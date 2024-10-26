“Intensamente pro-Israel”, “rabiosamente partidista” y “ferozmente belicista”. Éstos son los adjetivos que los principales medios de comunicación estadounidenses han utilizado para describir a Miriam Adelson, una multimillonaria nacida en Tel Aviv que está en el centro de atención por ser la mayor donante a la campaña presidencial de Donald Trump.

A sus 79 años, la empresaria ha repartido aproximadamente 100 millones de dólares a un Comité de Acción Política (PAC) pro Trump, una organización exenta de impuestos que recauda fondos de sus miembros para financiar campañas políticas.

Su apoyo financiero resulta fundamental para la campaña de Trump, que se ha quedado atrás de su rival demócrata en la movilización de fondos para la reñida contienda. De hecho, uno de cada nueve dólares recaudados por la campaña de Trump este año proviene de Adelson.

Varios analistas advierten que, si Trump derrota a la candidata demócrata Kamala Harris, Adelson podría convertirse en "una de las ciudadanas privadas más poderosas en la política exterior estadounidense".

¿Quién es Miriam Adelson?

Las leyes estadounidenses prohíben a los extranjeros realizar contribuciones financieras a campañas políticas. Sin embargo, Adelson posee la doble nacionalidad israelí y estadounidense, lo que le permite utilizar su fortuna, estimada en más de 37.000 millones de dólares, para comprar influencia y potencialmente afectar la política global.

Nacida en 1945 en Tel Aviv, que entonces formaba parte del Mandato Británico de Palestina, sus padres llegaron a la región desde Polonia para escapar de la persecución en Europa, y sus abuelos murieron en el Holocausto.

Adelson se formó en la Universidad Hebrea, donde estudió microbiología y genética, y posteriormente asistió a la facultad de medicina de la Universidad de Tel Aviv, sirviendo como oficial de investigación en el ejército israelí.

En los años 80, se trasladó a Nueva York gracias a una beca israelí, donde conoció a Sheldon Adelson, su futuro esposo y con quien se casó en 1991 en Jerusalén Oeste.

Sheldon fundó y dirigió el grupo de casinos Las Vegas Sands durante tres décadas, falleciendo en 2021 y dejándola al mando del vasto imperio empresarial que la convierte en la 43.ª persona más rica del mundo, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg.

Las Vegas Sands, su principal fuente de riqueza, es el mayor operador de casinos del mundo, con sucursales en Estados Unidos, Macao y Singapur. Su participación mayoritaria en el imperio de los casinos asciende a casi 20.000 millones de dólares.

Además, posee una participación mayoritaria de 3.000 millones de dólares en los Dallas Mavericks, un destacado equipo de baloncesto en Estados Unidos. El resto de su patrimonio neto de 37.000 millones de dólares incluye 14.500 millones en efectivo.