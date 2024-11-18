Ciudad de México - En una esquina de la colonia Juárez, una de las más populares de la Ciudad de México, un restaurante de paredes rojas con mesas cubiertas de manteles blancos ilumina la calle Barcelona. Son las 8:30 p.m. de un martes de octubre y un grupo de personas espera a que les den una mesa fuera, mientras en el interior los comensales piden platillos italianos a la luz de las velas. Casi todos hablan inglés, visten casual pero elegante, y la mayor parte del tiempo sonríen, como si no importara el día, la hora o los precios de los cócteles que van a consumir en ese lugar que, tres años atrás, era una de las tiendas de alimentos y bebidas más surtidas del barrio.

“¿Por qué siempre están aquí parados?”, se pregunta Dolores Sánchez, de 57 años y una vecina de la colonia, tras pasar frente al bar e intentar esquivar los cigarros de los despreocupados visitantes. Luego de decirles en voz alta “No estorben”, esta comerciante que lleva más de 35 años viviendo en la ciudad, protesta: “Son los gringos (estadounidenses) que llegaron en pandemia. Vinieron a quedarse porque aquí todo se les da y para ellos todo es más barato”.

La mujer no está del todo equivocada. En el 2023, entraron al país 34.343.226 extranjeros, un 79,4% más que en el 2021, donde se habían sumado 19.136.629, un año en el que el país comenzaba a recuperarse de los efectos de la pandemia.

Este aumento en la entrada de extranjeros se reflejó también en la capital mexicana, donde la emisión de tarjetas de residencia permanentes y temporales pasó de 37.903 documentos emitidos en 2019 a 48.566 en 2023: un incremento del 28,2%. Muchos extranjeros decidieron quedarse y, probablemente, trabajar de manera remota, aprovechando los bajos costos de vida en una ciudad donde sus ingresos son mayores al promedio de la población que, según la Secretaría de Economía, es de 313 dólares mensuales. En contraste, según la Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA, por sus siglas en inglés), el sueldo mensual promedio de un estadounidense en 2023 fue de aproximadamente 5.328 dólares.

Gentrificación, un “boom” después de la pandemia

“La cosa no es que vengan a turistear”, explica Dolores Sánchez, la vecina de ka colonia. “Pero cuando se quedan mucho (tiempo), ahí sí nos perjudican. A muchos locales los corren de sus departamentos porque los que rentan ven la oportunidad de dárselo a un extranjero y cobrar más caro”, continúa.

Lo que menciona Dolores es resultado de la gentrificación, un concepto que ha ganado popularidad en los últimos años. Lorena Umaña, profesora de sociología urbana en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), describe la gentrificación como un proceso donde barrios con usos más tradicionales o populares se transforman por intervenciones estatales o privadas. Estas acciones aumentan el valor de los espacios y los hacen más atractivos para personas con mayor poder adquisitivo. Sin embargo, el tema es más complejo.

En Ciudad de México este fenómeno ha afectado a colonias como la Juárez, la Santa María la Ribera en el centro de la ciudad; Roma y la Condesa en el centro; y a Xoco en el sur. Actualmente, las rentas allí, según plataformas de renta como inmuebles24 y Homie, oscilan entre los 770 y los 2.000 dólares.

“Aprende a hablar español”