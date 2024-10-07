En los últimos 365 días, millones de palestinos se vieron obligados a abandonar sus hogares y sobrevivir con lo poco que podían cargar. Era el intento por salvar sus vidas en medio de los ataques de Israel. Pero esta no es la primera vez: los palestinos que sobrevivieron a la Nakba o “catástrofe” que ocurrió hace 76 años tenían la esperanza de que su pueblo no tuviera que volver a pasar por ese dolor. Estaban equivocados.

Las imágenes de los desplazamientos masivos actuales en Gaza son sorprendentemente similares a las fotografías en blanco y negro de 1948. Se estima que ese año entre 700.000 y 800.000 personas perdieron sus hogares y propiedades, y más de 15.000 fueron asesinadas.

Desde el inicio de los ataques israelíes el 7 de octubre, aproximadamente 1,9 millones de personas en Gaza fueron desplazadas, en la mayoría de casos varias veces.

Para muchos ancianos de Gaza, la historia se está repitiendo. Y a una escala aún mayor.

“Estoy viviendo otra Nakba”

Fatima Khamees Alyaan Abu-Shammala era apenas una adolescente cuando tuvo que huir forzosamente de su hogar en 1948.

Nacida en 1934, tuvo una infancia feliz en su pueblo natal de Beit Dras, a unos 30 km al noreste de la Ciudad de Gaza, conocido por sus abundantes árboles de cítricos, además de sus fértiles tierras de cultivo de trigo y olivos.

Hoy Fátima tiene 90 años y vive en Deir al Balah con sus cuatro hijos y nietos. Aún tiene recuerdos vívidos de su infancia y de su pueblo natal, empañados por el dolor del pasado y el del presente.

“Estoy viviendo otra Nakba. Mientras Israel siga asesinándonos, destruyendo nuestras casas y robándonos nuestras tierras, la Nakba se repetirá, una y otra vez”, dice.

Por su parte, Abla Awad, de 80 años, tenía 5 años en la Nakba. Ahora fue forzada por segunda vez a abandonar su casa, en el norte de Gaza.

"Es otra Nakba. ¿Qué les hicimos para merecer esto? Cada cierto tiempo, nos hacen vivir otra Nakba", dice. "Estamos agotados. Tenemos hambre, hemos sido desplazados. ¿Cuántos años más tendremos que soportar esto?", añade.

“Nos desplazaron de nuestra ciudad, nos trajeron a Gaza. ¿Ahora dónde van a enviarnos? ¿Al Sinaí? Que nos arrojen al mar y así podrán descansar sin Gaza y sin el pobre pueblo palestino”, dice.