“Intensamente pro-Israel”, “rabiosamente partidista” y “ferozmente belicista”. Éstos son los adjetivos que los principales medios de comunicación estadounidenses han utilizado para describir a Miriam Adelson, una multimillonaria nacida en Tel Aviv que está en el centro de atención por ser la mayor donante a la campaña presidencial de Donald Trump.
A sus 79 años, la empresaria ha repartido aproximadamente 100 millones de dólares a un Comité de Acción Política (PAC) pro Trump, una organización exenta de impuestos que recauda fondos de sus miembros para financiar campañas políticas.
Su apoyo financiero resulta fundamental para la campaña de Trump, que se ha quedado atrás de su rival demócrata en la movilización de fondos para la reñida contienda. De hecho, uno de cada nueve dólares recaudados por la campaña de Trump este año proviene de Adelson.
Varios analistas advierten que, si Trump derrota a la candidata demócrata Kamala Harris, Adelson podría convertirse en "una de las ciudadanas privadas más poderosas en la política exterior estadounidense".
¿Quién es Miriam Adelson?
Las leyes estadounidenses prohíben a los extranjeros realizar contribuciones financieras a campañas políticas. Sin embargo, Adelson posee la doble nacionalidad israelí y estadounidense, lo que le permite utilizar su fortuna, estimada en más de 37.000 millones de dólares, para comprar influencia y potencialmente afectar la política global.
Nacida en 1945 en Tel Aviv, que entonces formaba parte del Mandato Británico de Palestina, sus padres llegaron a la región desde Polonia para escapar de la persecución en Europa, y sus abuelos murieron en el Holocausto.
Adelson se formó en la Universidad Hebrea, donde estudió microbiología y genética, y posteriormente asistió a la facultad de medicina de la Universidad de Tel Aviv, sirviendo como oficial de investigación en el ejército israelí.
En los años 80, se trasladó a Nueva York gracias a una beca israelí, donde conoció a Sheldon Adelson, su futuro esposo y con quien se casó en 1991 en Jerusalén Oeste.
Sheldon fundó y dirigió el grupo de casinos Las Vegas Sands durante tres décadas, falleciendo en 2021 y dejándola al mando del vasto imperio empresarial que la convierte en la 43.ª persona más rica del mundo, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg.
Las Vegas Sands, su principal fuente de riqueza, es el mayor operador de casinos del mundo, con sucursales en Estados Unidos, Macao y Singapur. Su participación mayoritaria en el imperio de los casinos asciende a casi 20.000 millones de dólares.
Además, posee una participación mayoritaria de 3.000 millones de dólares en los Dallas Mavericks, un destacado equipo de baloncesto en Estados Unidos. El resto de su patrimonio neto de 37.000 millones de dólares incluye 14.500 millones en efectivo.
"Muertos para nosotros"
En un artículo publicado en Forbes en noviembre pasado, Adelson describió las protestas contra la ofensiva de Israel en Gaza como “horribles reuniones de musulmanes radicales”.
“Son nuestros enemigos… deberían estar muertos para nosotros” afirmó.
Además, pidió avergonzar a quienes pidieron un alto el fuego e hizo un llamamiento a “negarles empleo y cargos públicos” y desfinanciar sus universidades y partidos políticos.
Su marido fue el mayor donante de Trump en la campaña de 2016, razón por la cual la pareja tuvo “asientos de primera fila” en una ceremonia para conmemorar el traslado de la embajada de Estados Unidos en Israel de Tel Aviv a Jerusalén.
El cambio de embajada se produjo poco después de que la administración Trump reconociera a Jerusalén como la capital de Israel en 2018.
Para asegurarse de que la medida, ampliamente condenada en Estados Unidos y más allá, fuera irreversible, el dúo compró inmediatamente la residencia oficial del embajador estadounidense cerca de Tel Aviv por 88 millones de dólares.
La agencia de noticias Associated Press describió la rápida transacción como un movimiento para "consolidar" el controvertido traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén.
Según un informe de Haaretz, Adelson respalda a Trump para un segundo mandato con una condición: una anexión israelí de Cisjordania ocupada y un reconocimiento estadounidense de la soberanía israelí en todas las regiones del territorio.
“En estas condiciones, no hay espacio para la Autoridad Palestina ni nadie con quien firmar un acuerdo de paz”, afirma.
Aunque ha negado estas acusaciones, un artículo del New York Times citó a Shmuley Boteach, un rabino y amigo cercano de Adelson, quien afirmó que la megadonante republicana apoya efectivamente la anexión de los Territorios Palestinos Ocupados, considerando los llamados acuerdos de "tierra por paz" como "tierra por guerra".
"¿Miriam apoya la creación de un Estado palestino? Absolutamente no", concluyó.
En un artículo de 2019 para una publicación israelí, Adelson elogió al entonces presidente estadounidense y lo comparó con "héroes, sabios y profetas de la antigüedad", sugiriendo incluso que se añadiera un "Libro de Trump" a la Biblia. "¿Sería demasiado orar para que llegue el día en que la Biblia tenga un ‘Libro de Trump’, como tiene un ‘Libro de Ester’ que celebra la liberación de los judíos de la antigua Persia?".