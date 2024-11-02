En la recta final para el día de las elecciones en Estados Unidos --que es cuando la mayoría de los votantes acude a las urnas y se empiezan a contar las boletas--, la candidata demócrata y vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y su rival republicano, el expresidente Donald Trump, realizan un último esfuerzo por conseguir el apoyo en los llamados estados “péndulo” que tienen la llave para la Casa Blanca.
En estos siete estados en disputa, las encuestas más recientes muestran que Harris y Trump están empatados. Al punto que los dos candidatos confían en que alcanzarán la marca de los 270 votos electorales para ganar la presidencia.
De cara a analizar las tendencias actuales, Baba Umar de TRT World habló con John Zogby, encuestador de opinión pública de renombre mundial, además de autor, cofundador del Instituto Árabe Estadounidense y fundador de John Zogby Strategies.
Zogby, también conocido como el "príncipe de las encuestas", ha sido durante los últimos 40 años uno de los encuestadores más precisos del mundo, trabajando en 80 países con gobiernos, la ONU y las 500 empresas Fortune.
Su último libro, “Beyond the Horse Race: How to Read Polls and Why We Should”, ofrece información sobre las encuestas y lo que pueden revelar acerca de la opinión pública.
TRT World: En los estados en disputa, tanto Harris como Trump han llevado la delantera por una pequeña diferencia durante los últimos meses. ¿Vamos a ver una contienda reñida? ¿Cree que las elecciones podrían incluso reducirse a unos pocos cientos o miles de votos en estos estados?
John Zogby: La contienda está esencialmente empatada en los siete estados en disputa. Sin duda, parece que la tendencia podría seguir así y que tomará un tiempo determinar un ganador.
Otro escenario podría ser el que ocurrió en 1980 y 2012, cuando unos días antes de las elecciones los votantes indecisos se inclinan por un lado o por el otro a último minuto.
En 1980, los votantes se distanciaron del entonces presidente Jimmy Carter y se inclinaron por su contrincante Ronald Reagan. En 2012, ocurrió lo contrario, con un gran apoyo hacia el entonces mandatario Barack Obama contra Mitt Romney.
Todavía no veo ninguna pista sobre cómo resultarán las elecciones en 2024.
Si Trump o Harris pierden por un pequeño margen, ¿aceptarán ellos o sus aliados el veredicto? ¿Hay posibilidades de una violencia política similar a la que vimos en enero de 2021?
Haremos nuestra encuesta final este fin de semana y preguntaremos exactamente eso. Creo que ya hay algunas pruebas de que elementos de ambos lados no aceptarán los resultados, especialmente si la contienda es muy reñida.
Algunos analistas dicen que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, podría ganar las próximas elecciones por su ofensiva contra la asediada Gaza. Pero ese mismo conflicto podría hundir a los demócratas, especialmente en estados como Michigan. ¿Es una evaluación justa?
Creo que es correcta.
Si bien Bibi (Netanyahu) no es popular y las familias de los rehenes están protestando en su contra, existe la pregunta de quién es lo suficientemente popular y capaz para ocupar su lugar.
Harris corre el riesgo de perder a muchos votantes jóvenes, progresistas y negros porque no ha estado dispuesta a distanciarse de la política de Biden frente a la ofensiva. Ella y los demócratas realmente han alejado a los estadounidenses árabes y musulmanes que podrían ser decisivos en esos estados.
Encuestas recientes muestran que los estadounidenses de origen árabe prefieren ligeramente a Trump sobre Harris. Luego están los candidatos de terceros partidos como Jill Stein y Cornel West, quienes han encontrado apoyo entre los votantes árabes o musulmanes enojados. Agreguemos también a la lista a los votantes no comprometidos. ¿Son estos grandes factores que pueden arruinar la campaña de los demócratas?
Todos estos factores pueden potencialmente afectar la campaña. Fue nuestra encuesta de John Zogby Strategies para el Instituto Árabe Estadounidense la que mostró que Trump tenía un 42% frente a un 41% para Harris y un 12% para Stein (mucho más alto que su promedio del 1% a nivel nacional).
Los estadounidenses de origen árabe han votado abrumadoramente por los demócratas desde 2004, a modo de protesta contra la guerra del entonces presidente George W. Bush en Iraq y las revelaciones en la prisión de Abu Ghraib.
Entonces, este "voto de protesta" que potencialmente iría para Trump, Stein o West ¿proviene en realidad de lo antes que era un banco de votos demócrata?
Ciertamente hay árabes-estadounidenses que son republicanos e independientes, pero los líderes demócratas árabes-estadounidenses ya están indicando que no alentarán a sus colegas a votar por Harris.
¿Y cree que los demócratas y la campaña de Harris pudieron haber considerado estos desafíos pero aun así están asumiendo un gran riesgo?
Simplemente no creo que entiendan lo importante que puede ser perder este voto. Creo que conocen las cifras, pero está incluido en el pastel que no pueden correr el riesgo de perder el voto judío. Por lo tanto, continúan insultando a los árabes-estadounidenses.
¿Hay grupos demográficos específicos, como los electores más jóvenes o de minorías, que se sienten más motivados o desilusionados acerca de votar en 2024?
Los votantes jóvenes en general desconfían, especialmente en la comunidad árabe-estadounidense, donde tienen una mayor conciencia de ser árabes y del papel del colonialismo en la política estadounidense.
¿Podrían estos últimos cuatro días cambiar algo? Por ejemplo, un evento, una revelación, cualquier discurso de campaña. Vimos a Trump aprovecharse de los comentarios "basura" de Biden, y el aliado de Harris, Bill Clinton, dijo en una reunión en Michigan que Israel se ve "obligado" a matar civiles palestinos. ¿Se han convertido tanto Biden como Clinton en un lastre electoral?
El nivel de rabia árabe-estadounidense en Michigan, en particular, es intenso, especialmente entre aquellos que han votado y trabajado para los demócratas en el pasado.
Los comentarios de Bill Clinton fueron insultantes y para nada productivos.
Creo, sin cifras de encuestas, que el daño causado entre los puertorriqueños por el comediante de Trump (que llamó a Puerto Rico una "isla flotante de basura") puede resultar más decisivo que las palabras de Biden (que llamó a los partidarios de Trump "basura", un comentario que, según reportes, la Casa Blanca modificó más tarde en la transcripción oficial).