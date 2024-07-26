Ahora que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que ya no busca la reelección, la atención se centra en su vicepresidenta, Kamala Harris, a quien el mandatario respaldó como candidata demócrata.

En apenas 30 horas después de que se conociera la decisión de Biden, 186 demócratas de la Cámara de Representantes, 43 senadores y 23 gobernadores dieron su apoyo a Harris. Así, la vicepresidenta obtuvo rápidamente el respaldo suficiente para ganar la candidatura oficial del partido en la próxima Convención Nacional Demócrata.

La campaña de Harris también hizo historia al recaudar un récord de más de 100 millones de dólares en fondos durante las primeras 48 horas. De ese total, 81 millones llegaron a la campaña en las 24 horas posteriores al anuncio de Biden.

Ante el creciente entusiasmo por la renovada energía que la probable candidatura de Harris le ha inyectado al Partido Demócrata y a su base de votantes, también surgieron preocupaciones acerca de que la campaña del expresidente Donald Trump y sus seguidores usen la raza y el género de la vicepresidenta en su contra.

Relacionado ¿Qué pasa ahora que Biden se retiró de la elección presidencial en EE.UU.?

Aún así, a pesar de que Harris enfrenta un camino cuesta arriba en ciertos aspectos por ser la primera candidata presidencial negra y del sur de Asia, tiene casi 20 años menos que Trump. La presión que alguna vez estuvo sobre Biden por su avanzada edad, ahora se concentra en el expresidente y candidato republicano, pues Trump es la persona de mayor edad que se ha lanzado a la Presidencia.

El candidato a vicepresidente que Harris elija como compañero de fórmula indudablemente afectará las posibilidades que tienen los demócratas de ganar en noviembre. Por eso, algunos argumentan que un candidato hombre y blanco compensaría el inevitable impacto del racismo y el sexismo sobre lacandidatura de la hoy vicepresidenta.

Política sobre Gaza

Además de la edad, la campaña de Biden también resultó perjudicada por su política en Gaza.

Más de medio millón de electores optaron por la opción de “voto no comprometido” o dejaron la parte superior de sus papeletas en blanco durante las primarias demócratas. Con esto buscaban expresar el descontento con el enfoque del presidente frente a la agresión de Israel en Gaza.

La brutal ofensiva israelí está ahora bajo investigación de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por una acusación de genocidio.

Se esperaba que la postura de Biden sobre Gaza lo perjudicara especialmente en Michigan, un estado clave que tiene la mayor población árabe y musulmana en Estados Unidos.

Relacionado El legado de Biden: guerras en el extranjero, intervenciones y líos en casa

Votantes de ambas partes en el conflicto han criticado a Biden por su postura. Muchos rechazan el apoyo incondicional de EE.UU. a Israel, en especial los votantes jóvenes, afrodescendientes y árabes estadounidenses. Sin embargo, otros también se han quejado de que Biden no está haciendo lo suficiente para apoyar al Estado judío.

En contraste, a Harris se le considera más empática con el sufrimiento de los palestinos en Gaza y, al mismo tiempo, pide la liberación inmediata de los rehenes israelíes.

Tras la reunión con Netanyahu en la Casa Blanca, Harris dijo que le había expresado al primer ministro su preocupación por la situación en la sitiada Gaza. En esa línea lo instó a alcanzar un acuerdo para el alto al fuego.