El virus de la poliomielitis fue detectado por primera vez en este siglo en Gaza durante el verano, dejando paralizado a un bebé de 10 meses. Las malas condiciones de saneamiento e higiene provocadas por la destructiva ofensiva de Israel que comenzó en octubre han permitido que la enfermedad se propague en el enclave.
Las autoridades sanitarias de todo el mundo han expresado su preocupación y denuncia por el regreso de la polio a Gaza, pero Cuba es uno de los pocos países que señalaron directamente la causa de la crisis.
En una declaración a través de la red social X en julio, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, dijo que "el genocidio de Israel contra el pueblo de #Palestina en #Gaza es la causa de la epidemia de polio que amenaza a los palestinos".
Esta no sería la primera vez que el estado caribeño condena las acciones violentas y genocidas de Israel contra el pueblo palestino, como la hambruna intencionada y el bombardeo de infraestructuras esenciales.
Aliado histórico
Cuba ha servido como un aliado histórico de Palestina tanto en términos políticos como humanitarios, desde que las Naciones Unidas dividieron por primera vez la tierra bajo el Plan de Partición de 1947.
Fue el único país latinoamericano que votó en contra de la partición. En su momento, su representante Ernesto Dihigo señaló: “Hemos defendido siempre el principio de la libre determinación de los pueblos, y vemos con gran alarma que, cuando llega el momento de aplicarlo, lo olvidamos”.
Una mayor muestra de apoyo tomaría forma después de que Ernesto Che Guevara -un médico argentino de profesión, más conocido por su papel en la revolución cubana- visitara Gaza el 18 de junio de 1959.
Allí, el Che se reunió con dirigentes revolucionarios palestinos, recorrió los campos de refugiados y conversó sobre la resistencia anticolonial. Se dice que el Che preguntó: "¿Dónde están los campos de entrenamiento? ¿Dónde están las fábricas para fabricar armas? ¿Dónde están los centros de movilización del pueblo?".
Cuba ofreció entrenamiento guerrillero a los movimientos anticoloniales y también invirtió en la educación y la salud de los palestinos.
Más tarde, en octubre de 1979, el presidente Fidel Castro abordó la difícil situación del pueblo palestino comparándolo con otras naciones colonizadas, afirmando: "No se ha cometido en este siglo un despojo más brutal de los derechos a la paz y a la existencia de un pueblo... No puedo recordar nada más similar en nuestra historia contemporánea que el desalojo, la persecución y el genocidio que hoy llevan a cabo el imperialismo y el sionismo contra el pueblo palestino".
Bajo el liderazgo de Fidel, la nación insular continuó ofreciendo ambas formas de asistencia social a los palestinos y a su propio pueblo.
Retrocediendo un poco, es importante señalar que durante la revolución cubana de 1953 contra el dictador Fulgencio Batista, apoyado por Estados Unidos, fue Fidel quien priorizó las políticas en materia de vivienda, desempleo, educación y atención sanitaria.
Este esfuerzo beneficiaría más tarde también a otros países que sufrieron la destrucción colonial, incluida Palestina.
El Che Guevara influyó en el desarrollo del sistema sanitario cubano. Un año y medio después del triunfo revolucionario, se pronunció en contra de los privilegios asociados al trabajo médico y de la importancia de hacer accesible la educación y la atención sanitaria a la clase trabajadora.
El objetivo del Che era crear un sistema médico que funcionara como un esfuerzo humanitario sostenible.
Décadas después, en 1999, su visión y el objetivo de Fidel se hicieron realidad con la inauguración de la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), acreditada internacionalmente y que acoge a estudiantes internacionales para estudiar medicina de forma gratuita, en consonancia con los principios de la solidaridad internacionalista.
Cuba quería ofrecer las mismas oportunidades a sus compañeros, en este caso los palestinos, y así en 1974 comenzó a ofrecer becas a alrededor de 1.500 estudiantes palestinos, muchos de ellos estudiantes de medicina.
Este sistema de formación de médicos palestinos continúa hoy en día, y mientras Israel sigue bombardeando lo que queda de la infraestructura de Gaza, ahora es una nueva generación de estudiantes de medicina palestinos en La Habana quienes continúan sus estudios, con la esperanza de regresar y reconstruir su país.
Algunos ya lo han hecho, como el doctor Muhammad Abu Srour. Tras graduarse en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, el joven médico regresó a Belén, donde puso en marcha el Proyecto Cuba, que atiende gratuitamente a cientos de pacientes del campamento de refugiados de Aida.
El año pasado, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel se reunió con algunos de los estudiantes actuales y denunció tanto el genocidio israelí como la complicidad de Estados Unidos. De los 144 estudiantes palestinos que estudian medicina en Cuba, 53 estudiantes son de Gaza.
Al denunciar la aniquilación de los palestinos por parte de Israel, Canel describió a los estudiantes de medicina palestinos como el "futuro de Palestina".
Es una declaración contundente frente a la aniquilación. Para los palestinos, no ha habido nada más crudo que la insistencia de Cuba en salvar vidas en Gaza mientras Israel insiste en eliminarlas.
Aunque el esfuerzo de Cuba puede parecer pequeño en medio de una comunidad occidental decidida a llevar a cabo el genocidio de Israel, el legado revolucionario continuo de Fidel ofrece un camino sencillo de imitar y practicar.