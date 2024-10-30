Mientras las votaciones anticipadas continúan en Estados Unidos, el final de la campaña presidencial ya se avizora en el horizonte y los demócratas enfrentan una caída en el apoyo de sus votantes debido a la ofensiva de Israel en Gaza. En este contexto, Bishara Bahbah se ha lanzado a la tarea de persuadir a los electores árabes-estadounidenses para que respalden al expresidente Donald Trump, candidato republicano, en lugar de su rival demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris.

Bahbah, experto en gestión de patrimonio y escritor, fue demócrata hasta principios de este año. Según comenta, tras "reiteradas súplicas para que Estados Unidos dejara de enviar armas a Israel", decidió cambiar de filas y unirse al Partido Republicano.

En mayo, lanzó la organización Arab Americans for Trump (que traduce Árabes-estadounidenses a Favor de Trump), un grupo independiente que opera fuera de la campaña oficial del expresidente, movilizando apoyo en el estado clave de Michigan y en otras regiones.

Bahbah colabora estrechamente con importantes aliados de Trump, como Richard Grenell —exdirector interino de inteligencia nacional durante el Gobierno del expresidente y aspirante a secretario de Estado si ganan las elecciones— y el empresario libanés-estadounidense Massad Boulos, cuya nuera es Tiffany Trump, hija de Trump.

"Las personas están muy cansadas de la actitud belicista de este gobierno y no ven mucha diferencia entre (el presidente de Estados Unidos Joe) Biden y Harris, en cuánto a su visión del mundo y Oriente Medio. Han perdido la fe en Harris, y hace mucho que perdieron la fe en Biden", sostuvo Bahbah, anteriormente profesor de la Universidad de Harvard, en una entrevista exclusiva con TRT World.

Aunque Bahbah intenta captar el respaldo de votantes musulmanes y árabes estadounidenses a favor de Trump –cuya retórica anterior sobre los musulmanes ha generado polémica– no está claro cuánto apoyo ha conseguido en esta comunidad. De hecho, su compromiso con Trump ha generado críticas entre algunos de los miembros a los que intenta alejar de los demócratas.

"Nunca he enfrentado tanto odio por parte de este grupo en X", publicó Bahbah en esa plataforma de redes sociales en agosto pasado.

Tendencias de las encuestas

Sin embargo, Bahbah está optimista por una nueva encuesta que indica que Trump ha ampliado su ventaja sobre Harris entre los votantes árabes-estadounidenses.

La encuesta de YouGov, comisionada por Arab News, sugiere una participación masiva de votantes árabes-estadounidenses (el 87%) el 5 de noviembre, con Palestina como prioridad principal. Los resultados muestran que Trump tiene una ligera ventaja de dos puntos porcentuales (45% frente a 43%) sobre Harris.

Estos resultados se conocen después de los de otra encuesta que realizó el Instituto Árabe Estadounidense a principios de octubre, la cual registró una ventaja para Trump del 42% frente al 41% sobre Harris entre los árabes-estadounidenses.

“Ahora el mensaje es claro: si votas por Harris, votas por la continuación de los conflictos en Oriente Medio; si eliges a Trump, vuelves a la paz en la región,” afirmó Bahbah, quien votó por Biden en 2020.

La historia familiar de Bahbah está marcada por la Nakba, la catástrofe, de 1948, que llevó al desarraigo de su familia de Jerusalén, en la Palestina histórica, durante la creación de Israel. La familia huyó a Jordania y luego regresó a la Jerusalén Esteocupada, donde Bahbah nació y vivió su juventud antes de trasladarse a Estados Unidos en 1976.

Ahora, ante la ofensiva actual de Israel contra Gaza que, nuevamente, genera víctimas, expulsiones y despojo entre palestinos, Bahbah reflexionó sobre su cambio de posición y señaló que los árabes en Estados Unidos han observado día a día los horrores de las masacres y el fracaso del Gobierno de Biden para contener a Israel.

TRT World ha reportado previamente la indignación ante la administración de Biden en ciudades como Dearborn, Michigan, hogar de una numerosa población árabe-estadounidense, donde más de 300.000 residentes aseguran tener raíces en Oriente Medio o África del Norte.

“Cuando hablas con las personas allí, te cuentan que tienen familiares que murieron en Líbano... sus casas han sido demolidas o bombardeadas por los israelíes tres veces, y cada vez las reconstruyeron,” añadió Bahbah.

“Ella los ha abofeteado varias veces”

Durante meses, palestinos, activistas de derechos humanos y veteranos anti-guerra han acusado a Harris y Biden de facilitar la ofensiva genocida de Israel contra Gaza.

Los críticos afirman que el apoyo militar, financiero y diplomático sin restricciones de Washington a Tel Aviv, con más de 18.000 millones de dólares desde el comienzo de los ataques, hace al gobierno estadounidense cómplice de la ofensiva israelí.

Harris, quien ha pedido a un alto el fuego en Gaza, una solución de dos Estados y dignidad para los palestinos, también ha sido duramente criticada por sus reiteradas negativas a detener el suministro de armas para Israel.

También ha generado molestia entre los votantes árabes, el hecho de que Harris haga campaña en Michigan junto a la excongresista republicana Liz Cheney, hija del exvicepresidente Dick Cheney, recordado por su papel en la invasión estadounidense a Iraq en 2003, algo que los más de 90.000 iraquíes-estadounidenses en Michigan no olvidan.

Por otra parte, Liz Cheney es conocida por sus discursos e ideas controvertidas. CAIR, la mayor organización musulmana de derechos civiles de Estados Unidos, la ha declarado "una defensora de la tortura, una intolerante antimusulmana y una belicista que en su día se negó a condenar a los racistas que difundían la teoría conspirativa sobre el lugar de nacimiento de Obama".

Trump ha aprovechado la colaboración de Harris con Cheney para criticar a la vicepresidenta.

La semana pasada, el republicano lanzó duras declaraciones contra Cheney, calificándola de alguien que "quiere ir a la guerra con todos los países musulmanes conocidos por la humanidad". También advirtió que "si Kamala (Harris) consigue cuatro años más en el poder, Oriente Medio arderá en llamas las próximas cuatro décadas".

Bahbah asegura que Trump ha infundido esperanza entre los árabes-estadounidenses.

"La gente está harta de Biden y Harris, y realmente ve esperanza en Trump," aseguró. También sostuvo que muchos árabes, en particular demócratas árabes, tenían confianza en Harris cuando se convirtió en candidata. "Pero luego los ‘abofeteó’ varias veces, como cuando se negó a permitir un orador palestino-estadounidense en la Convención Demócrata para hablar sobre la familia que perdió en Gaza", señaló.