La decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de retirarse de la contienda presidencial cuando faltan menos de cuatro meses para las elecciones desató olas de sorpresa no solo entre los votantes, sino también entre miembros de la Casa Blanca y del Comité Nacional Demócrata. Ahora la carrera para el partido es contra el tiempo, mientras la elección entra en un terreno inexplorado y se barajan todas las opciones para poder vencer a Donald Trump, expresidente y candidato republicano, en las urnas.

Prácticamente al mismo tiempo que anunció su retiro de la carrera, Biden le dio su respaldo a la vicepresidenta Kamala Harris. Pero esto no la convierte ni en candidata ni en su reemplazo inmediato, aunque sí aumenta sus opciones para ser la primera mujer negra en la historia de Estados Unidos en competir por la presidencia. Los procesos y el panorama dentro del Partido Demócrata son mucho más complicados que eso y el candidato se definirá luego de la Convención Nacional que se realizará en Chicago del 19 al 22 de agosto.

Esto es lo que debes saber sobre el proceso que se avecina y las cartas políticas que se jugarán ahora que Biden se hizo a un lado.

Un “proceso ordenado” sin muchos detalles

Durante las semanas que faltan para la convención en Chicago, los demócratas enfrentarán un desafío sin precedentes a esta altura del año electoral y todas las opciones están sobre la mesa. El presidente del Comité Nacional Demócrata, Jaime Harrison, dijo que el partido seguirá ahora lo que describió como un "proceso ordenado" para seleccionar un candidato, aunque no dio muchos detalles sobre los pasos.

"El trabajo que debemos hacer ahora, aunque no tiene precedentes, es claro. En los próximos días, el partido emprenderá un proceso transparente y ordenado para avanzar como una unidad con un candidato que pueda derrotar a Donald Trump en noviembre. Este proceso se regirá por las reglas y procedimientos establecidos del partido", dijo Harrison en un comunicado.

Relacionado ¿Cómo votan los hispanos en Estados Unidos?

Ahora bien, Harrison también insistió que Harris no es el reemplazo inmediato de Biden. En ese sentido, todavía no está claro si habrá otros aspirantes además de la vicepresidenta y mucho menos cómo buscarán ganar el apoyo de los delegados en la Convención Nacional Demócrata.

Justamente, lo que se suponía que sería una coronación anunciada para Biden ahora se convierte en una contienda abierta en la que casi 4.700 delegados serán responsables de elegir a la persona que se enfrentará a Trump en las urnas.

El camino a seguir no es fácil ni obvio y hay preguntas sin respuesta sobre logística, dinero y consecuencias políticas.

¿Puede Biden redirigir a sus delegados?

Biden ganó todas las primarias y asambleas partidistas estatales a principios de este año y solo perdió el territorio de Samoa Americana. Al menos 3.896 delegados se habían comprometido a apoyarlo.

Sin embargo, las reglas actuales del partido no permiten que el presidente le pase estos delegados a otro candidato. Aunque, también vale decirlo, políticamente su respaldo probablemente tendrá influencia.

¿Qué podría pasar en la Convención Nacional Demócrata?

Con el retiro de Biden, los demócratas técnicamente comenzarán con una convención abierta. Pero, siendo realistas, su respaldo empuja a los miembros de su partido a un territorio turbio.

La carga inmediata recae en Harris para solidificar el apoyo de casi 4.000 delegados de los estados, territorios y el Distrito de Columbia, además de más de 700 de los llamados superdelegados que incluyen líderes de partidos, ciertos funcionarios electos, expresidentes y exvicepresidentes.