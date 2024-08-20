En medio de la brutal ofensiva de Israel contra Gaza que no muestra signos de detenerse, TRT World lanzará el innovador documental de investigación “Holy Redemption” (“Redención sagrada”) este sábado 24 de agosto, en el histórico Atlas Cinema del vibrante distrito Beyoglu en Estambul.

La producción arroja luz sobre un segundo frente oscuro y, en gran parte, silencioso de la ofensiva israelí: los colonos sionistas ilegales que roban tierras palestinas bajo la sombra de la carnicería que Israel extiende en Gaza, la cual ha matado a 40.000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, desde el 7 de octubre del año pasado.

En diciembre de 2023, dos meses después de que Israel empezara el derramamiento de sangre de palestinos en Gaza, la Unidad de Investigación de TRT World obtuvo acceso a un frente importante pero ignorado: la Cisjordania ocupada. Los creadores de “Holy Redemption” se reunieron con activistas israelíes, miembros de la Knesset y se infiltraron en los grupos radicales de colonos israelíes, incluido el notorio Hilltop Youth, que se encuentran en varios puestos avanzados, completamente armados e impulsados ​​por una visión violenta de construir el Gran Israel.

A través de una serie de entrevistas y reportajes en profundidad, la producción revela la mentalidad colonial de Israel y la agenda bien coordinada entre actores estatales y bandas armadas judías. Estos grupos trabajan en tándem, cada uno contribuyendo a un plan oscuro y siniestro de usurpación de tierras palestinas y desplazamiento de sus habitantes.

La activista por la paz estadounidense Medea Benjamin describió el documental como una “dura bofetada en la cara” sobre la ocupación israelí de Palestina.

“Revela la inquietante verdad sobre las bandas de jóvenes israelíes, fanáticas, racistas, armadas y saqueadoras que invaden aldeas, queman casas, golpean a los agricultores, destruyen los medios de vida y crean el caos para expulsar a los palestinos de sus tierras. Y todo esto está sucediendo hoy, no en 1948”, señaló Benjamin.