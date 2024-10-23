Kamala Harris podría convertirse en la primera mujer presidenta de Estados Unidos en un momento de enorme tensión internacional. Mientras Israel extiende sus bombardeos por Oriente Medio y la estabilidad en la región pende de un hilo, el primer desafío que enfrentaría Harris sería promover una desescalada, imponiendo a Israel las líneas rojas que el hoy presidente Joe Biden ha sido incapaz de poner en práctica.

Los demócratas en Oriente Medio

A pesar de que los demócratas defienden los derechos civiles en sus políticas nacionales, su historial en Oriente Medio ha sido marcadamente intervencionista, especialmente en apoyo a Israel. Durante la Guerra de los Seis Días en 1967, Lyndon B. Johnson le brindó apoyo clave con armamento y asistencia militar. En el contexto de la Guerra Fría, Jimmy Carter, bajo la doctrina de "proteger" el Golfo Pérsico (y su petróleo) de influencias extranjeras, financió a los muyahidines afganos contra la URSS, lo que eventualmente llevó al surgimiento del movimiento talibán. Tras la Guerra Fría, Bill Clinton ejecutó múltiples bombardeos en Iraq, Kenia, Tanzania, Afganistán y Sudán.

A pesar de recibir el Premio Nobel de la Paz, Barack Obama continuó una política intervencionista en la región. Si bien retiró tropas de Iraq y negoció el acuerdo nuclear con Irán, aumentó la presencia militar en Afganistán, donde el conflicto se intensificó. Durante su gobierno, los bombardeos estadounidenses causaron al año un promedio de 582 muertes civiles. Obama también participó en la intervención de Libia en 2011 contra Muammar Gadafi, llevando al país con el Índice de Desarrollo Humano más alto de África a la debacle y la crisis. Por si fuera poco, dio apoyo logístico y de inteligencia a Arabia Saudita en Yemen, cuyos bombardeos, junto con el hambre y las enfermedades causados por la destrucción saudí, causaron más de 350.000 muertes. El legado de Obama también se ve en el uso militar de los drones, cuyos ataques en la región provocaron alrededor de 3.700 muertes civiles.

La administración de Biden, menos implicada en la región que sus predecesores, pareció abrir una ventana diplomática para Yemen, retomó tras el gobierno de Trump el acuerdo nuclear con Irán, y redujo la presencia militar en la región con la retirada de las tropas de Afganistán. Sin embargo, desde octubre de 2023, Biden apoyó sin reservas los bombardeos indiscriminados de Israel contra Gaza, nunca condenó la violencia en Cisjordania ocupada ni la invasión israelí en Líbano, a pesar de haber respaldado públicamente la solución de dos Estados.

Kamala Harris se enfrenta a un desafío en varios frentes. Por un lado, mantener a Israel como aliado, apoyando su “derecho a defenderse” pese a las más de 42.000 víctimas civiles en Gaza. Por otro, muchos votantes esperan que promueva, al fin, un alto el fuego y la desescalada de violencia en la región, algo que, a pocas semanas de las elecciones, parece difícil de lograr.

El plan de Harris y los demócratas para Palestina y Oriente Medio

Desde octubre de 2023, el enfoque de Biden, por contradictorio que parezca, fue apostar por la diplomacia y la desescalada del conflicto, mientras apoyaba las acciones de Israel. De ese modo, Israel continuó sus bombardeos masivos abriendo nuevos frentes, como en el caso de Líbano. El silencio de Biden tras los bombardeos indiscriminados en Líbano y Gaza evidencia el fracaso de su gobierno para poner fin a la ocupación.

Y todo parece indicar que Harris, su vicepresidenta y ahora candidata a la Casa Blanca, seguirá la misma línea. Aunque no lo muestre abiertamente en campaña, ha sido siempre una firme aliada de Israel. Desde 2017 ha rechazado, al menos en cuatro ocasiones, firmar peticiones de senadores estadounidenses para que el Gobierno de Netanyahu respete los derechos de los palestinos. Además, su relación cercana con AIPAC, el principal lobby pro-israelí en EE.UU., es significativa. En 2017, sin ir más lejos, fue oradora principal en una conferencia del lobby y ha colaborado con ellos en diversas ocasiones. En una de estas conferencias se escuchó a la candidata diciendo que cuando era niña no vendía galletas para las Girl Scouts, sino que recaudaba donaciones para el Fondo Nacional Judío (FNJ), una organización sionista dedicada al desalojo y expulsión de palestinos de sus tierras.