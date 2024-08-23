Los efectos colaterales de la política exterior del presidente Joe Biden entre los votantes estadounidenses se revelaron con todo su poder esta semana durante las protestas propalestinas que rodearon la Convención Nacional Demócrata en la ciudad de Chicago.

Las manifestaciones demuestran que, para el votante estadounidense promedio, la política exterior se ha ido convirtiendo gradualmente en un asunto importante de cara a las elecciones presidenciales que se realizarán en noviembre de 2024.

En lo que respecta a las relaciones internacionales, la candidata demócrata y vicepresidenta, Kamala Harris, se ha posicionado en un lugar opuesto al candidato republicano y expresidente, Donald Trump, su rival. Pero ¿realmente son tan diferentes?

La doctrina Harris

Como vicepresidenta de Biden, se espera que Harris siga los pasos de política exterior implementados en el actual Gobierno.

Las visitas a 21 países y sus reuniones con 150 líderes desde que es vicepresidenta dan señales de que se inclina por adoptar un enfoque más colaborativo en los asuntos internacionales. Esto se traduce en un compromiso por forjar relaciones más fuertes entre América del Norte y Europa, el fortalecimiento de la OTAN; el apoyo de la alianza del Indo-Pacífico con la ASEAN y la India como actores clave, y la consideración de China como un rival económico y estratégico.

Por el contrario, el enfoque de "Estados Unidos primero" impulsado por Donald Trump revela su escepticismo respecto a alianzas como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la OTAN. El expresidente ha adoptado una actitud relativamente más moderada hacia Rusia respecto a la guerra con Ucrania.

Las diferencias en sus posturas sobre Ucrania y Rusia

De hecho, la mayor diferencia entre Kamala Harris y Donald Trump en cuanto a política exterior parece ser Rusia.

Harris considera al presidente Vladimir Putin un enemigo por lo que se percibe como una agresión a Ucrania, y abiertamente ha respaldado a Kiev. Su representación en la Cumbre por la Paz en Ucrania de junio y su compromiso por salvaguardar la seguridad y la libertad de ese país en la Conferencia de Seguridad de Múnich en febrero indican que mantendría el apoyo del Gobierno de Biden a Ucrania en oposición Rusia.

Si este es el caso, y Harris mantiene inequívocamente su respaldo a Kiev a través de entrega de armas y apoyo diplomático, quedarán pocos incentivos para instar a Rusia a un diálogo y trabajar por la desescalada.

Esto contrasta directamente con el enfoque de Trump hacia Rusia y Ucrania. El expresidente es más amistoso con Putin debido a su admiración histórica por los líderes autoritarios y el deseo de asegurar los intereses comerciales en Rusia que ha perseguido desde 1987.

Trump ha declarado que, si gana las elecciones, buscará ponerle fin a la guerra y terminar la prolongada financiación estadounidense a Ucrania. Cabe destacar que su capacidad para convencer a Putin y al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy de que acepten los términos sigue siendo cuestionable.

Pero una decisión de Harris de continuar con el statu quo a expensas de un posible diálogo con Rusia podría garantizar que el conflicto en Ucrania continúe.

Las pocas diferencias sobre Medio Oriente

Ahora bien, tanto Harris como Trump parecen compartir el mismo apoyo inequívoco a Israel, aunque expresado de maneras diferentes.