Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea (UE) rechazaron una propuesta del alto representante de política exterior del bloque, Josep Borrell, para suspender el diálogo diplomático con Israel, durante una reunión que se realizó esta semana en Bruselas.

Borrel había enviado a los ministros una carta en la que expresaba "graves preocupaciones sobre posibles violaciones del derecho internacional humanitario en Gaza".

Sin embargo, la propuesta requería la aprobación unánime de los 27 estados miembros de la UE, una tarea difícil debido al apoyo incondicional de algunos países europeos hacia Israel, a pesar de las acusaciones de crímenes de guerra.

En este marco, el analista palestino Ramzy Baroud afirma que "armar, financiar y apoyar a un país que lleva a cabo un genocidio demuestra la complicidad compartida de Europa".

“El Artículo 2 del Acuerdo de Asociación UE-Israel obliga a las partes a respetar los derechos humanos y los principios democráticos tanto a nivel nacional e internacional”, señala Baroud.

“Muchos miembros de la UE han desempeñado un papel crucial al permitir que Israel financie, legitime, respalde y apoye sus crímenes de guerra a cada paso”, afirma Baroud al canal TRT World.

A pesar de la escasa probabilidad de que la propuesta fuera aprobada, Borrell usó esta oportunidad para hacer un llamado a las disposiciones vinculantes de derechos humanos del mencionado acuerdo, vigente desde el año 2000, y advirtió que la inacción de la UE frente a las acciones de Israel en Gaza pone en peligro la credibilidad del bloque.

En una conferencia de prensa, Borrell describió las condiciones “apocalípticas” en Gaza y la creciente crisis humanitaria en Líbano como las razones detrás de su propuesta de suspensión. “La mayoría de los Estados miembros, sin embargo, consideraron que era mejor mantener una relación diplomática y política con Israel. Como era de esperar, la decisión no se tomó”, comentó Borrell.

No obstante, el principal diplomático del bloque recalcó que su propuesta tenía como objetivo enviar un firme mensaje de preocupación por las acciones de Israel en su ofensiva.

“Al menos puse toda la información sobre la mesa —evidencia de la ONU y de cada organización internacional que opera en Gaza, Cisjordania ocupada y Líbano— para que los Estados miembros pudieran juzgar cómo se está librando esta guerra”, concluyó.

Sin posición unificada

Desde el 7 de octubre, Israel ha violado repetidamente el derecho internacional en Gaza, con muchas de sus acciones documentadas extensamente durante meses y calificadas como genocidio contra los palestinos.

A pesar de las crecientes pruebas, la UE ha luchado por adoptar una postura unificada sobre la ofensiva genocida, con países como la República Checa y Hungría apoyando a Israel, mientras que España e Irlanda expresan solidaridad con los palestinos.

Según el analista político y expertos en comunicación Klaus Jurgens, la UE podría actuar contra Israel con un consenso en su política exterior, pero su ausencia revela motivaciones políticas.