíes cerca del asentamiento ilegal de Pisgat Ze’ev, en Jerusalén Este. Hassan fue asesinado en el acto y Ahmad fue golpeado salvajemente y luego acusado de “colaborar con el enemigo en tiempos de guerra”.

El video del interrogatorio de Ahmad, que se conoció ese mismo año, también causó indignación. En él se ve cómo lo tratan con dureza y sin abogado ni tutor legal presente.

El niño, de entonces solo 13 años, lloraba y suplicaba: “No recuerdo nada. No sé qué me está pasando. Solo me vi en el video y lo creí. Llévenme al médico”.

Otro video, que fue filtrado, mostraba a agentes israelíes gritándole e insultándolo mientras el niño se encontraba visiblemente angustiado.