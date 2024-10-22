Los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos el próximo noviembre son impredecibles: todo puede pasar. Y gane el expresidente Donald Trump o gane la vicepresidenta Kamala Harris, el resultado será decisivo también para Oriente Medio.

En campaña, tanto Harris como Trump se han presentado como aliados de Israel, aunque con enfoques diferentes. Harris, quien ha sido vicepresidenta en el Gobierno de Joe Biden, defendió su apoyo a la convivencia de dos estados y reconoció el sufrimiento del pueblo palestino, pero siempre resaltando su defensa de Israel. Trump ha sido siempre un aliado incondicional de Israel, apoyándolo en todo momento y criticando incluso a la administración de Biden por no hacerlo lo suficiente.

Ahora bien, ante una posible victoria de Trump, ¿cómo repercutiría en Oriente Medio?

Trump y la política belicista de los republicanos en Oriente Medio

La tradición republicana ha sido históricamente belicista, intervencionista y pro-israelí, especialmente en Oriente Medio. Durante el Gobierno de Eisenhower, en 1953, EE.UU. dio un golpe al primer ministro iraní elegido democráticamente, Mohammad Mossadeq, tras la nacionalización del petróleo. Richard Nixon apoyó a Israel con un puente aéreo masivo para suministrarle armas contra Egipto y Siria en 1973. En la década de 1980, Ronald Reagan armó a Iraq contra Irán, y perpetuó un conflicto que alcanzó el millón de muertos. George Bush (padre) lanzó la Primera Guerra del Golfo y su hijo la invasión de Iraq en 2003, que llevaron al total colapso del país y la pérdida de decenas de miles de vidas.

La llegada de Trump a la Casa Blanca en 2017 trajo consigo una escalada en la tensión en Oriente Medio. A pesar de su promesa de reducir la presencia militar de Estados Unidos, su interés en la región nunca disminuyó. Su primera decisión fue retirar a Estados Unidos del Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA), un acuerdo nuclear que la administración de Obama había firmado con Irán. Allí se prometía el fin de las sanciones a cambio de limitar el programa nuclear iraní. Sin embargo, Trump hizo borrón y cuenta nueva: terminó con el pacto, restableció sanciones y generó nuevamente inestabilidad en la región. En el 2020, llegó el punto álgido de tensiones en la región con el asesinato del general iraní Qasem Soleimani.

Aunque Trump ha dejado claro que no quiere involucrar a Estados Unidos en otro conflicto, apoyó a Arabia Saudita en la guerra de Yemen, reconoció la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, y promovió los acuerdos de normalización entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Marruecos y Sudán. Si bien Trump evitó nuevos conflictos, su visión se basa en una política de injerencia donde Israel desempeña un papel central.

El plan de Trump para Palestina

Trump rechaza la existencia de un estado palestino. De hecho, durante su presidencia movió la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén, y en la campaña de 2024 ha llegado a afirmar que la supervivencia de Israel puede verse amenazada si no es elegido como presidente.

Durante su gobierno se llegó a un polémico ‘acuerdo’ llamado 'Paz para la Prosperidad', en el que Israel no debía ceder ningún territorio, ya fuera ocupado o no. Aunque el acuerdo no lo firmó la representación palestina, sí se presentó como un supuesto pacto, que en realidad distaba mucho de ser el logro que los estadounidenses e israelíes intentaron mostrar al mundo.

En el acuerdo, EE.UU. se comprometía a invertir 50.000 millones de dólares en reducir la pobreza de los palestinos y en construir infraestructura. Pero los palestinos se negaron. Hasta que los más de 200 asentamientos ilegales en Cisjordania ocupada, habitados por más de 500.000 colonos israelíes no fueran desmantelados, advirtieron, no firmarían ningún acuerdo. Según el plan inicial, esos 200 asentamientos se iban a agregar a Israel como parte intrínseca de su territorio.

Por último, el acuerdo establecía un “no derecho al retorno”. Es decir, los palestinos no podrían reclamar más como propio el trazado del nuevo territorio israelí.