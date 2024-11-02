En la recta final para el día de las elecciones en Estados Unidos --que es cuando la mayoría de los votantes acude a las urnas y se empiezan a contar las boletas--, la candidata demócrata y vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y su rival republicano, el expresidente Donald Trump, realizan un último esfuerzo por conseguir el apoyo en los llamados estados “péndulo” que tienen la llave para la Casa Blanca.

En estos siete estados en disputa, las encuestas más recientes muestran que Harris y Trump están empatados. Al punto que los dos candidatos confían en que alcanzarán la marca de los 270 votos electorales para ganar la presidencia.

De cara a analizar las tendencias actuales, Baba Umar de TRT World habló con John Zogby, encuestador de opinión pública de renombre mundial, además de autor, cofundador del Instituto Árabe Estadounidense y fundador de John Zogby Strategies.

Zogby, también conocido como el "príncipe de las encuestas", ha sido durante los últimos 40 años uno de los encuestadores más precisos del mundo, trabajando en 80 países con gobiernos, la ONU y las 500 empresas Fortune.

Su último libro, “Beyond the Horse Race: How to Read Polls and Why We Should”, ofrece información sobre las encuestas y lo que pueden revelar acerca de la opinión pública.

TRT World: En los estados en disputa, tanto Harris como Trump han llevado la delantera por una pequeña diferencia durante los últimos meses. ¿Vamos a ver una contienda reñida? ¿Cree que las elecciones podrían incluso reducirse a unos pocos cientos o miles de votos en estos estados?

John Zogby: La contienda está esencialmente empatada en los siete estados en disputa. Sin duda, parece que la tendencia podría seguir así y que tomará un tiempo determinar un ganador.

Otro escenario podría ser el que ocurrió en 1980 y 2012, cuando unos días antes de las elecciones los votantes indecisos se inclinan por un lado o por el otro a último minuto.

En 1980, los votantes se distanciaron del entonces presidente Jimmy Carter y se inclinaron por su contrincante Ronald Reagan. En 2012, ocurrió lo contrario, con un gran apoyo hacia el entonces mandatario Barack Obama contra Mitt Romney.

Todavía no veo ninguna pista sobre cómo resultarán las elecciones en 2024.

Si Trump o Harris pierden por un pequeño margen, ¿aceptarán ellos o sus aliados el veredicto? ¿Hay posibilidades de una violencia política similar a la que vimos en enero de 2021?

Haremos nuestra encuesta final este fin de semana y preguntaremos exactamente eso. Creo que ya hay algunas pruebas de que elementos de ambos lados no aceptarán los resultados, especialmente si la contienda es muy reñida.

Algunos analistas dicen que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, podría ganar las próximas elecciones por su ofensiva contra la asediada Gaza. Pero ese mismo conflicto podría hundir a los demócratas, especialmente en estados como Michigan. ¿Es una evaluación justa?

Creo que es correcta.

Si bien Bibi (Netanyahu) no es popular y las familias de los rehenes están protestando en su contra, existe la pregunta de quién es lo suficientemente popular y capaz para ocupar su lugar.