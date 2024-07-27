Sin embargo, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, afirma que esta cifra es de 100.000, mientras que su adjunto, Naim Qassem, menciona la cifra de 60.000.

El ala militar de Hezbollah es conocida como el Ala Militar de la Resistencia Islámica y está encabezada por el Consejo de la Jihad, que sirve como el centro de comando del grupo.

Las unidades más significativas afiliadas al Consejo de la Jihad son la Brigada Nasr, la Brigada Badr, la Brigada Aziz, la Brigada Haydar, la Brigada Rizwan, la Brigada Abbas, la Brigada de Misiles, la Brigada de Seguridad Cibernética y la Brigada de Inteligencia.

Los miembros de la Brigada Nasr están desplegados en el sur de Líbano a lo largo de la frontera libanés-israelí hasta el río Litani, mientras que los miembros de la Brigada Badr están estacionados en el área al norte del río Litani hasta la ciudad libanesa de Sayda.

Los miembros de la Brigada Aziz están desplegados en el sureste de Líbano hasta el oeste del Valle de Bekaa, y los miembros de la Brigada Haydar están estacionados en las regiones centrales de Bekaa, Baalbek y Hermel. La Brigada Rizwan y la Brigada Abbas son las unidades de operaciones especiales de Hezbollah, utilizadas para operaciones de comando y especiales.

Un aspecto significativo del poder de la organización Hezbollah es su capacidad misilística: su arsenal de misiles no se limita a los supuestamente comprados o donados por Irán. También se sabe que posee instalaciones de producción.

Según varias fuentes, Hezbollah tiene más de 100.000 misiles, predominantemente de corto y mediano alcance, incluidos el iraní Fajr-3 (alcance: 43 km), Fajr-5 (alcance: 75 km), Ra'ad-2, Ra'ad-3, FROG-7 (de origen ruso), Zelzal-1 (alcance: 125-160 km) y Zelzal-2 (alcance: 210 km). También se alega que el Hezbollah libanés posee misiles M-600 y Scud-D.

Informes en la prensa regional afirman que Irán ha suministrado a Hezbollah el misil estratégico de largo alcance, Fateh-110, lo que permitiría al grupo libanés apuntar directamente a Tel Aviv.

En tiempos recientes, Hezbollah ha aumentado su fuerza misilística, un componente crucial de su capacidad de disuasión, con la adición de vehículos aéreos de combate no tripulados (UCAV), comúnmente conocidos como drones.

Se sabe que Hezbollah adquirió su tecnología UCAV de Irán. Según informes, los UCAV que posee el grupo libanés son drones iraníes Muhajir-2. Además, se sabe que el grupo tiene el misil de crucero antibuque Nur.

Hoy en día, Hezbollah tiene un perfil militar más fuerte que en 2006 y ha logrado capacidades de disuasión para desafiar incluso a ejércitos regulares en la región.

¿Puede Israel intimidar a Hezbollah?

Desde el inicio de la guerra de Israel en Gaza, uno de los temas que ha permanecido persistentemente en la agenda es la posibilidad de que Israel entre en el sur de Líbano y, entonces, la guerra se amplíe a escala regional.

En este marco, surge una pregunta. ¿Qué tan probable es este escenario?

Considerando las actividades recientes de Israel en relación con el sur de Líbano, se puede argumentar que Israel ha evitado dar pasos significativos y parece dudar en lanzar tal ofensiva.

Esta indecisión probablemente se basa en sus experiencias históricas con Líbano y en preocupaciones sobre la capacidad militar de Hezbollah. Sin embargo, esta duda no significa que la guerra no pueda extenderse, y los conflictos regionales en curso podrían escalar a una guerra a gran escala en cualquier momento.

Sin embargo, lo notable es que Israel duda en ejercer el mismo nivel de agresión y brutalidad en Líbano que ha estado ejerciendo en Gaza. Esto se debe probablemente a preocupaciones sobre las posibles bajas israelíes y también a que entiende que enfrentará una fuerza de combate importante, y no a niños inocentes y civiles como en Gaza.

Un informe de 130 páginas producido por un grupo de expertos israelí, el Instituto Reichman para el Contraterrorismo, ha advertido que una guerra en Líbano podría llevar a consecuencias impredecibles y catastróficas para Israel y podría sumir al país en un estado irreversible de caos.

El liderazgo político de Israel preferirá no ignorar la advertencia del grupo de expertos, que se basó en la experiencia de más de cien expertos en terrorismo, exaltos funcionarios de seguridad, académicos y funcionarios gubernamentales.

Por toda su valentía, Israel quizás será un poco más reacio a manejar el sur de Líbano con la misma beligerancia que ha mostrado en Gaza.