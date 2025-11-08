En los últimos años, el término “Antropoceno” se ha convertido en una palabra omnipresente para hablar de la crisis ecológica global. Este concepto designa la era geológica en la que la huella humana es tan profunda que altera el clima, la biodiversidad y los ciclos mismos del planeta.

Sin embargo, detrás de este consenso aparente se esconde un problema: el Antropoceno, en su definición más común, asume una humanidad única y homogénea, un “hombre” abstracto y universal responsable del desastre. Ese hombre —blanco, occidental, industrial— habla como si fuera la humanidad, borrando otras formas de ser y de relacionarse con el mundo del resto de los seres humanos.

Es aquí donde el pensamiento de Marisol de la Cadena, antropóloga peruana, resulta decisivo. En su obra “ Earth Beings ” (2015) presenta un diálogo prolongado con Mariano y Nazario Turpo, campesinos quechuas de Cuzco, para quienes las montañas no son meras formaciones geológicas sino seres vivos, con agencia y voz. A estos seres los llama “seres-tierra”.

La noción es sencilla en su formulación, pero radical en sus consecuencias: si las montañas son seres con los que se conversa, entonces las relaciones ecológicas dejan de ser una cuestión de “recursos naturales” para convertirse en vínculos entre sujetos.

Este planteamiento forma parte de lo que algunos llaman el “ giro ontológico ” en antropología. A diferencia de las corrientes más clásicas, que interpretaban las creencias indígenas como símbolos o metáforas de procesos sociales, esta antropología toma las afirmaciones de sus interlocutores en serio.

Así, cuando un campesino andino dice que la montaña habla, no está usando una figura retórica: desde su mundo, esa afirmación es tan literal como que el agua fluye o el Sol calienta. El papel del antropólogo, entonces, no es traducir esas palabras a categorías occidentales y académicas, sino aceptar que existen múltiples formas de realidad que coexisten, incluso si son parcialmente incomunicables.

No son meros recursos, son personas no-humanas





Lo más interesante es que esta no es una cuestión cultural o ideológica, sino profundamente política. Las luchas de comunidades indígenas contra la minería o la deforestación no se entienden plenamente si se las reduce a conflictos por “recursos”. Lo que está en juego es la vida de seres con los que estas comunidades mantienen relaciones de reciprocidad y cuidado. Y cuando el Estado o las empresas ignoran esto, no solo violan derechos humanos: están cometiendo, desde el punto de vista de esos seres, actos de violencia contra personas-no-humanas.

En América Latina, esta perspectiva ha sido crucial para movimientos que defienden el territorio. En Ecuador y Bolivia, por ejemplo, las constituciones han reconocido los “derechos de la naturaleza”, inspirándose en cosmovisiones indígenas.

Aunque estos avances legales están llenos de contradicciones y desafíos prácticos, sí muestran cómo el pensamiento indígena puede influir en las instituciones modernas.

La antropóloga De la Cadena no propone convertir estas visiones en “cultura” para museos, sino reconocerlas como formas vivas de conocimiento y relación, imprescindibles en un planeta en crisis.

El eco de estas ideas resuena también en África. En el mundo bantú, la noción de “ntu” une a humanos, animales, plantas y fuerzas invisibles en una red ontológica común. Estas formas de vida comparten con los “seres-tierra” andinos la certeza de que lo humano no está separado de lo no-humano.

Los guardianes invisibles del desierto africano





En el África de mayoría musulmana, además, la relación con el mundo no-humano se articula en clave espiritual: las enseñanzas transmitidas desde Marruecos hasta Sudán recuerdan que los montes, ríos y desiertos están habitados por presencias que interceden y protegen.