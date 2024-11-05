Washington, DC — La actual vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el expresidente Donald Trump se enfrentan en una de las contiendas electorales más reñidas de la historia reciente de Estados Unidos.
Millones de estadounidenses se dirigen este martes 5 de noviembre a las urnas en un ambiente cargado de expectativas. Algunos votantes compartieron con TRT sus opiniones y las motivaciones detrás de sus decisiones.
Abel Dejene, 33 años
"Nací y crecí en Etiopía, y me mudé aquí cuando tenía 15 años. Esta es la primera vez que voto", asegura Abel Dejene, que trabaja como encargado en un estacionamiento.
"Votaré por Kamala Harris. He visto a Donald Trump durante cuatro años y eso es algo que no quiero que vuelva. Quiero ver algo nuevo. Nunca hemos visto a una mujer presidenta y eso también quiero ver. Trump es muy divisivo. Harris está intentando unir al país. Hay que motivar a la gente para que vote por ella, no dividir a la gente, enfrentándola entre sí".
Oscar Ticaes, 60 años
"He votado cuatro veces y siempre por el Partido Republicano. Esta vez también votaré por Donald Trump. Quiero el fin de las guerras en todo el mundo. Trump va a solucionar el conflicto en Ucrania, Gaza y otros lugares. Los niños están siendo asesinados sin razón. Yo tengo hijos y también soy abuelo", dice Oscar Ticaes, que trabaja como asistente en un estacionamiento de vehículos.
"Soy originario de El Salvador. En mi país hay gente sin hogar, pero si miras a Estados Unidos, ciudades como Washington DC, Nueva York o Filadelfia, verás innumerables familias sin techo. Este gobierno (del Partido Demócrata) ha gastado millones y miles de millones en guerras, pero no le importa los pobres ni los indigentes en Estados Unidos”.
Lester Wade Brandon, 65 años
"Trump surgió por sí mismo y proyecta fortaleza. No ascendió a través de las filas ni depende del establishment para llegar a donde está. Eso es lo que Estados Unidos necesita en este momento: un líder que no tenga miedo de ir contra la corriente, alguien lo suficientemente fuerte como para enfrentar a la oposición sin titubear", señala Lester, que trabajó como representante de prisioneros.
"Personas como yo, que hemos tenido nuestras propias luchas, respetamos ese tipo de fortaleza. Trump habla por aquellos de nosotros que sentimos que el sistema a menudo nos pasa por alto. Él es una prueba de que se puede venir desde afuera y aún así generar un impacto real. Ese es el tipo de poder en el que creo y por eso estoy con él".
Joseph Orsini, 30 años, psicoterapeuta
"Votaré siguiendo las líneas del Partido Demócrata en esta elección. Como ciudadano responsable que cree en el trato justo e igualitario para todas las personas y esposo de una inmigrante musulmana, creo que son los únicos capaces de lograr un cambio sustancial.
No creo que deban existir solo dos bandos, pero dicho esto, el lado demócrata parece la opción más obvia."
Karen Malpede, 79 años, dramaturga y directora
"El gobierno de Estados Unidos está financiando un genocidio en Gaza. No hay otra forma de describirlo. Pero votaré por los demócratas, para poder seguir presionándolos para que cambien su política una vez que sean elegidos.
La otra alternativa es mucho peor para todos. Mucho peor para el Medio Oriente, mucho peor para Estados Unidos".
Jenan Matari, 34 años, escritora palestino-estadounidense y creadora de contenido
"Siempre he sido demócrata militante. Creo que ha quedado bastante claro que ambos partidos son simplemente dos caras de la misma moneda.
Estamos enfrentando el fascismo en ambas vertientes. Ya sea que se manifieste de manera abierta con el Partido Republicano o de forma más disfrazada con los demócratas, sigue siendo fascismo y sigue siendo peligroso.
No voy a votar por ninguno de los dos principales partidos".
Sergio Garssio, 20 años, estudiante
"Realmente siento que Trump es el presidente del pueblo. Creo en lo que representa. Trump es, en muchos sentidos, el sueño estadounidense. Es un empresario exitoso, un emprendedor, y se ha convertido en el líder más grande del país más grande del mundo".
Paritosh Joshi, 26 años, experto en salud mental
"Soy estadounidense de origen indio, y votaré por Kamala Harris porque actualmente necesitamos asegurarnos de que Donald Trump no regrese a la Casa Blanca. Creo que Trump representa un peligro claro y presente para el sistema democrático de EE.UU. y para el orden mundial.
Al final del día, tenemos dos opciones para estaa elecciones. Es importante reflexionar sobre el valor de tu voto. Obviamente, ninguno de los dos candidatos es perfecto, pero uno claramente va a anteponer sus propios intereses, mientras que el otro es mucho más probable que respete el sistema democrático estadounidense".
Pam Tilly, 60 años, jubilada
"Voté por Kamala. Así fue como voté, y estoy orgullosa de mi decisión. Voté por la democracia. Eso es lo más importante para mí. Los derechos de las mujeres ocupan el segundo lugar, y la educación pública el tercero".
Joseph Sims, 40 años, desempleado e indeciso
"Creo que este país está en una espiral descendente, sin importar quién llegue a la presidencia. Me cuesta incluso pensar en las elecciones cuando reflexiono sobre todos los problemas que han estado presentes desde las elecciones pasadas.
Estoy cansado de las promesas vacías. Quiero ver algo de acción".
Timothy Williams, 62 años, oficial de seguridad
"Ya no estoy seguro. He vivido en esta ciudad (Washington DC) más de 60 años, he visto presidentes llegar y salir, promesas hechas y rotas. Es difícil saber quién realmente tiene al pueblo en mente.
Todos hablan, pero ¿quién está realmente velando por nosotros? En este punto, estoy buscando a alguien que me demuestre que es diferente. Aún no he decidido por quién votar".
Mauro, 47 años, vendedor
"Puerto Rico ha sido una colonia de España. Ahora es una colonia de Estados Unidos. No importa lo que digan Trump o Kamala, porque sí, nos dan dinero a la isla, sí, nos envían algunos fondos, pero nos quitan mucho también", dice Mauro, originario de San Juan, Puerto Rico.
Por ejemplo, podemos ir a la guerra por Estados Unidos, pero no podemos votar por nuestro presidente. Somos ciudadanos de segunda clase".
*Doha Elbouyahyaoui, Fatmanur Ozay, Zahra Yarali, Necip Eren Doguoglu y Sadiq Bhat de TRT World contribuyeron a este reportaje.