Hace seis meses, Zohran Mamdani era casi prácticamnte desconocido en la política de Nueva York. Pero ya no es así.

En una temporada electoral concurrida y fracturada, 11 demócratas compiten por la candidatura para reemplazar al actual alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams. La votación anticipada para las primarias demócratas comenzó el pasado fin de semana. Y un nombre ha empezado a resonar con fuerza en los cinco distritos: Zohran Kwame Mamdani.

Con 33 años, Mamdani es asambleísta estatal por Queens, socialista democrático y el primer candidato musulmán y surasiático a la alcaldía en la historia la ciudad. Si resulta elegido, también sería el más joven en ocupar el cargo en casi un siglo .

Mamdani se ha consolidado en el liderazgo de la contienda por la alcaldía al enfocar su campaña en la crisis del costo de vida en la ciudad. Ha presentado una serie de propuestas populistas, entre ellas viajes gratuitos en autobuses y el freno al aumento de los alquileres para apartamentos con renta estabilizada.

En una entrevista con el diario The New York Times, Mamdani dijo: “Estoy comprometido a construir una ciudad que funcione para cada neoyorquino, no solo para los pocos privilegiados a quienes sirve hoy. Creo que soy el mejor candidato para este cargo porque entiendo la crisis central que enfrentamos: el poder adquisitivo”.

Mamdani ha ganado apoyo no por acercarse a donantes o figuras de poder, sino por una campaña ferviente y fluida en redes sociales que ha resonado con jóvenes votantes, inquilinos y usuarios del metro por igual. Su impulso recibió un apoyo adicional con respaldos importantes de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez y del Partido de Familias Trabajadoras.

Mamdani repunta en una nueva encuesta, superando a Andrew Cuomo ( exgobernador de Nueva York) por primera vez en la carrera por la alcaldía de Nueva York, según la revista en línea Político . En otro sondeo , realizado por Public Policy Polling, Mamdani aventajaba a Cuomo. En esa encuesta, Mamdani superó al exgobernador con un 35% frente al 31%, una diferencia estrecha. Cuomo, que ahora busca un mandato adicional, se presenta como un candidato experimentado.

Durante un reciente debate para la alcaldía, los dos hombres chocaron por el financiamiento de campañas y el legado político. “La diferencia entre Andrew Cuomo y yo”, dijo Mamdani, “es que mi campaña no está financiada por los mismos multimillonarios que llevaron a Donald Trump a Washington”. Y luego se autodenominó “la peor pesadilla de Donald Trump”.

También hubo momentos de ataques personales. Cuando Cuomo pronunció repetidamente mal el nombre de Mamdani durante el debate, Zohran lo corrigió. “El nombre es M-A-M-D-A-N-I”, dijo.

Si esa tendencia se mantendrá hasta el día de las elecciones está por verse. Por ahora, Zohran Mamdani, un nombre que más personas están aprendiendo a pronunciar, ya no es el caso perdido que se creyó.

“Realmente me gusta él y su agenda”

Nacido en Kampala, Uganda, en 1991, Mamdani es hijo de la cineasta india nominada al Oscar Mira Nair y del teórico político Mahmood Mamdani , profesor en la Universidad de Columbia. Zohran se mudó a Estados Unidos a los siete años. Asistió al Bronx High School of Science y luego obtuvo un título en Estudios Africanos en Bowdoin College.

Antes de entrar a la política, Mamdani trabajó como consejero de prevención de ejecuciones hipotecarias en Queens, ayudando a familias de bajos ingresos a evitar el desalojo. Su experiencia directa con la inseguridad vivienda lo impulsó hacia el activismo político.

En 2020, fue elegido para la Asamblea del Estado de Nueva York representando al Distrito 36, convirtiéndose así en uno de los primeros surasiáticos y musulmanes en ocupar ese cargo.

Los neoyorquinos se han movilizado en torno a su campaña, recaudando fondos, haciendo actividades puerta a puerta y donando.

“Honestamente, creo que es increíble que haya llegado tan lejos”, dijo a TRT World una residente de Harlem llamada Husna. “La brecha parecía imposible a principios de año. Realmente me gusta él y su agenda. El problema sigue siendo si tendrá éxito frente al viejo aparato que maneja Nueva York”, añadió.

Una de las contribuciones importantes de Mamdani el año pasado fue un programa piloto de viajes gratuitos en autobús, que eliminaba las tarifas de cinco rutas en la ciudad.

“Había una justo al lado de mi casa que usaba regularmente cuando era estudiante de posgrado. Todos los que estaban en ella siempre estaban de buen humor. Realmente demostró que su plataforma de transporte accesible tiene un impacto concreto en la comunidad”, dijo Husna.

Según ella, la gran mayoría de los residentes son inquilinos que enfrentan una crisis creciente del costo de vida y hay una gran desconfianza hacia los propietarios y la policía. “La gente se siente aliviada al ver a alguien postulándose que no es ninguno de los dos”, reconoció.

Mamdani presentó el paquete “Arreglar el MTA” , con el objetivo de hacer que los pasajes de autobús sean gratuitos y de mejorar la infraestructura del transporte público.

Plataforma progresista, apoyo de base

Como asambleísta, Mamdani ha defendido la vivienda accesible, la equidad en el transporte y los derechos de los trabajadores.