La crisis hídrica en México ha alcanzado proporciones alarmantes y ahora representa uno de los mayores desafíos para el país en décadas. Según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a finales de abril más de la mitad de los 2.471 municipios en México no tenían agua. Una situación que se volvió recurrente en lugares como Atizapán de Zaragoza, donde los residentes se ven obligados a usar servicios privados de abastecimiento de agua en tanques, conocidos como pipas de agua, debido a la insuficiencia de los servicios públicos.

“Me voy a quedar sin agua otra vez, ¿alguien quiere compartir una pipa de agua?”, preguntan en un grupo de WhatsApp del que hacen parte una veintena de vecinos de Las Alamedas, colonia ubicada en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, en el centro del país.

Rafael Pérez, un hombre de 76 años que ha vivido en la zona casi 40 años, responde que él, la vecina del 55 y otro del 37 están en la misma situación, y se ofrece a llamar a una empresa privada para que envíe uno de esos vehículos que transportan y distribuyen agua potable a domicilio en zonas donde hay escasez.

Lo ideal sería que llegaran el mismo día porque ya son varios los que reportaron en el chat grupal que sus cisternas están prácticamente vacías, pero lo más probable es que la manden un día después. “Habrá que aguantar y cuando venga llenar las cisternas y almacenar lo que se pueda en cubetas”, dice Pérez mientras espera que la empresa de pipas responda.

El camión que solicita este grupo de vecinos, al menos una vez por semana, tiene un costo de 1.400 pesos (unos 83 dólares), y alcanza para aproximadamente cuatro hogares en los que habitan entre tres o cuatro personas.

Los residentes de Atizapán comenzaron a organizarse así desde 2023, cuando la escasez de agua los afectó severamente y las pipas públicas se volvieron insuficientes para atender al municipio de 489.937 habitantes.

Teresa Hernández, residente del municipio de 66 años de edad, asegura que se tardaban en llegar entre dos y tres días, y que solo les dejaban 1.000 litros por casa. “Tuvimos que buscar otras opciones y pagar porque no se puede vivir sin agua”, explicó la mujer.

El Estado de México, en donde viven Pérez y Hernández, es una de las entidades que enfrentan un tiempo anormalmente seco, así como sequías moderadas y severas, pero no es el único.

Las sequías, recurrentes en México, van en aumento

México es vulnerable a las sequías: el 52% de su territorio (lo que equivale a 14 estados) está ubicado en clima árido o semiárido. Aunque las sequías son fenómenos recurrentes, durante la última década estas han aumentado en frecuencia, intensidad y duración.

Según datos del Banco Mundial, en México la disponibilidad promedio anual per cápita pasó de 10.000 metros cúbicos (m3) en 1960 a 4.000 en 2012, y se estima que para 2030 esta disponibilidad descienda debajo de los 3.000 m3 por habitante al año.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) establece que para garantizar la demanda de agua en el futuro, el país necesita revisar sus leyes y regulaciones sobre el manejo de este recurso y también actualizar su infraestructura hídrica. En ese sentido, se debe considerar desafíos actuales como el crecimiento poblacional, la expansión urbana, las sequías cada vez más frecuentes y las variaciones en las precipitaciones, teniendo en cuenta las características técnicas, especialmente las geofísicas, del país.

La crisis hídrica, tema clave en las elecciones