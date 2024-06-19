Representantes de más de 90 países se reunieron en Suiza durante el fin de semana para la Cumbre por la Paz de Ucrania. En medio de toda la fanfarria, el evento de dos días el 15 y 16 de junio no ofreció avances significativos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. De hecho, a Moscú ni siquiera lo invitaron a la cumbre

La mayoría de los países mantuvo una postura crítica frente Rusia y se emitió un comunicado conjunto que respalda la “integridad territorial” de Kyiv.

La guerra entre Ucrania y Rusia se acerca a una etapa delicada. Moscú quiere legitimar su control sobre varios territorios reclamados durante las hostilidades, mientras que Kyiv insiste en la retirada completa de las fuerzas rusas para empezar las conversaciones. Además, la futura integración de Ucrania a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) es otro punto de discordia: Moscú insiste en que Kyiv debe abandonar el intento por ser miembro del bloque para respaldar el impulso de una posible tregua.

Entonces, ¿es posible evitar puntos conflictivos clave y preparar el terreno para un acuerdo que será difícil?

La exclusión de Rusia y la OTAN

La inclusión y participación de Rusia en cualquier cumbre de paz es un punto clave para que las negociaciones sean creíbles. Al asegurar la ausencia de Putin en el evento, los aliados occidentales de Ucrania debilitaron su propio compromiso con el “diálogo entre todas las partes” y el logro de una “paz integral, justa y duradera”.

Tanto Kyiv como Moscú tienen un interés compartido en evaluar los escenarios de acuerdos de posguerra, así como de gestionar las expectativas sobre posibles retiradas de tropas de las regiones orientales de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia. Es probable que ni Kyiv ni Moscú acepten una retirada total de estas regiones. Pero su actual déficit de confianza podría reducirse si al menos se consideraran sus términos y condiciones en la cumbre.

Precisamente en eso la conferencia se quedó corta. La declaración final no tuvo en cuenta el acuerdo de posguerra ni los intereses de la retirada de tropas, lo que indica una oportunidad perdida de promover deliberaciones significativas sobre temas clave.

En lugar de ello, las percepciones de amenazas aumentarán. Los ataques aéreos transfronterizos entre Rusia y Ucrania se han incrementado, mientras Washington está interesado en desarrollar las fuerzas armadas de Ucrania y en promover su candidatura para ingresar a la OTAN. Un mayor apoyo de Estados Unidos al ejército ucraniano complica las perspectivas de una reducción de la tensión, dada la insistencia de Putin en que Kyiv debe abandonar su intento de pertenecer la OTAN para un posible alto el fuego.

La cumbre también tuvo dificultades para reducir las tensiones nucleares. Recientemente, Rusia advirtió sobre una creciente discordia después de que el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijera que la alianza podría desplegar más armas nucleares y tenerlas preparadas. Esto va en contra del consenso final de la cumbre que señala que “cualquier amenaza o uso de armas nucleares en el contexto de la guerra en curso contra Ucrania” era inadmisible.

El Sur Global y las implicaciones geopolíticas