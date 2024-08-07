Desde el 7 de octubre, los partidos de extrema derecha europea han mostrado su apoyo a Israel tras los ataques de Hamás y justificado tanto el apartheid como los bombardeos israelíes sobre Gaza, que dejaron aproximadamente 40.000 civiles muertos. Pero este respaldo va más allá: los paralelismos ideológicos entre el supremacismo israelí y la xenofobia de la extrema derecha europea marcan el principio de una alianza. Los ultras europeos ven al estado de Israel como un modelo a seguir.

La extrema derecha europea basa sus discursos en la defensa de una civilización occidental amenazada por la inmigración y el islam. Para ellos, en un mundo en el que Occidente está bajo ataque, Israel es el último bastión frente a la barbarie.

Del antisemitismo al sionismo

En Francia, la extrema derecha fue frenada en las últimas elecciones. Este revés ha representado una decepción para los israelíes, que esperaban el triunfo de Jordan Bardella, candidato de Marine Le Pen, de Agrupación Nacional. Para Le Pen, apoyar a Israel brindaría la oportunidad de acusar a la izquierda propalestina de antisemita y usar esto como plataforma ideológica para luchar contra el "islam radical”.

El sionista Avigdor Lieberman, exministro de Relaciones Exteriores y de Defensa israelí, afirmó que “la victoria de un partido de izquierda radical en Francia significa el aumento del odio contra Israel y un repunte del antisemitismo”. También hizo un llamado “a los judíos de Francia para que emigren a Israel”. No hace falta ser un genio en historia para saber que en Europa la extrema derecha y no la izquierda es la culpable de los pogroms y persecuciones contra los judíos. De hecho, Marine Le Pen es persona ‘non grata’ en Israel.

A pesar del ejemplo francés, es evidente que la extrema derecha se abre paso en Europa. Y con ella el apoyo a Israel, algo que ya comenzó a avanzar hace algunas décadas.

Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, llegó a declarar que “Israel es un amigo y un socio clave de Italia, en Oriente Medio y a nivel mundial”. Matteo Salvini, miembro del gobierno italiano y líder del partido ultraderechista Liga Norte, visitó Tel Aviv en 2016 para alabar el ambiente de “ley y orden” que reina en Israel y prometió mover la embajada de su país a Jerusalén.

Esta misma promesa la hicieron el Partido de los Demócratas sueco, el Partido por la Libertad holandés de Geert Wilders o el Alternativa para Alemania (AfD).

En este último caso, el partido filo-nazi alemán AfD cometió un “error” notable: dejó escapar su ideología antisemita cuando Maximilian Krah, ahora exlíder del partido, llegó a decir que “no todos los SS eran criminales de guerra”. Que su antisemitismo saliera a la luz le costó el puesto.

En los Países Bajos, el ultra Geert Wilders, famoso por su islamofobia, también apoya mover la embajada holandesa en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. El periódico sionista The Jerusalem Post lo presentó como “El último bastión de Europa contra el Islam”, hermanando al sionismo con la extrema derecha europea bajo el factor común de la lucha contra el islam. El propio Wilders afirmó en 2010 que “Israel es el faro y la única democracia en esta parte del mundo atrasada y dictatorial (...) Israel está muy cerca de nuestra identidad europea. Israel pelea nuestra guerra”.

El conocido como bloque de Visegrado (Polonia, Hungría, Eslovaquia y la República Checa) ya lleva un tiempo aliado con Israel. La unión no es sólo oportunista: los discursos y medidas hostiles hacia los derechos humanos, la igualdad de los ciudadanos y hacia los inmigrantes de sus partidos en los últimos años acercan ideológicamente a estos gobiernos al de Netanyahu. A pesar del antisemitismo de líderes como Orbán, que ha llegado a rendir honores a colaboracionistas nazis como Miklós Horthy, que envió a medio millón de judíos húngaros a campos de exterminio. Sin embargo, Netanyahu parece no ver el antisemitismo de su "amigo" Orbán.