La pesadilla del peor huracán del Atlántico en casi un siglo se hizo realidad esta semana con la fuerza descomunal que Melissa adquirió en menos de 24 horas, poco antes de tocar tierra en Jamaica el martes con vientos de unos 300 kilómetros por hora. Para hacerse una idea: es casi la misma velocidad a la que corre en promedio un coche de Fórmula 1, pero multiplicado a un área que se extiende kilómetros y kilómetros, mientras arrasa todo a su paso y agita bestialmente el agua que toca, produciendo marejadas, lluvias incesantes, deslizamientos, inundaciones y, por supuesto, muertes.

Justamente, hasta este viernes, al menos 53 personas habían perdido la vida en el Caribe: 19 en Jamaica, golpeada por el huracán cuando había adquirido su fuerza máxima de categoría 5; otras 30 en Haití, donde Melissa ni siquiera tocó tierra, aunque arrojó el embate de sus fuertes lluvias, más tres víctimas en Panamá y una más en República Dominicana. Cuba también ha sufrido sus coletazos. Y es que el efecto de los huracanes sobre el agua es lo que enciende las alarmas de los expertos por su potencial mortal. "El agua mata a mucha más gente que el viento", explicó el meteorólogo Kerry Emanuel a la agencia de noticias AFP.

¿Un huracán sorpresivo? Así ganó Melissa tanta fuerza en tan poco tiempo





De manera simple, indicó Emanuel, el calentamiento global está provocando que las tormentas tropicales y los huracanes se intensifiquen rápidamente. Y eso precisamente ocurrió con Melissa. El veloz aumento en su potencia elevó el riesgo de lluvias extremas: lo que vimos esta semana en el Caribe.

Inicialmente, sólo hasta el martes de la semana pasada, Melissa se fortaleció a tormenta tropical. Ahí generó un seguimiento más de cerca por parte de los meteorólogos para evaluar su desarrollo y los riesgos que podría traer. Cuatro días después, el sábado, Melissa se convirtió en huracán. Y entonces empezó a mostrar un fenómeno que los expertos denominan “intensificación rápida extrema”. Para las primeras horas del lunes ya era un huracán categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, que mide este tipo de fenómenos.

Si bien cada vez más tormentas y huracanes experimentan un rápido fortalecimiento —algo que los climatólogos han vinculado reiteradamente con el aumento de las temperaturas oceánicas— el caso de Melissa fue excepcional. Las aguas del Atlántico en esta temporada, anormalmente cálidas con aproximadamente 2 a 3 grados Celsius por encima del nivel regular, fueron como gasolina para el huracán y ayudaron a duplicar la velocidad de sus vientos en menos de un día, según los meteorólogos. Justo antes de que impactara Jamaica.

Ahora, vamos por partes. Primero, Melissa se intensificó rápidamente en aproximadamente 113 km/h durante un período de 24 horas la semana pasada, y tuvo una segunda ronda inusual de intensificación rápida que elevó sus vientos a 282 km/h, de acuerdo los expertos. Brian McNoldy, investigador de huracanes vinculado a la Universidad de Miami, le detalló a la agencia de noticias AP que Melissa se fortaleció rápidamente durante cinco períodos de seis horas, alcanzando el nivel de intensificación rápida extrema. Y luego aumentó otros 56 km/h, “lo cual es extraordinario”, añadió.

Para los meteorólogos que seguían la trayectoria del huracán era “como sentir un nudo en el estómago cuando veías las actualizaciones”, comentó Bernadette Woods Placky, meteoróloga en jefe de Climate Central, una organización que combina científicos y periodistas que estudian el cambio climático. "Estábamos trabajando el lunes por la mañana con nuestro equipo y vimos cómo los números empezaban a subir de nuevo: 288 km/h. Y luego, la mañana del martes a 299 km/h”, añadió. "Es una explosión", concluyó.

A lo que se suma que Melissa es la cuarta tormenta en el Atlántico en experimentar una intensificación rápida este año.

Ahora bien, más allá de las cifras, las tormentas que se intensifican tan rápidamente complican los pronósticos y hacen más difícil que las agencias gubernamentales y las organizaciones sin fines de lucro planifiquen emergencias. También dan menos tiempo para gestionar la contingencia.

Los fenómenos que hicieron única la fuerza de Melissa





Cuando Melissa tocó tierra en Jamaica el martes, igualó los récords de fuerza de otros huracanes históricos al impactar la costa, tanto en velocidad del viento como en presión barométrica, un indicador clave para los meteorólogos, según McNoldy.

La presión barométrica de Melissa fue la misma que la del devastador huracán del Día del Trabajo de 1935 en Florida, mientras que la velocidad del viento de 300 km/h igualó las marcas establecidas ese año y durante el furioso huracán Dorian de 2019. El huracán Allen alcanzó vientos de 306 km/h en 1980, pero en el océano, no al tocar tierra, cuando suele disminuir su fuerza.

McNoldy explicó a AP que, cuando se forman huracanes mayores, estos se intensifican tanto que el viento que gira en el centro de la tormenta se vuelve tan intenso y cálido en algunas zonas que la pared del ojo necesita crecer. Por lo tanto, una pared pequeña colapsa y se forma una más grande. Esto se denomina ciclo de reemplazo de la pared del ojo, añadió McNoldy, y suele debilitar el huracán… al menos temporalmente. Pero esto no ocurrió con Melissa, a pesar de que había mostrado señales de que seguir este proceso.

Otra situación extraña es que Melissa permaneció un tiempo frente a la costa montañosa de Jamaica antes de tocar tierra. Y esto es importante porque normalmente, las montañas, incluso en las islas, debilitan las tormentas, pero, de nuevo, no fue el caso Melissa. "Estaba junto a una gran isla montañosa y ni siquiera la afectó", compartió McNoldy asombrado.

Ya mencionamos que el agua cálida es el combustible de los huracanes. Cuanto más caliente y profunda sea el agua, más fuerza puede alcanzar un huracán. Pero cuando estos permanecen sobre una misma zona durante un tiempo prolongado —como ocurrió con Melissa durante días—, suelen traer agua fría de las profundidades, lo que reduce su poder destructivo. Sin embargo, esto tampoco ocurrió, indicó la meteoróloga Woods Placky. "Es increíble la facilidad con la que pudo seguir activándose", comentó. "Tenía suficiente agua cálida a niveles muy altos y simplemente continuó".



Melissa fue el quinto huracán de categoría 5 del año, y superó al tifón Ragasa, que azotó el este de Asia en septiembre y que hasta ahora se consideraba el más violento de 2025, con vientos que alcanzaron los 267 km/h.

Y después de este despliegue de fuerza durante toda la semana, Melissa se convirtió este viernes en ciclón postropical, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) estadounidense, que emitió un último aviso. Aunque ahora se aleja de tierra, el organismo advirtió que las marejadas generadas por Melissa continuarán afectando por dos días a la costa noreste de Estados Unidos y el Atlántico de Canadá, además de las Bahamas, las Bermudas y las Islas Turcas y Caicos.

"Los modelos globales indican que Melissa continuará siendo un ciclón extratropical grande y fuerte durante los próximos dos días a medida que atraviesa el Atlántico Norte. Solo se espera un debilitamiento gradual hasta el fin de semana", expuso el informe.

Jamaica, la primera víctima de Melissa





A Jamaica, Melissa llegó con toda la fuerza de un huracán de categoría 5 y sus efectos han cobrado la vida de al menos 19 personas. Hasta este jueves, más del 70 % de los usuarios de la red eléctrica seguían sin servicio, mientras se reportaban daños graves en infraestructuras, hospitales, aeropuertos y 134 carreteras bloqueadas.

En conferencia de prensa, Daryl Vaz, ministro de Energía, Telecomunicaciones y Transporte, informó que aproximadamente 490.380 clientes, el 72 % del total, seguían sin electricidad.