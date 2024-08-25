La guerra en Gaza que estalló en octubre ha captado la atención mundial debido a su importante costo humanitario, los cuantiosos daños a la infraestructura y el elevado número de víctimas. Según UNICEF, decenas de miles de personas han muerto en los últimos diez meses, incluidos más de 15.000 niños.
Muchos más han resultado gravemente heridos o siguen desaparecidos bajo los escombros, y cientos de miles han sido desplazados, buscando refugio en lugares abarrotados y antihigiénicos.También, el costo económico incluye pérdidas que alcanzan miles de millones de dólares, lo que ha paralizado aún más la ya de por sí debilitada economía de Gaza.
¿Cómo ha reaccionado el mundo? Analicemos más de cerca la cobertura mediática internacional de la guerra, comparando los principales medios occidentales con lo que se comparte en las plataformas de redes sociales.
Restricciones problemáticas
La cobertura de la guerra de Gaza en los principales medios de comunicación occidentales ha sido problemática por varias razones.
Según una reseña realizada por el Instituto Al Jazeera en enero, muchos factores como las rutinas de los medios, las políticas organizacionales y los sistemas sociales han influido en la cobertura periodística de esta guerra, afectando la profundidad y la riqueza de las narrativas.
Las rutinas de los medios, que incluyen prácticas y flujos de trabajo estándar dentro de las organizaciones de noticias, a menudo priorizan la velocidad y la eficiencia sobre la cobertura en profundidad. Además, las políticas organizacionales, como las pautas editoriales y la asignación de recursos, limitan aún más a los periodistas, lo que puede llevar a una cobertura más superficial.
Esta convergencia de influencias da como resultado informaciones que pueden carecer de la profundidad y la riqueza necesarias para transmitir de forma plena las complejidades del conflicto, lo que afecta su comprensión y al discurso público que se tiene sobre él.
En general, los principales medios de comunicación han enfrentado obstáculos con respecto a su información sobre Gaza, incluidas barreras políticas, desafíos ideológicos y limitaciones logísticas.
Los principales medios de comunicación occidentales han sido criticados por no informar sobre la crisis de Gaza de manera precisa, justa y exhaustiva.
Una de las principales críticas es la cobertura sesgada que a menudo prioriza la narrativa israelí sobre la narrativa palestina, apoyándose en gran medida en informes oficiales del lado israelí sin una verificación adecuada de los hechos.
Además, falta una contextualización histórica y humanización suficiente de las víctimas palestinas, y a menudo se minimiza su sufrimiento cotidiano.
El acceso limitado de los periodistas internacionales a Gaza debido a restricciones políticas del lado israelí y a preocupaciones de seguridad limita aún más la cobertura exhaustiva de los hechos. Esto lleva a muchos medios de comunicación internacionales a depender de declaraciones gubernamentales oficiales, lo que limita la diversidad de perspectivas y la profundidad de la cobertura informativa.
Las complejidades de la crisis de Gaza a menudo se reducen a un "conflicto entre Israel y Hamás", lo que exacerba el reduccionismo y la descontextualización de la cobertura mediática de la guerra.
Según un análisis realizado por The Intercept en enero, CNN, MSNBC y FOX News proporcionaron informaciones sesgadas durante los primeros meses de la guerra de Gaza.
Los principales periódicos, como el New York Times, el Washington Post y Los Angeles Times, favorecieron al bando israelí y exhibieron un sesgo constante contra los palestinos prestando muy poca atención a su sufrimiento diario.
La cobertura de los medios occidentales, especialmente los estadounidenses, reveló varias lagunas. Entre ellas, la falta de información sobre las víctimas civiles palestinas, la falta de relatos detallados sobre las historias personales de pérdida y sufrimiento y una representación inadecuada de las perspectivas palestinas.
Las redes sociales brillan
En cambio, las redes sociales han llenado los vacíos en la cobertura informativa sobre la guerra de Gaza y, en los últimos años, han surgido como una fuerza poderosa a la hora de dar forma a la narrativa en torno a los conflictos globales, incluido este último.
Las plataformas de redes sociales se han convertido en instrumentos indispensables para ofrecer narrativas alternativas. Plataformas como Instagram, Facebook y Twitter están dando voz a la gente común y corriente, mostrando sus historias personales, imágenes y actualizaciones en tiempo real.
Las publicaciones y hashtags virales, como #FreePalestine y #Gazaunderattack, han aumentado la conciencia y estimulado conversaciones que trascienden fronteras geográficas e ideológicas.
El periodismo ciudadano en las redes sociales ha permitido que se expresen diversos puntos de vista al presentar historias que no se encuentran en los medios tradicionales. Esta democratización de la información permite a los ciudadanos comunes compartir sus perspectivas con una amplia audiencia global.
Las redes sociales también han ofrecido foros para que activistas, periodistas y el público llamen la atención sobre los abusos de los derechos humanos y las preocupaciones humanitarias que a menudo ignoran los medios tradicionales.
Las redes sociales influyen significativamente en las opiniones públicas y en la difusión de historias sobre la guerra de Gaza. Por ejemplo, "las redes sociales influyen en la forma en que los estadounidenses, especialmente los jóvenes, perciben el conflicto. Las audiencias más jóvenes se informan más a través de las redes sociales, en particular TikTok e Instagram, que a través de los medios tradicionales, como los periódicos y la televisión".
Las campañas en línea aumentan la concienciación y alientan la acción mundial, como la firma de peticiones y la recaudación de fondos, utilizando material audiovisual y hashtags como #GazaUnderAttack .
Además, las plataformas de redes sociales facilitan actualizaciones en tiempo real y ofrecen una plataforma para diversas perspectivas.
Por ejemplo, Rosie y @ajplus en TikTok ofrecen reportajes en directo sobre Gaza, mientras que @mizna_arabart y e7saswafa utilizan Instagram para informar sobre los acontecimientos y las víctimas de ambos bandos. Estas plataformas permiten a la gente ver más allá de lo que ofrecen los medios de difusión.
Espada de doble filo
Si bien las redes sociales ofrecen excelentes oportunidades para contar historias alternativas sobre la guerra de Gaza, también tienen desventajas. Una de ellas es la creciente polarización, ya que las plataformas de redes sociales pueden crear cámaras de resonancia donde los usuarios solo están expuestos a información que refuerza sus creencias.
La rápida difusión de información errónea, desinformación y propaganda plantea otro serio desafío, que exige habilidades críticas de alfabetización mediática por parte de los usuarios en línea.
Además, el uso de las redes sociales en zonas de crisis plantea cuestiones morales sobre la seguridad y la privacidad. La divulgación de información sensible puede poner en peligro a quienes se encuentran en el terreno.
Por ejemplo, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) tuvo que emitir una declaración para desacreditar información dañina y falsa como respuesta a las noticias falsas que se volvieron virales sobre su trabajo en Israel y Palestina.
A pesar de estas limitaciones, las redes sociales siguen siendo esenciales para generar conciencia, mejorar la movilización y la solidaridad e influir en la cobertura de los medios tradicionales. Las plataformas de redes sociales ofrecen actualizaciones en tiempo real, plataformas para perspectivas diversas y brindan la oportunidad de contar relatos de testigos presenciales, llenando los vacíos en la cobertura de los medios tradicionales.
Al hacerlo, las plataformas amplifican voces que a menudo no se escuchan o se descuidan en los medios tradicionales, proporcionando una comprensión más matizada de los acontecimientos actuales.
La cobertura mediática occidental de la guerra de Gaza a menudo ha reforzado los prejuicios al subrepresentar las perspectivas palestinas y omitir el contexto histórico, moldeando la opinión pública en el proceso.
Las plataformas de redes sociales como Instagram y TikTok ayudan a llenar esos vacíos al ofrecer cobertura inmediata de las personas afectadas, pero también introducen riesgos como la desinformación y las amenazas a la seguridad. La alfabetización mediática es esencial para afrontar estos desafíos y aprovechar los beneficios de las redes sociales durante los conflictos.