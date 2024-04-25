“El Lote 192 se ubica en el distrito de Andoas, provincia de Datem del Marañón, distritos de Tigre y Trompeteros en la provincia de Loreto, de la región Loreto. Tiene una extensión de 512.347,241 hectáreas que incluye el actual lote 1AB e incorpora áreas adicionales para la exploración. En este lote se identificó la presencia de los pueblos Achuar, Kichwa y Quechua de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre en 26 localidades”: así lo describe el texto de una consulta previa del Gobierno peruano con las comunidades indígenas que viven en él. Esta consulta se inició en 2019 y se extendió hasta el 2021, antes de la concesión de este lote a la compañía estatal Petroperú.

Petroperú firmó el contrato de explotación el 28 de febrero de 2023 con una duración de 30 años. Tan solo dos meses después de su firma la plataforma PUINAMUDT, que reúne a cinco federaciones de más de noventa comunidades indígenas, denunció un nuevo derrame que ha contaminado hasta 17 kilómetros y llegado al río Tigre.

El río Tigre es la fuente principal de agua potable y una de las principales fuentes de alimentación de la comunidad Kichwa 12 de Octubre. Los vertidos y pasivos del petróleo en la Amazonía no son solo un desastre medioambiental, sino también una tragedia humana.

Este vertido se suma a los más de 2000 sitios, recogidos en un informe de OXFAM, contaminados en los últimos 70 años por diferentes compañías petroleras en la Amazonía del norte en Perú.

Petróleo por encima de todo

Esta situación no es única en Perú, se repite en también en la Amazonía de Colombia, Ecuador y Bolivia.

La comunidad Kichwa de la Amazonía ecuatoriana tiene un fantasma similar en la plataforma petrolera Guanta 1. Esta plataforma fue abierta en 1985 y durante más de treinta años fue operada por la compañía estadounidense Texaco.

Las acusaciones contra esta compañía por derrames de petróleo y diésel, de contaminación de fuentes de agua, de creación de piscinas de crudo, incluso por la muerte de un niño, se repiten desde entonces.

En toda la Amazonía de estos cuatro países podemos encontrar casos similares. Y no es de extrañar. El Lote 192, por ejemplo, cuenta con reservas probadas de más de 130 millones de barriles para los próximos 20 años. Actualmente, esta operación produce alrededor del 17% del petróleo en el Perú.

Laura de Luis, de la ONG Survival International, explica a TRT Español que “la industria de hidrocarburos es una de las más poderosas del mundo”. Esto se traduce en un lobby muy influyente para continuar con las explotaciones, a pesar de la evidente tragedia humana.

El beneficio entre 2001 y 2015 por el Lote 192 para el Gobierno de Perú fue de 1964 millones de dólares. Esta cantidad supone solo el 30 por ciento de los ingresos de las ventas del petróleo extraído del Lote 192. La cantidad total obtenida por la venta de crudo fue de 6550 millones de dólares. La empresa explotadora entre 2001 y 2015, PlusPetrol, realizó una inversión total de 680 millones de dólares.

Según el estudio La sombra del petróleo, realizado por OXFAM junto a otras organizaciones, entre el 2009 y el 2019 los lotes petroleros de la Amazonía y el Oleoducto Norperuano han sido fuente de 474 vertidos, dejando serios impactos ambientales que suman más de 2.000 sitios contaminados identificados en territorio de la Amazonía Norte.

El medio especializado en periodismo medioambiental en Sudamérica, Mongabay, ha realizado una investigación, Manchados por el petróleo, en la cual determina cuántas sanciones han impuesto los gobiernos por estos derrames.Entre el 2011 y el 2021 los gobiernos de estos países impusieron 282 procesos sancionadores a 72 petroleras diferentes.

De vuelta a Lote 192, en Perú, que solo en esta área y causados por una sola compañía, hubo más de 474 derrames entre 2009 y 2019. Los procesos sancionadores son escasos y poco cuantiosos. Como dice el Relator Especial de la ONU sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, Marco Orellana, “si las multas son muy bajas simplemente se transforman en un coste del negocio”.

Y si los Estados imponen cuantías más elevadas, como en el caso de Pluspetrol en el Lote 192, estás se declaran en liquidación para no hacer frente ni a sus obligaciones económicas ni a su responsabilidad humana y medio ambiental.

Ricardo Pérez Bailón, de la ONG Amazon Watch, expone a TRT Español que “hay un patrón sistemático de falta de investigación y seguimiento riguroso sobre las causas e impactos de los derrames de hidrocarburos, prácticamente no hay casos de obras de reparación que realmente restablezcan los derechos de los afectados”.

Consecuencias de los derrames

Laura de Luis explica en conversación con TRT que “los pasivos y derrames petroleros tienen impactos devastadores a largo plazo sobre los ecosistemas y sobre la salud y supervivencia de los pueblos indígenas que sufren sus consecuencias. Contaminan las aguas y anegan el suelo y el subsuelo de los bosques, que son su hogar, con elevadas concentraciones de metales pesados como el mercurio o el plomo: envenenan las plantas y los peces y destruyen toda la cadena alimentaria de la región”.

Un estudio realizado por Cristina O'Callaghan para el Instituto de Salud Global (ISG) ha demostrado que las comunidades indígenas de la Amazonía peruana que viven cerca de puntos de extracción de petróleo tiene elevadas concentraciones en la orina de metales pesados como mercurio, arsénico y cadmio. Según el estudio, esto se debe a que están expuestas a lugares contaminados por el petróleo.

Las consecuencias de la exposición a estos metales pesados son fatídicas. Como menciona el mismo estudio, “el arsénico y el cadmio son carcinógenos. La exposición al arsénico puede causar cáncer de pulmón, vejiga, piel, hígado y riñón. Y la exposición al cadmio, cáncer de pulmón, próstata y riñón”.