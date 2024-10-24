El 4 de julio, Matthew Carter Wood, de 52 años, se sumó con su hija a una marcha en Chicago para exigir una “Palestina Libre”. El objetivo era expresar su solidaridad con los palestinos y exigir que los demócratas presionaran a Israel para que termine fin a su brutal ofensiva contra la asediada Gaza.

Pero estas protestas en Estados Unidos han hecho poco o nada para cambiar la política del Gobierno del Joe Biden respecto de la ofensiva de Tel Aviv en el enclave. Washington sigue proporcionando apoyo diplomático y militar a Tel Aviv.

"Cuando se trata de política exterior, parece que se necesita un líder especial que arregle las cosas. No creo que tengamos ese tipo de líder. En este sentido, tanto Harris como Trump son opciones terribles", señaló Wood, quien trabaja en el sector hipotecario en el condado de Delaware, estado de Pensilvania, en conversación con TRT World.

La experiencia de Wood como votante es un ejemplo específico de cómo cada persona puede influir en el resultado de las elecciones presidenciales en uno de los estados más importantes de Estados Unidos.

En las votaciones de 2016, aunque se registró como elector republicano, Wood no le dio su apoyo a Donald Trump, quien terminó ganando esos comicios. Wood no explicó por qué cambió de opinión pero, desde entonces, está registrado como votante del Partido Demócrata y planea respaldar a su candidata y actual vicepresidenta, Kamala Harris, el próximo 5 de noviembre.

En esa línea detalla que algunas de las razones que por las que decidió votar por Harris son su posición sobre el aborto y su promesa de transformar el seguro de salud en un sistema de pagador único.

Tanto expertos como políticos consideran que Pensilvania es el estado más decisivo en las elecciones de EE.UU., pues aporta 19 votos electorales. Una cifra que supera la de otros estados péndulo como Arizona, Georgia, Michigan, Wisconsin, Nevada y Carolina del Norte.

Trump y Harris intensifican sus esfuerzos en Pensilvania

Los demócratas han ganado en este estado todas las elecciones presidenciales desde 1992, excepto en 2016, cuando Trump se llevó la victoria por menos de un punto porcentual. El actual presidente de EE.UU., Joe Biden, lo recuperó para los demócratas en 2020, por poco más de un punto, lo que subraya lo ajustada que está la contienda en este estado.

En Pensilvania, los votantes blancos de clase trabajadora son un grupo clave para ambos candidatos. Su apoyo fue muy importante para Trump en 2016 y para Biden en 2020.

La economía, la inmigración, la salud, la educación y el acceso a la vivienda siguen siendo algunos de los asuntos más importantes para los votantes en este estado.

Tal es la importancia de Pensilvania que tanto Trump como Harris intensificaron sus esfuerzos para asegurar un triunfo allí. Han hablado en mitines y han tratado de atraer votantes en áreas críticas del estado.