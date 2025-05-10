Más de 65.000 niños en Gaza están en riesgo inmediato de morir por hambre debido al asedio impuesto por Israel y al bloqueo total de suministros esenciales desde hace más de dos meses. Así lo advirtió la Oficina de Medios de Gaza, alertando sobre el uso del hambre como arma de guerra.

“La ocupación israelí está provocando una hambruna que mata a civiles y cometiendo un crimen sistemático contra 2,4 millones de personas al cerrar los pasos fronterizos y bloquear 39.000 camiones con alimentos, combustible y medicinas, en violación flagrante del derecho internacional”, indicó en un comunicado.

También señalaron que todas las panaderías llevan más de 40 días sin funcionar, lo que ha dejado a la población sin pan. “Más de 65.000 niños enfrentan ahora el riesgo de morir por desnutrición, mientras Israel convierte el hambre en un arma contra los civiles”, agregaron.

Desde el 2 de marzo, Israel mantiene cerrados los accesos a Gaza, impidiendo la entrada de alimentos, medicinas y asistencia humanitaria. Así lo confirman autoridades locales, organizaciones de derechos humanos y reportes internacionales. El bloqueo, en paralelo a los incesantes ataques, ha sumido a Gaza en una hambruna sin precedentes, dejando a toda una generación marcada por el trauma silencioso del hambre.

Una generación marcada por el hambre

Dana Al-Hajj es uno de los rostros de esta tragedia.

Con once años, Dana ya ha vivido y sufrido más que muchas personas en toda una vida. La ofensiva israelí destruyó su casa en Khan Younis. Hoy yace débil y en silencio junto a su madre, en una carpa improvisada en Deir Al-Balah. Su cuerpo, pálido y esquelético, refleja el sufrimiento de miles de niños en Gaza.

Dana fue operada del cerebro antes de la ofensiva y mostraba avances, pero el hambre constante ha revertido su recuperación y su salud se ha deteriorado gravemente por la falta de alimentos. Ahora solo quedan huesos bajo su piel, y su voz se ha convertido en pequeños quejidos de dolor.

El ejército israelí destruyó su casa hace meses. Desde entonces, su familia fue desplazada y vive en una tienda improvisada sobre el suelo de cemento, sin protección frente al calor del verano ni al frío del invierno.

“Antes era casi una niña normal. Ahora ni siquiera reconoce la comida. No acepta enlatados. Llora todo el día de hambre y no puedo hacer nada. Ni siquiera tenemos leche”, dice su madre.

“Necesita comida natural, suplementos, atención médica. No es un lujo, es una necesidad urgente”, insiste su madre. “Ni siquiera puede mantenerse de pie”.

“No hay frutas, ni verduras, ni medicamentos. Solo intentamos sobrevivir, pero esto ya no es vida”, añade la madre de Dana. “Pero no hay nada. Lo hemos perdido todo”.