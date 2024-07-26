El 14 de mayo, un documento del Departamento de Estado de EE.UU.actualizó la lista de países que supuestamente no cooperan completamente con los esfuerzos antiterroristas de Washington y eliminó a Cuba.

La isla cumplió con las condiciones para que la retiraran de esta clasificación, mientras reanudaba su cooperación policial con Estados Unidos la cual, según las autoridades, se retomó en 2023 e incluyó la lucha contra el terrorismo.

Sin embargo, en una rueda de prensa un día después, el Departamento de Estado aclaró que Cuba aún permanece en la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo de EE.UU. (SSOT, por sus siglas en inglés), una acción que generó reacciones encontradas.

Algunos consideraron que representaba un avance en las relaciones diplomáticas entre ambos países, el cual podría conducir a que la isla fuera retirada de la segunda lista. Otros evaluaron que podría llevar a rescindir a Cuba como presunto estado patrocinador del terrorismo, mientras que algunos señalaron a Estados Unidos por su hipocresía.

Esta última posición la enfatizó una declaración de la Cancillería de Cuba que señaló que, lejos de patrocinar el terrorismo, la isla había sido víctima del mismo, incluyendo actos de terrorismo que involucraron al Gobierno de Estados Unidos.

Haciendo eco de la respuesta cubana, el Comité Coordinador Conjunto del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), el G77 y China solicitaron que se retirara inequívocamente a Cuba del SSOT. Insistieron en que mantener a la isla dentro de esa lista “sirve como pretexto para imponer medidas coercitivas unilaterales adicionales” en su contra.

Durante una teleconferencia de prensa, altos funcionarios estadounidenses navegaron entre preguntas sobre la contradicción de eliminar a Cuba de la lista de países que no cooperan con los esfuerzos antiterroristas, pero al mismo tiempo mantener a la isla como presunto estado patrocinador del terrorismo.

En una de las respuestas, un funcionario de EE.UU. dijo que ambos listados los determina por separado el Departamento de Estado. También explicó que los Países y Territorios No Cooperativos (NFCC) están regulados por la sección 40 A de la Ley de Control de Exportaciones de Armas, una lista que se revisa cada año.

Entre los países que no cooperan están Siria, Venezuela, Corea del Norte e Irán. En comparación, la lista de estados patrocinadores del terrorismo incluye a estos mismos países y a Cuba, pero excluye a Venezuela.

En diciembre del año pasado, el funcionario del Departamento de Estado Eric Jacobsen confirmó que el proceso de revisión para eliminar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo ni siquiera había comenzado. Esto significa que lo más rápido que Cuba podría salir de dicha clasificación probablemente sería alrededor de mediados de 2024.

La decisión de retirar a Cuba de la NFCC y no de la SSOT encaja perfectamente en la narrativa de Estados Unidos que, incluso en diciembre pasado, se negó a comentar si entre sus planes estaba hacer una revisión de la segunda lista.

Si bien Estados Unidos podría haber tratado de evitar cualquier crítica a su medida, el plan sólo funcionó dentro de Occidente. Países y organizaciones en el Caribe han expresado su preocupación por la continua e injusta inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo.

Paralizar a Cuba para derrocar al gobierno

Cuba fue clasificado como estado patrocinador del terrorismo en marzo de 1982 bajo el gobierno de Ronald Reagan, supuestamente “por sus amplios antecedentes en proporcionar asesoramiento, refugio seguro, comunicaciones, capacitación y apoyo financiero a movimientos guerrilleros e individuos terroristas”.

Regulada por la Sección J de la Ley de Administración de Exportaciones de 1979, la inclusión de Cuba en la lista de SSOT apuntó directamente contra el desarrollo económico de la isla y, en consecuencia, encierra tanto la historia revolucionaria del país como la frustración de Estados Unidos por no poder recolonizarlo.

Ya desconfiado por el triunfo revolucionario de Fidel Castro –que en 1959 derrocó al dictador Fulgencio Batista a quien Estados Unidos respaldaba–, ese país planeó un golpe a la revolución que comenzó poco tiempo después, en 1960.

Un memorándum bajo el título “El ascenso y la caída de Castro” determinó que “el desencanto y la deslealtad basados ​​en la insatisfacción y las dificultades económicas” serían la mejor estrategia para cambiar el rumbo político de la isla. El documento sugería, en palabras carentes de humanidad y que reflejaban la decisión de Estados Unidos de reducir su compra de azúcar a Cuba, “disminuir los salarios monetarios y reales, causar hambre, desesperación y derrocar al gobierno”.

En abril de 1961, Estados Unidos sufrió una vergonzosa derrota con la invasión de Bahía de Cochinos. Para esta operación, planeada durante el Gobierno de Eisenhower y orquestada bajo el presidente Kennedy, la CIA trabajó con un presupuesto de 13 millones de dólares destinados a entrenar a la Brigada 2506: un grupo de 1.400 disidentes cubanos exiliados en Miami tras el triunfo de la revolución en Cuba. El objetivo era organizar un ataque guerrillero que derrocara a Castro. Sin embargo, las fuerzas cubanas vencieron a la brigada en 72 horas.

Estados Unidos también había elegido a José Miró Cardona, un cubano opositor a Batista y quien brevemente fue primer ministro de Castro, para que se desempeñara como jefe del gobierno interino. En EE.UU., Cardona era el líder del Consejo Revolucionario Cubano, un grupo de exiliados con vínculos con el gobierno de Kennedy y la CIA.