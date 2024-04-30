Durante la campaña para las elecciones generales en Brasil en octubre de 2022, el candidato del Partido de los Trabajadores, el expresidente Luis Ignácio Lula da Silva, introdujo un elemento que estuvo relativamente ausente en sus dos mandatos anteriores: la protección de la selva amazónica.

Era de esperar, porque durante la presidencia de su antecesor, Jair Bolsonaro, se perdieron 34.018 km² de bosques tropicales, un área mayor que la de Bélgica, debido a la construcción de carreteras, actividades agrícolas y ganaderas, y minería ilegal. Esto constituyó la mayor deforestación de la Amazonía brasileña en 15 años.

En todo caso, durante los dos primeros períodos presidenciales de Lula da Silva (2003-2011), se destruyeron 131.911 km² de floresta amazónica.

Asimismo, durante ese período, la actitud de Lula fue bastante defensiva en relación a quienes le exigían, tanto dentro como fuera del país, que hiciera mayores esfuerzos para proteger a la Amazonía.

Relacionado Petróleo en el Amazonas, sangre negra

Las cosas han cambiado. En su campaña para ser reelegido en 2022, Lula asumió la defensa de la Amazonía como elemento clave de su programa.

Lula nombró como ministra del Medio Ambiente a Marina Silva, devolviéndole así la cartera a la que esta activista de ascendencia africana y tradición cauchera había renunciado en 2008, por discrepancias con la política amazónica de Lula.

El resultado del primer año del Gobierno de Lula da Silva ha sido moderadamente prometedor. Según el Instituto Nacional de Investigación Espacial (la misma organización que midió la pérdida de bosques en gobiernos anteriores), la deforestación de la Amazonía disminuyó en un 50 por ciento en el primer año del Gobierno actual, en relación al mismo período en la administración Bolsonaro.

Esta reducción es el resultado directo de las medidas adoptadas por el Gobierno brasileño, que van desde redadas policiales para detener la tala indiscriminada de árboles, hasta la confiscación de rancherías ilegales dedicadas a la ganadería.

El problema para Lula es que su organización política, el Partido de los Trabajadores, no cuenta con una mayoría robusta, ni en la cámara de diputados ni en la de senadores.

Los congresistas de la derecha, sobre todo los llamados diputados ruralistas, están en capacidad para bloquear cualquier tipo de legislación que le permita al Ejecutivo adoptar medidas más estrictas para detener la deforestación de la Amazonía.

Es así que, en junio de 2023, el Congreso aprobó sendas leyes por las que se despojaba al Ministerio del Medio Ambiente del poder para establecer el registro de tierras rurales y el manejo de las aguas; al mismo tiempo, el Ministerio de Pueblos Indígenas, presidido por Sônia Guajajara, una activista nacida en el seno de la etnia Araribóia, en el amazónico estado de Maranhão, no tendrá el poder para delimitar las tierras indígenas.

Al mismo tiempo, Lula se enfrenta al viejo dilema de los países amazónicos: como hacer compatibles la necesidad del crecimiento económico con la protección del medio ambiente.

Un ejemplo de esta dicotomía es un proyecto para reparar la inocuamente llamada BR-319, una carretera pavimentada que conecta el estado de Amazonas con Rondônia, y que cayó en desuso en los años 80.

Este plan podría afectar un área de delicado balance ecológico, debido a que permitiría la explotación de los yacimientos de gas y petróleo de la zona.

La planta hidroeléctrica de Belo Monte, en el estado de Pará; y la construcción de un ferrocarril en el estado de Matto Grosso, para permitir el transporte de granos, la misma que provocaría la destrucción de 230.000 hectáreas de tierras indígenas, son dos ejemplos de las contradicciones en el seno del Gobierno, en el tema del desarrollo económico y la protección de la Amazonía.

El apoyo de la comunidad internacional

Brasil no puede enfrentarse solo al problema de la destrucción amazónica, ni se puede esperar que asuma de manera individual la responsabilidad de salvar a la Amazonía, por lo que necesita el apoyo de la comunidad internacional.

Para comenzar, Brasil posee el 62 por ciento del total de la Amazonía, mientras que Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Surinam, Guayana y la Guayana Francesa se reparten el resto.