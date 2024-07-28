Jaimovich cuenta como desde el inicio el planteo del equipo profesional de psicólogos y asistentes sociales pensaron en estos chicos como agentes de cambio cultural dentro de sus barrios.

“Descubrimos que aunque a nosotros los técnicos nos llevaba tiempo generar un vínculo con los adolescentes de un territorio en un taller, a los pibes que elegíamos como promotores les llevaba cinco minutos. Entonces, ahí había una potencialidad que nosotros vimos rápidamente, mucho más grande que si venimos los técnicos que venimos bajamos en una nave espacial, nos volvemos ahí en nuestra nave espacial. Y esa potencialidad se manifestó claramente en los territorios a donde desarrollamos este proyecto, uno fue Virgen de Fátima, que está en la zona sur de Córdoba, y otro puntualmente fue este territorio. En el año 2016 decidimos enfocar todo nuestro trabajo territorial acá en El Sauce y El Tropezón”.

El instalarse también los llevó a abrir nuevos proyectos, así nació la cooperativa Flor de Laburo, una iniciativa de La Morera, que ya tomó vida propia y a través de la cual producen una línea de cosméticos y aceites esenciales naturales fabricados a partir de plantaciones propias que tienen en una parcela prestada.

Celeste Gigena, de 36 años, es una de las 18 integrantes actuales que tiene la cooperativa que funciona en el mismo salón donde los chicos asisten a los talleres y donde recibió a TRT Español.

Gigena arrancó su vínculo con La Morera trayendo a sus hijos a los talleres y a tomar la merienda cuando estos eran más pequeños. Cómo no tenía trabajo, era ella quien preparaba la leche chocolatada que distribuía entre los pequeños junto con lo que hubiera para merendar.

Preparando esas meriendas fue como conoció a otras madres y padres que estaban en su misma situación. Con apoyo de La Morera, comenzaron a comprar plantines de aromáticas para revender en los barrios aledaños.

Lo que arrancó como una changa fue tomando forma, sumando integrantes y avanzando, primero sembrando sus propios plantines, con los que además comenzaron a generar huertas urbanas en el barrio.

Hace un par de años y con la intención de generar valor agregado lograron lanzar sus propios productos de cosmética y repelentes naturales fabricados con los aceites esenciales que ellos mismos producen de sus cultivos.

“Todavía no es mucho lo que sacamos, no podemos decir que vivimos de esto, pero si lo vemos crecer y es algo que a mí me llena de orgullo, porque no solo es un trabajo, sino que es un lugar donde nos encontramos, donde nos tenemos el uno al otro y todos trabajamos para seguir creciendo”, relata Celeste sobre la importancia que tiene Flor de Laburo.

“A mis hijos yo les enseñó que la vida es dura y que para ganarse el pan en la mesa hay que poner el lomo. El mayor, que tiene 20 años, quería ser militar, pero se enamoró y dejó la escuela. Hasta el año pasado trabajaba en la construcción, pero ahora se quedó sin trabajo y tiene que salir a cartonear. Y si le toca salir a cirujear, que lo haga con honra. La menor, de 16 años, también quiere ser militar, pero para eso tiene que terminar la escuela y le cuesta mucho”, cuenta Gigena.

Esa dificultad para completar los estudios es uno de los síntomas que Jaimovich y el equipo de trabajo de La Morera, vienen notando cada vez más con los chicos del barrio. Junto con síntomas más graves como el aumento de la violencia, el avance de los narcos y, en especial, el hambre.

“Si antes el desafío nuestro era que los chicos completaran la secundaria, ahora vemos que el desafío es que la comiencen. Muchos de esos chicos que quedan afuera son cooptados por los tranzas y los narcos que operan en estos barrios. Hay mucho consumo de pasta base”, relata Jaimovich, quien vincula este avance al impresionante deterioro económico que han sufrido los pobres e indigentes a partir de las medidas del gobierno de Milei.

“Lo que estamos viendo es dramático, hay mucha hambre, la mayoría de los comedores cerraron, no hay asistencia, las redes de contención están sobrepasadas. Cuando el resto de la sociedad detecta lo que pasa en los barrios es cuando ya tenemos los pies completamente hundidos en el barro y no sabemos qué puede pasar ahí. Puede pasar cualquier cosa”, afirma Jaimovich, quien en el último tiempo hasta sufrió amenazas de muerte de parte de algunos vecinos que prefieren tener este tipo de organizaciones lejos de sus negocios.

Ante esta realidad, los integrantes de La Morera se plantean el objetivo de sostener. Sostener el trabajo logrado y capitalizarlo. Sostener los proyectos. Sostener las infancias, las madres, el barrio.

“A mí me gusta pensar que está bueno sostener aunque parezca que no hay forma, que no sirve, que todo se desmorona, me parece que está bueno sostener. Con la energía como podamos, con el amor de donde sea, que nos surja o que lo podamos encontrar y sostener”, cierra Jaimovich antes de despedirse.