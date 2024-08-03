Tras el asesinato del líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, a manos de Israel en Irán, en la madrugada del 31 de julio, Oriente Medio se prepara una vez más para las consecuencias.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, prometió "castigos severos" contra lo que él llama el "régimen sionista". Mientras tanto, Estados Unidos dijo que no estaba al tanto del ataque.

Dado el estado de tensión elevado en Oriente Medio tras los ataques de octubre a Israel y la subsiguiente guerra del país contra Gaza, el asesinato de Haniyeh podría ser visto de dos maneras: o como un movimiento estra´tegico por parte del Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu para asegurarse de que pueda terminar la guerra con una nota de "victoria", mejorando sus pésimos índices de aprobación; o como una señal de la creciente debilidad y aislamiento de Israel.

Un análisis del contexto regional sugiere que esto último es más probable.

Escalada militar

Haniyeh formaba parte del equipo negociador de Hamás para lograr un alto el fuego y un acuerdo sobre los rehenes. Es probable que su muerte a manos de la otra parte en el conflicto, Israel, endurezca aún más la posición de Hamás y retrase la resolución de las conversaciones o, peor aún, las cierre por completo.

En una conferencia de prensa después del asesinato, Netanyahu no mencionó el incidente pero dijo que continuará la guerra y no cederá a la presión nacional o internacional para terminarla prematuramente.

El primer ministro también dijo que Israel estaba preparado para cualquier escenario que pudiera desarrollarse, sugiriendo que no tiene intención de ceder en las conversaciones de alto el fuego ni de poner fin a una guerra que hasta ahora ha costado decenas de miles de vidas palestinas y las de al menos 70 rehenes.

Israel ahora enfrenta el riesgo de una escalada militar: tanto Irán como Hamás han prometido represalias por la muerte de Haniyeh y en el Líbano, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, dijo que el grupo vengaría el asesinato del alto comandante militar Fuad Shukr, cometido el 29 de julio por Israel.

También es poco probable que asesinar a figuras de liderazgo de organizaciones como Hamás y Hezbollah sin abordar las causas profundas de su existencia y atractivo debilite la determinación, las capacidades y el apoyo popular de los grupos.

Si bien los líderes individuales son reemplazables, las causas no mueren fácilmente.

Llamado a la calma

Mientras tanto, otros países se han apresurado a llamar a la calma; el representante adjunto de Japón ante las Naciones Unidas advirtió durante una reunión urgente de la ONU tras los asesinatos de Haniyeh y Shukr que la región podría estar "al borde de una guerra total".