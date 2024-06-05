El pasado 28 de mayo, España declaró, junto a Irlanda y Noruega, el reconocimiento del Estado de Palestina. El gobierno israelí no tardó en reaccionar calificando la decisión como un acto de antisemitismo y de apoyo a los ataques de Hamás, acusaciones a las que se sumó la derecha española.

Israel Katz, ministro de Asuntos Exteriores de Israel, publicó un polémico montaje en X (antes Twitter) en el que Hamás ‘agradecía’ su apoyo al Gobierno de España. El vídeo, de evidente mal gusto, intercalaba imágenes de bailarines de flamenco y de los ataques de Hamás del 7 de octubre.

Sin embargo, el reconocimiento de Palestina como Estado lo apoya gran parte de los españoles. De acuerdo con una encuesta del instituto Elcano, el 78% de los españoles respalda esta medida, y un 71% afirma que las acciones israelíes en Gaza son un acto de genocidio.

Así, a través de acampadas universitarias y movilizaciones, las voces pro-palestinas demandan más acciones al gobierno, afirmando que este reconocimiento debe ser solo el comienzo de una serie de medidas para forzar a Israel a un alto el fuego.

Entre las demandas se incluyen el embargo de armas, la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, así como la imposición de sanciones y el envío de ayuda humanitaria a Gaza.

También hay miembros del gobierno –como la ministra Sira Rego, de ascendencia palestina, o la vicepresidenta segunda del gobierno español y presidenta del partido Sumar, Yolanda Díaz– que apoyan estas demandas.

El 22 de mayo, Díaz publicó un vídeo donde llamaba a una Palestina libre “desde el río hasta el mar”. Esto provocó la cólera del ministro israelí, quien reiteró las acusaciones de antisemita contra Sánchez y mandó retirar a su embajadora de Madrid.

Poco después, el Gobierno de Israel le prohibió al consulado español de Jerusalén ofrecer sus servicios a palestinos, a lo que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, respondió recordando que el consulado español funciona “mucho antes de la existencia de Israel”.

A pesar de las masacres en Gaza y de las tensiones diplomáticas, la derecha española ha tenido un acercamiento dispar a Israel. Por un lado, el Partido Popular (PP), principal partido de la oposición, critica a Sánchez y evita condenar los bombardeos de Israel. Por otro, Santiago Abascal, líder del partido de ultraderecha Vox, ha mostrado total apoyo a Tel Aviv visitando a Netanyahu en Jerusalén para hacerse una foto con él al mismo tiempo que el Congreso español reconocía al Estado Palestino.

Partido Popular: “No es el momento” de reconocer a Palestina

La decisión de Sánchez de reconocer el Estado de Palestina llega en un momento de crispación en la política nacional. Mientras las crisis diplomáticas de España con Israel se desataban, y la mayoría de la comunidad internacional condenaba las acciones de Israel en Gaza, la derecha española se ha alineado con el gobierno de Netanyahu sin hacer referencia a las acusaciones de genocidio en la Corte Internacional de Justicia.

El PP, a pesar de que en 2015 apoyó el reconocimiento de Palestina como Estado, ha adoptado una posición de apoyo a Israel, justificando sus acciones en Gaza en el “legítimo derecho a la defensa” e insinuando que el reconocimiento del Estado Palestino implica una cesión ante el “terrorismo de Hamás”.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a pesar de apoyar el alto el fuego y de haber manifestado tibiamente su apoyo a la solución de los dos estados, acusó a Pedro Sánchez de “usar la muerte de palestinos e israelíes” pues afirmó que lo que el gobierno quiere es “la desaparición de Israel”.