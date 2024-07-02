La Corte Suprema de Estados Unidos tomó una decisión clave en el caso contra Donald Trump por interferencia electoral en 2020: determinó que los expresidentes tienen amplia inmunidad ante la justicia. Esto implica que el republicano no será juzgado antes de las elecciones de este noviembre, pues el fallo extiende los plazos en el proceso penal.

Ahora bien, el alto tribunal no desestimó, como Trump buscaba, la acusación de que planeó ilegalmente aferrarse al poder después de perder ante el presidente Joe Biden en 2020. Aun así el fallo representa una importante victoria para el posible candidato presidencial republicano, cuya estrategia legal se ha centrado justamente en retrasar el procedimiento hasta después de las elecciones.

La decisión de la corte resulta clave en este momento porque también significa que, si Trump derrota a Biden en las urnas, podría nombrar un secretario de Justicia que desestime este caso de interferencia, así como los otros procesos federales que enfrenta el expresidente. Trump podría incluso ordenar un indulto para sí mismo.

Luego de conocer la decisión del alto tribunal, el expresidente y candidato republicano escribió en X, antes Twitter: “Gran victoria para nuestra Constitución y nuestra democracia. Orgulloso de ser estadounidense".

En contraste, Biden advirtió que el fallo sienta un "precedente peligroso" y que “la decisión de hoy significa casi con certeza que no hay límites a lo que un presidente puede hacer”.

"El pueblo estadounidense debe decidir si quiere confiar... una vez más, la presidencia a Donald Trump, sabiendo ahora que estará más envalentonado para hacer lo que le plazca, cuando quiera hacerlo", indicó.

Acto oficial vs. privado, la clave en el fallo de la Corte Suprema

El fallo, impulsado por la mayoría conservadora de la Corte Suprema, señaló que los expresidentes tienen inmunidad absoluta contra el enjuiciamiento por acciones oficiales que recaigan dentro de su "esfera exclusiva de autoridad constitucional" y se presume que tienen derecho a inmunidad.

Sin embargo, no tendrán inmunidad por acciones no oficiales o privadas.

El fallo implica que el fiscal especial Jack Smith no podrá continuar con las acusaciones más significativas en el caso contra Trump, o como mínimo deberá argumentar por qué las usaría en futuros procedimientos ante la jueza a cargo del caso.

Los jueces, por ejemplo, anularon la acusación de Smith acerca de que Trump intentó usar el poder de investigación del Departamento de Justicia para deshacer los resultados electorales. Argumentaron que sus comunicaciones con funcionarios de un organismo oficial están claramente protegidas del enjuiciamiento.

Ahora, la corte devolvió el caso a la jueza de Distrito de EE.UU., Tanya Chutkan, quien debe "analizar cuidadosamente" si otras acusaciones involucran conductas oficiales por las cuales el presidente sería inmune al enjuiciamiento.

Entre los temas que requieren un análisis adicional se encuentra el acoso de Trump al entonces vicepresidente Mike Pence para que no certificara los votos electorales el 6 de enero de 2021. Los jueces dijeron que "en última instancia, es responsabilidad del Gobierno refutar la presunción de inmunidad" en las interacciones de Trump con Pence.

La orden también pidió un análisis adicional sobre las diversas publicaciones de Trump en X, así como un discurso que dio a sus seguidores horas antes de los disturbios en el Capitolio. El hecho de determinar si eso representa actos oficiales o no oficiales "puede depender del contenido y contexto de cada uno" y, por lo tanto, necesita mayor escrutinio, precisaron los jueces.

Las acusaciones sobre “electores falsos” en 2020

Los jueces pidieron una nueva investigación sobre una de las acusaciones más llamativas contra Trump: que había participado en un plan para reclutar electores falsos en estados que Biden ganó, para que afirmaran falsamente que el republicano había obtenido más votos.

En este marco, la defensa de Trump argumentó que la selección de electores alternativos estaba en línea con su interés presidencial respecto a la integridad y la administración adecuada de las elecciones, y citaron un episodio de la elección de 1876 como precedente.

Por el contrario, el equipo del fiscal especial Smith describió el plan como una acción puramente privada que no implicaba ninguna responsabilidad presidencial.

La mayoría de los jueces de la Corte Suprema no respondieron a la pregunta de quién tenía la razón, sino que dijeron que se “requiere un análisis detallado de las extensas y entrelazadas alegaciones de la acusación” para poder "determinar cuál caracterización puede ser correcta, y con respecto a qué conducta”. En este sentido, los jueces no confirmaron si las acciones eran oficiales o privadas.