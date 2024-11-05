Washington, DC — La actual vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el expresidente Donald Trump se enfrentan en una de las contiendas electorales más reñidas de la historia reciente de Estados Unidos.

Millones de estadounidenses se dirigen este martes 5 de noviembre a las urnas en un ambiente cargado de expectativas. Algunos votantes compartieron con TRT sus opiniones y las motivaciones detrás de sus decisiones.

Abel Dejene, 33 años

"Nací y crecí en Etiopía, y me mudé aquí cuando tenía 15 años. Esta es la primera vez que voto", asegura Abel Dejene, que trabaja como encargado en un estacionamiento.

"Votaré por Kamala Harris. He visto a Donald Trump durante cuatro años y eso es algo que no quiero que vuelva. Quiero ver algo nuevo. Nunca hemos visto a una mujer presidenta y eso también quiero ver. Trump es muy divisivo. Harris está intentando unir al país. Hay que motivar a la gente para que vote por ella, no dividir a la gente, enfrentándola entre sí".

Oscar Ticaes, 60 años

"He votado cuatro veces y siempre por el Partido Republicano. Esta vez también votaré por Donald Trump. Quiero el fin de las guerras en todo el mundo. Trump va a solucionar el conflicto en Ucrania, Gaza y otros lugares. Los niños están siendo asesinados sin razón. Yo tengo hijos y también soy abuelo", dice Oscar Ticaes, que trabaja como asistente en un estacionamiento de vehículos.

"Soy originario de El Salvador. En mi país hay gente sin hogar, pero si miras a Estados Unidos, ciudades como Washington DC, Nueva York o Filadelfia, verás innumerables familias sin techo. Este gobierno (del Partido Demócrata) ha gastado millones y miles de millones en guerras, pero no le importa los pobres ni los indigentes en Estados Unidos”.

Lester Wade Brandon, 65 años

"Trump surgió por sí mismo y proyecta fortaleza. No ascendió a través de las filas ni depende del establishment para llegar a donde está. Eso es lo que Estados Unidos necesita en este momento: un líder que no tenga miedo de ir contra la corriente, alguien lo suficientemente fuerte como para enfrentar a la oposición sin titubear", señala Lester, que trabajó como representante de prisioneros.

"Personas como yo, que hemos tenido nuestras propias luchas, respetamos ese tipo de fortaleza. Trump habla por aquellos de nosotros que sentimos que el sistema a menudo nos pasa por alto. Él es una prueba de que se puede venir desde afuera y aún así generar un impacto real. Ese es el tipo de poder en el que creo y por eso estoy con él".

Joseph Orsini, 30 años, psicoterapeuta

"Votaré siguiendo las líneas del Partido Demócrata en esta elección. Como ciudadano responsable que cree en el trato justo e igualitario para todas las personas y esposo de una inmigrante musulmana, creo que son los únicos capaces de lograr un cambio sustancial.

No creo que deban existir solo dos bandos, pero dicho esto, el lado demócrata parece la opción más obvia."

Karen Malpede, 79 años, dramaturga y directora

"El gobierno de Estados Unidos está financiando un genocidio en Gaza. No hay otra forma de describirlo. Pero votaré por los demócratas, para poder seguir presionándolos para que cambien su política una vez que sean elegidos.

La otra alternativa es mucho peor para todos. Mucho peor para el Medio Oriente, mucho peor para Estados Unidos".

Jenan Matari, 34 años, escritora palestino-estadounidense y creadora de contenido

"Siempre he sido demócrata militante. Creo que ha quedado bastante claro que ambos partidos son simplemente dos caras de la misma moneda.